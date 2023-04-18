https://ria.ru/20230418/zhurnalist-1866048329.html
В Москве избили американского журналиста, сообщил источник
В Москве избили американского журналиста, сообщил источник - РИА Новости, 18.04.2023
В Москве избили американского журналиста, сообщил источник
Неизвестный злоумышленник избил американского журналиста Джона Марка Дугана в московском метро, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:47
2023-04-18T12:47
2023-04-18T17:00
метро
происшествия
москва
россия
сша
московский метрополитен
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Неизвестный злоумышленник избил американского журналиста Джона Марка Дугана в московском метро, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."В ходе конфликта злоумышленник ударил Дугана. У пострадавшего диагностировали ушибы", — сказал собеседник агентства.По его данным, инцидент произошел еще в минувшую субботу в вагоне поезда на станции "Тверская". Сам Дуган заявил РИА Новости, что до происшествия никогда не видел оппонента, а после потасовки сам передал его полиции."Он пялился на меня — знаете, думаю, он узнал меня по ТВ-шоу. Это иногда случается со мной, когда люди узнают меня. И я подумал, что это как раз такой случай. Это было странно. Я не обращал внимания и что-то читал в телефоне, а он ударил меня в пах. Я даже не смотрел на него. Я никогда раньше не видел и не говорил с этим человеком. Это было очень странно", — отметил собеседник агентства.Отдельно Дуган отметил работу московских полицейских, признавшись, что за всю свою жизнь "никогда не видел такого быстрого расследования".Джон Марк Дуган — бывший морпех и экс-офицер полиции США, в 2016 году попросивший политического убежища в России после преследования со стороны ФБР.
https://ria.ru/20230418/simonyan-1866025170.html
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метро, происшествия, москва, россия, сша, московский метрополитен
Метро, Происшествия, Москва, Россия, США, Московский метрополитен
В Москве избили американского журналиста, сообщил источник
В московском метро злоумышленник избил американского журналиста Дугана
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Неизвестный злоумышленник избил американского журналиста Джона Марка Дугана в московском метро, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"В ходе конфликта злоумышленник ударил Дугана. У пострадавшего диагностировали ушибы", — сказал собеседник агентства.
По его данным, инцидент произошел еще в минувшую субботу в вагоне поезда на станции "Тверская".
Сам Дуган заявил РИА Новости, что до происшествия никогда не видел оппонента, а после потасовки сам передал его полиции.
"Он пялился на меня — знаете, думаю, он узнал меня по ТВ-шоу. Это иногда случается со мной, когда люди узнают меня. И я подумал, что это как раз такой случай. Это было странно. Я не обращал внимания и что-то читал в телефоне, а он ударил меня в пах. Я даже не смотрел на него. Я никогда раньше не видел и не говорил с этим человеком. Это было очень странно", — отметил собеседник агентства.
Отдельно Дуган отметил работу московских полицейских, признавшись, что за всю свою жизнь "никогда не видел такого быстрого расследования".
Джон Марк Дуган — бывший морпех и экс-офицер полиции США, в 2016 году попросивший политического убежища в России после преследования со стороны ФБР.
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