https://ria.ru/20230419/akselerator-1866454023.html

Кубанские предприниматели представят проекты на бизнес-акселераторе

Кубанские предприниматели представят проекты на бизнес-акселераторе - РИА Новости, 19.04.2023

Кубанские предприниматели представят проекты на бизнес-акселераторе

Молодые предприниматели Кубани представят свыше 50 инновационных проектов, бесплатная перезагрузка бизнеса будет организована на новом потоке программы "Воронка РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T19:28

2023-04-19T19:28

2023-04-19T19:28

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КРАСНОДАР, 19 апр - РИА Новости. Молодые предприниматели Кубани представят свыше 50 инновационных проектов, бесплатная перезагрузка бизнеса будет организована на новом потоке программы "Воронка инновационных стартапов", сообщили в пресс-службе администрации региона. Подчеркивается, что на акселераторах молодых предпринимателей поддерживают, помогая создавать им новые продукты. Программа обучения востребована у представителей таких сфер как строительство, промышленность, сельское хозяйство, психология, образование, наука и технологии, добавил руководитель департамента малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Воробьев. "Акселератор помогает взглянуть на свой продукт под новым углом, показывает сильные стороны и проблемы, учит внедрять в производственные процессы новые технологии. Итог - коннект с инвесторами и выход на первые продажи", - передает пресс-служба слова директора Фонда развития инноваций Ольги Лукашевой. Отмечается, что на стадии стартовой программы участники узнали, что такое продуктовый менеджмент в стартапе, как собрать команду мечты, управлять финансами в бизнесе, где искать инвесторов, как получить господдержку и зачем нужна защита интеллектуальной собственности. Обучение длится 2,5 месяца и состоит из нескольких этапов - теоретические знания, диагностические сессии, масштабирование и поиск инвесторов. Участники разрабатывают собственные проекты под руководством трекеров и экспертов, самые успешные из них выйдут в финал. Уточняется, что в первом сезоне "Воронки инновационных стартапов" участвовало 177 инновационных проектов, из них больше половины вышли на первые продажи, включая международный рынок. Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20230419/turisty-1866398800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

краснодарский край, россия