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Пригожин заявил, что в Судане уже более двух лет нет ни одного вагнеровца - РИА Новости, 18.04.2023
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15:10 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/vagner-1866092944.html
Пригожин заявил, что в Судане уже более двух лет нет ни одного вагнеровца
Пригожин заявил, что в Судане уже более двух лет нет ни одного вагнеровца - РИА Новости, 18.04.2023
Пригожин заявил, что в Судане уже более двух лет нет ни одного вагнеровца
Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что в Судане уже более двух лет нет ни одного бойца его группы. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T15:10
2023-04-18T15:10
в мире
судан
евгений пригожин
россия
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что в Судане уже более двух лет нет ни одного бойца его группы. В Судане 15 апреля начались бои между силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец, контролируют вооруженные силы. Военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР. По данным ООН, за четыре дня с начала боевых действий по меньшей мере 185 человек были убиты и 1800 ранены.
https://ria.ru/20230417/khartum-1865740643.html
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в мире, судан, евгений пригожин, россия, чвк "вагнер"
В мире, Судан, Евгений Пригожин, Россия, ЧВК "Вагнер"
Пригожин заявил, что в Судане уже более двух лет нет ни одного вагнеровца

Основатель "Вагнера" Пригожин: в Судане уже более двух лет нет ни одного бойца группы

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкШеврон бойца ЧВК "Вагнер"
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Шеврон бойца ЧВК "Вагнер". Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что в Судане уже более двух лет нет ни одного бойца его группы.
«
"Я вам могу с абсолютной уверенностью, абсолютно точно сказать, и вы можете мои слова внести в любые протоколы, в любых самых высоких инстанциях. На сегодняшний день ни одного бойца ЧВК "Вагнер", подчеркиваю, ни одного, нет в Судане. И так уже более двух лет. Два года в Судане не присутствует ни одного бойца ЧВК "Вагнер". И сегодня нет ни одного. Я думаю, что это главное, что вам нужно знать", - приводятся слова Пригожина в телеграм-канале пресс-службы бизнесмена.
В Судане 15 апреля начались бои между силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец, контролируют вооруженные силы. Военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
По данным ООН, за четыре дня с начала боевых действий по меньшей мере 185 человек были убиты и 1800 ранены.
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В миреСуданЕвгений ПригожинРоссияЧВК "Вагнер"
 
 
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