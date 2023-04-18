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Блинкен в комментарии о Хиросиме и Нагасаки не принес извинений - РИА Новости, 18.04.2023
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09:44 18.04.2023 (обновлено: 10:47 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/yaponiya-1865988091.html
Блинкен в комментарии о Хиросиме и Нагасаки не принес извинений
Блинкен в комментарии о Хиросиме и Нагасаки не принес извинений - РИА Новости, 18.04.2023
Блинкен в комментарии о Хиросиме и Нагасаки не принес извинений
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки беспрецедентными по разрушениям и человеческим страданиям, но не назвал, кто бомбил... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T09:44
2023-04-18T10:47
в мире
хиросима (префектура)
энтони блинкен
нагасаки (город)
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ТОКИО, 18 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки беспрецедентными по разрушениям и человеческим страданиям, но не назвал, кто бомбил Японию, а также не принес каких-либо извинений. "Мы, страны "Семерки", остаемся приверженными поддержанию и повышению усилий по разоружению и нераспространению с целью построения более стабильного и более безопасного мира. Это будет затронуто и на высшем уровне на встрече в Хиросиме, которая вместе с Нагасаки является мощнейшим напоминанием беспрецедентных разрушений и безмерного человеческого страдания, которые люди Японии познали в результате атомных бомбардировок 1945 года", — заявил он. При этом, отвечая на комментарий журналиста, что многие жители Хиросимы и Нагасаки, включая пострадавших при атомных бомбардировках, призывали к визиту глав стран "Большой семерки", в том числе и США, а также последовавший за этим вопрос, есть ли у госсекретаря Соединенных Штатов "что-то, что он мог бы им сказать", Блинкен ни разу не упомянул, кто именно бомбил японские города, а также не принес никаких извинений. Шестого и девятого августа 1945 года американские военные сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки: в первом городе погибли 140 тысяч человек, во втором — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки — мирные жители.Ежегодно в эти дни в Хиросиме и Нагасаки проходят мемориальные церемонии в память об атомной трагедии, которая унесла жизни в общей сложности 214 тысяч человек.
https://ria.ru/20221222/khirosima-1840411608.html
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в мире, хиросима (префектура), энтони блинкен, нагасаки (город), сша
В мире, Хиросима (префектура), Энтони Блинкен, Нагасаки (город), США
Блинкен в комментарии о Хиросиме и Нагасаки не принес извинений

Блинкен в комментарии о Хиросиме и Нагасаки не счел нужным уточнить, кто бомбил Японию

© AP Photo / Mari YamaguchiМемориал жертвам американской атомной бомбардировки в Хиросиме
Мемориал жертвам американской атомной бомбардировки в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Mari Yamaguchi
Мемориал жертвам американской атомной бомбардировки в Хиросиме . Архивное фото
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ТОКИО, 18 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки беспрецедентными по разрушениям и человеческим страданиям, но не назвал, кто бомбил Японию, а также не принес каких-либо извинений.
"Мы, страны "Семерки", остаемся приверженными поддержанию и повышению усилий по разоружению и нераспространению с целью построения более стабильного и более безопасного мира. Это будет затронуто и на высшем уровне на встрече в Хиросиме, которая вместе с Нагасаки является мощнейшим напоминанием беспрецедентных разрушений и безмерного человеческого страдания, которые люди Японии познали в результате атомных бомбардировок 1945 года", — заявил он.
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При этом, отвечая на комментарий журналиста, что многие жители Хиросимы и Нагасаки, включая пострадавших при атомных бомбардировках, призывали к визиту глав стран "Большой семерки", в том числе и США, а также последовавший за этим вопрос, есть ли у госсекретаря Соединенных Штатов "что-то, что он мог бы им сказать", Блинкен ни разу не упомянул, кто именно бомбил японские города, а также не принес никаких извинений.
Шестого и девятого августа 1945 года американские военные сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки: в первом городе погибли 140 тысяч человек, во втором — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки — мирные жители.
Ежегодно в эти дни в Хиросиме и Нагасаки проходят мемориальные церемонии в память об атомной трагедии, которая унесла жизни в общей сложности 214 тысяч человек.
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