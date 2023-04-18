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Минэкологии потребовало устранить загрязнение земель в Дмитровском округе - РИА Новости, 18.04.2023
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Новости Подмосковья
 
16:59 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/zagryaznenie-1866125349.html
Минэкологии потребовало устранить загрязнение земель в Дмитровском округе
Минэкологии потребовало устранить загрязнение земель в Дмитровском округе - РИА Новости, 18.04.2023
Минэкологии потребовало устранить загрязнение земель в Дмитровском округе
Министерство экологии Московской области поручило устранить загрязнение земель в поселке Новое Гришино Дмитровского городского округа, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:59
2023-04-18T16:59
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Министерство экологии Московской области поручило устранить загрязнение земель в поселке Новое Гришино Дмитровского городского округа, сообщила пресс-служба ведомства.В рамках проверки по заявке, оставленной на портале "Добродел", было установлено, что два земельных участка неразграниченной государственной собственности общей площадью 4 тысячи квадратных метров были подтоплены неочищенными сточными водами с очистных сооружений. Помимо этого, стоки распространились в полосу отвода автомобильной дороги Костино-Гришино-Лотосово."Поскольку ответственность за состояние земель неразграниченной собственности несут органы местного самоуправления, Минэкологии потребовало от администрации округа прекратить сброс стоков и вернуть подтопленные земли в прежнее состояние", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье), жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ЖКХ

Минэкологии потребовало устранить загрязнение земель в Дмитровском округе

© Фото : министерство экологии и природопользования Московской областиМинэкологии потребовало устранить загрязнение земель в Дмитровском округе
Минэкологии потребовало устранить загрязнение земель в Дмитровском округе - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : министерство экологии и природопользования Московской области
Минэкологии потребовало устранить загрязнение земель в Дмитровском округе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Министерство экологии Московской области поручило устранить загрязнение земель в поселке Новое Гришино Дмитровского городского округа, сообщила пресс-служба ведомства.
В рамках проверки по заявке, оставленной на портале "Добродел", было установлено, что два земельных участка неразграниченной государственной собственности общей площадью 4 тысячи квадратных метров были подтоплены неочищенными сточными водами с очистных сооружений. Помимо этого, стоки распространились в полосу отвода автомобильной дороги Костино-Гришино-Лотосово.
"Поскольку ответственность за состояние земель неразграниченной собственности несут органы местного самоуправления, Минэкологии потребовало от администрации округа прекратить сброс стоков и вернуть подтопленные земли в прежнее состояние", - говорится в сообщении.
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