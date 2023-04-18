https://ria.ru/20230418/zerno-1866098672.html

В Польше начали расследовать дело о мошенничестве с ввозом зерна с Украины

В Польше начали расследовать дело о мошенничестве с ввозом зерна с Украины - РИА Новости, 18.04.2023

В Польше начали расследовать дело о мошенничестве с ввозом зерна с Украины

Дело о мошенничестве с ввозом зерна из Украины начали расследовать в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T15:30

2023-04-18T15:30

2023-04-18T15:30

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ВАРШАВА, 18 апр – РИА Новости. Дело о мошенничестве с ввозом зерна из Украины начали расследовать в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. "Расследование мошенничества с зерном, ввезенным с Украины, начала региональная прокуратура Жешува", - говорится в сообщении. Отмечается, что пока никому не предъявлены обвинения, но "уже удалось установить, что одна из компаний импортировала из Украины техническое зерно и продала его нескольким отечественным производителям кормов и пищевых продуктов, вводя их в заблуждение относительно качества и происхождения". По данным радио, речь идет как минимум о 1025 тоннах пшеницы. Отмечается, что вскоре жешувская прокуратура также получит материалы шести дел, которые были возбуждены в других частях страны о нарушениях в торговле пшеницей и рапсом. В минувшие выходные Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В пресс-службе Европейской комиссии заявили, что ЕК изучает эту информацию, запросила у этих стран дополнительную информацию. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

https://ria.ru/20230418/zerno-1866066088.html

https://ria.ru/20230415/zerno-1865575532.html

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цены на нефть, украина, польша, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, венгрия