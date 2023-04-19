https://ria.ru/20230419/akselerator-1866454023.html
Кубанские предприниматели представят проекты на бизнес-акселераторе
Кубанские предприниматели представят проекты на бизнес-акселераторе - РИА Новости, 19.04.2023
Кубанские предприниматели представят проекты на бизнес-акселераторе
Молодые предприниматели Кубани представят свыше 50 инновационных проектов, бесплатная перезагрузка бизнеса будет организована на новом потоке программы "Воронка РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T19:28
2023-04-19T19:28
2023-04-19T19:28
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КРАСНОДАР, 19 апр - РИА Новости. Молодые предприниматели Кубани представят свыше 50 инновационных проектов, бесплатная перезагрузка бизнеса будет организована на новом потоке программы "Воронка инновационных стартапов", сообщили в пресс-службе администрации региона. Подчеркивается, что на акселераторах молодых предпринимателей поддерживают, помогая создавать им новые продукты. Программа обучения востребована у представителей таких сфер как строительство, промышленность, сельское хозяйство, психология, образование, наука и технологии, добавил руководитель департамента малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Воробьев. "Акселератор помогает взглянуть на свой продукт под новым углом, показывает сильные стороны и проблемы, учит внедрять в производственные процессы новые технологии. Итог - коннект с инвесторами и выход на первые продажи", - передает пресс-служба слова директора Фонда развития инноваций Ольги Лукашевой. Отмечается, что на стадии стартовой программы участники узнали, что такое продуктовый менеджмент в стартапе, как собрать команду мечты, управлять финансами в бизнесе, где искать инвесторов, как получить господдержку и зачем нужна защита интеллектуальной собственности. Обучение длится 2,5 месяца и состоит из нескольких этапов - теоретические знания, диагностические сессии, масштабирование и поиск инвесторов. Участники разрабатывают собственные проекты под руководством трекеров и экспертов, самые успешные из них выйдут в финал. Уточняется, что в первом сезоне "Воронки инновационных стартапов" участвовало 177 инновационных проектов, из них больше половины вышли на первые продажи, включая международный рынок. Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20230419/turisty-1866398800.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодарский край, россия
Краснодарский край, Краснодарский край, Россия
Кубанские предприниматели представят проекты на бизнес-акселераторе
Молодые предприниматели Краснодарского края представят 50 проектов на бизнес-акселераторе
КРАСНОДАР, 19 апр - РИА Новости.
Молодые предприниматели Кубани представят свыше 50 инновационных проектов, бесплатная перезагрузка бизнеса будет организована на новом потоке программы "Воронка инновационных стартапов", сообщили
в пресс-службе администрации региона.
«
"Программа в сфере инноваций предлагает предпринимателям 10 недель на бесплатную перезагрузку бизнеса. На стартовое обучение зарегистрировалось более 50 проектов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что на акселераторах молодых предпринимателей поддерживают, помогая создавать им новые продукты. Программа обучения востребована у представителей таких сфер как строительство, промышленность, сельское хозяйство, психология, образование, наука и технологии, добавил руководитель департамента малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
Василий Воробьев.
"Акселератор помогает взглянуть на свой продукт под новым углом, показывает сильные стороны и проблемы, учит внедрять в производственные процессы новые технологии. Итог - коннект с инвесторами и выход на первые продажи", - передает пресс-служба слова директора Фонда развития инноваций Ольги Лукашевой.
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Отмечается, что на стадии стартовой программы участники узнали, что такое продуктовый менеджмент в стартапе, как собрать команду мечты, управлять финансами в бизнесе, где искать инвесторов, как получить господдержку и зачем нужна защита интеллектуальной собственности. Обучение длится 2,5 месяца и состоит из нескольких этапов - теоретические знания, диагностические сессии, масштабирование и поиск инвесторов. Участники разрабатывают собственные проекты под руководством трекеров и экспертов, самые успешные из них выйдут в финал.
Уточняется, что в первом сезоне "Воронки инновационных стартапов" участвовало 177 инновационных проектов, из них больше половины вышли на первые продажи, включая международный рынок. Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", подчеркнули в пресс-службе.
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