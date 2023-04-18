В Польше начали расследовать дело о мошенничестве с ввозом зерна с Украины
В польском Жешуве начали расследовать дело о мошенничестве с ввозом украинского зерна
© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна. Архивное фото
ВАРШАВА, 18 апр – РИА Новости. Дело о мошенничестве с ввозом зерна из Украины начали расследовать в Польше, сообщает радиостанция RMF FM.
"Расследование мошенничества с зерном, ввезенным с Украины, начала региональная прокуратура Жешува", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пока никому не предъявлены обвинения, но "уже удалось установить, что одна из компаний импортировала из Украины техническое зерно и продала его нескольким отечественным производителям кормов и пищевых продуктов, вводя их в заблуждение относительно качества и происхождения".
По данным радио, речь идет как минимум о 1025 тоннах пшеницы.
Отмечается, что вскоре жешувская прокуратура также получит материалы шести дел, которые были возбуждены в других частях страны о нарушениях в торговле пшеницей и рапсом.
В минувшие выходные Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В пресс-службе Европейской комиссии заявили, что ЕК изучает эту информацию, запросила у этих стран дополнительную информацию.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".