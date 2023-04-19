https://ria.ru/20230419/aeroport-1866214350.html

Аэропорт в Улан-Удэ временно закрыли из-за снегопада

Аэропорт в Улан-Удэ временно закрыли из-за снегопада - РИА Новости, 19.04.2023

Аэропорт в Улан-Удэ временно закрыли из-за снегопада

Улан-удэнский аэропорт "Байкал" временно закрыт из-за неблагоприятных погодных условий, его предварительно планируют открыть до 8.00 (3.00 мск) после расчистки... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T02:29

2023-04-19T02:29

2023-04-19T02:33

улан-удэ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 19 апр – РИА Новости. Улан-удэнский аэропорт "Байкал" временно закрыт из-за неблагоприятных погодных условий, его предварительно планируют открыть до 8.00 (3.00 мск) после расчистки снега, сообщил в среду директор воздушной гавани Дмитрий Гармаев. Во вторник в Бурятии объявили штормовое предупреждение. МЧС прогнозировало снегопад, установление снежного покрова, усиление ветра до 24 метров в секунду, метели, понижение температуры на 8 и более градусов. "Аэропорт Улан-Удэ закрыт по метеоусловиям. Идут работы по очистке полосы. Ориентировочное время открытия - до 8.00 местного времени (3.00 мск)", - написал Гармаев в своем телеграм-канале. При этом, по его словам, возможно продление закрытия аэропорта в зависимости от погодных условий.

https://ria.ru/20230415/snegopad-1865510626.html

улан-удэ

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улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)