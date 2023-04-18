https://ria.ru/20230418/zagryaznenie-1866125349.html

Минэкологии потребовало устранить загрязнение земель в Дмитровском округе

Минэкологии потребовало устранить загрязнение земель в Дмитровском округе - РИА Новости, 18.04.2023

Минэкологии потребовало устранить загрязнение земель в Дмитровском округе

Министерство экологии Московской области поручило устранить загрязнение земель в поселке Новое Гришино Дмитровского городского округа, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T16:59

2023-04-18T16:59

2023-04-18T16:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Министерство экологии Московской области поручило устранить загрязнение земель в поселке Новое Гришино Дмитровского городского округа, сообщила пресс-служба ведомства.В рамках проверки по заявке, оставленной на портале "Добродел", было установлено, что два земельных участка неразграниченной государственной собственности общей площадью 4 тысячи квадратных метров были подтоплены неочищенными сточными водами с очистных сооружений. Помимо этого, стоки распространились в полосу отвода автомобильной дороги Костино-Гришино-Лотосово."Поскольку ответственность за состояние земель неразграниченной собственности несут органы местного самоуправления, Минэкологии потребовало от администрации округа прекратить сброс стоков и вернуть подтопленные земли в прежнее состояние", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230110/poligon-1843985971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), жкх