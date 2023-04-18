https://ria.ru/20230418/yaponiya-1865988091.html

Блинкен в комментарии о Хиросиме и Нагасаки не принес извинений

Блинкен в комментарии о Хиросиме и Нагасаки не принес извинений - РИА Новости, 18.04.2023

Блинкен в комментарии о Хиросиме и Нагасаки не принес извинений

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки беспрецедентными по разрушениям и человеческим страданиям, но не назвал, кто бомбил... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T09:44

2023-04-18T09:44

2023-04-18T10:47

в мире

хиросима (префектура)

энтони блинкен

нагасаки (город)

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575318289_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba5e1b2fb752f7b0ebc7062152099a09.jpg

ТОКИО, 18 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки беспрецедентными по разрушениям и человеческим страданиям, но не назвал, кто бомбил Японию, а также не принес каких-либо извинений. "Мы, страны "Семерки", остаемся приверженными поддержанию и повышению усилий по разоружению и нераспространению с целью построения более стабильного и более безопасного мира. Это будет затронуто и на высшем уровне на встрече в Хиросиме, которая вместе с Нагасаки является мощнейшим напоминанием беспрецедентных разрушений и безмерного человеческого страдания, которые люди Японии познали в результате атомных бомбардировок 1945 года", — заявил он. При этом, отвечая на комментарий журналиста, что многие жители Хиросимы и Нагасаки, включая пострадавших при атомных бомбардировках, призывали к визиту глав стран "Большой семерки", в том числе и США, а также последовавший за этим вопрос, есть ли у госсекретаря Соединенных Штатов "что-то, что он мог бы им сказать", Блинкен ни разу не упомянул, кто именно бомбил японские города, а также не принес никаких извинений. Шестого и девятого августа 1945 года американские военные сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки: в первом городе погибли 140 тысяч человек, во втором — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки — мирные жители.Ежегодно в эти дни в Хиросиме и Нагасаки проходят мемориальные церемонии в память об атомной трагедии, которая унесла жизни в общей сложности 214 тысяч человек.

https://ria.ru/20221222/khirosima-1840411608.html

https://ria.ru/20221024/khirosima-1826218788.html

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хиросима (префектура), энтони блинкен, нагасаки (город), сша