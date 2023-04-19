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Аэропорт в Улан-Удэ временно закрыли из-за снегопада - РИА Новости, 19.04.2023
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02:29 19.04.2023 (обновлено: 02:33 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/aeroport-1866214350.html
Аэропорт в Улан-Удэ временно закрыли из-за снегопада
Аэропорт в Улан-Удэ временно закрыли из-за снегопада - РИА Новости, 19.04.2023
Аэропорт в Улан-Удэ временно закрыли из-за снегопада
Улан-удэнский аэропорт "Байкал" временно закрыт из-за неблагоприятных погодных условий, его предварительно планируют открыть до 8.00 (3.00 мск) после расчистки... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T02:29
2023-04-19T02:33
улан-удэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 19 апр – РИА Новости. Улан-удэнский аэропорт "Байкал" временно закрыт из-за неблагоприятных погодных условий, его предварительно планируют открыть до 8.00 (3.00 мск) после расчистки снега, сообщил в среду директор воздушной гавани Дмитрий Гармаев. Во вторник в Бурятии объявили штормовое предупреждение. МЧС прогнозировало снегопад, установление снежного покрова, усиление ветра до 24 метров в секунду, метели, понижение температуры на 8 и более градусов. "Аэропорт Улан-Удэ закрыт по метеоусловиям. Идут работы по очистке полосы. Ориентировочное время открытия - до 8.00 местного времени (3.00 мск)", - написал Гармаев в своем телеграм-канале. При этом, по его словам, возможно продление закрытия аэропорта в зависимости от погодных условий.
https://ria.ru/20230415/snegopad-1865510626.html
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улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Аэропорт в Улан-Удэ временно закрыли из-за снегопада

Улан-удэнский аэропорт "Байкал" временно закрыли из-за снегопада

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийский самолет
Российский самолет - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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УЛАН-УДЭ, 19 апр – РИА Новости. Улан-удэнский аэропорт "Байкал" временно закрыт из-за неблагоприятных погодных условий, его предварительно планируют открыть до 8.00 (3.00 мск) после расчистки снега, сообщил в среду директор воздушной гавани Дмитрий Гармаев.
Во вторник в Бурятии объявили штормовое предупреждение. МЧС прогнозировало снегопад, установление снежного покрова, усиление ветра до 24 метров в секунду, метели, понижение температуры на 8 и более градусов.
"Аэропорт Улан-Удэ закрыт по метеоусловиям. Идут работы по очистке полосы. Ориентировочное время открытия - до 8.00 местного времени (3.00 мск)", - написал Гармаев в своем телеграм-канале.
При этом, по его словам, возможно продление закрытия аэропорта в зависимости от погодных условий.
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Улан-УдэМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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