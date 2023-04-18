https://ria.ru/20230418/vagner-1866092944.html

Пригожин заявил, что в Судане уже более двух лет нет ни одного вагнеровца

Пригожин заявил, что в Судане уже более двух лет нет ни одного вагнеровца - РИА Новости, 18.04.2023

Пригожин заявил, что в Судане уже более двух лет нет ни одного вагнеровца

Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что в Судане уже более двух лет нет ни одного бойца его группы. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T15:10

2023-04-18T15:10

2023-04-18T15:10

в мире

судан

евгений пригожин

россия

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что в Судане уже более двух лет нет ни одного бойца его группы. В Судане 15 апреля начались бои между силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец, контролируют вооруженные силы. Военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР. По данным ООН, за четыре дня с начала боевых действий по меньшей мере 185 человек были убиты и 1800 ранены.

https://ria.ru/20230417/khartum-1865740643.html

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Кирилл Волков

в мире, судан, евгений пригожин, россия, чвк "вагнер"