Пригожин заявил, что в Судане уже более двух лет нет ни одного вагнеровца
Основатель "Вагнера" Пригожин: в Судане уже более двух лет нет ни одного бойца группы
Шеврон бойца ЧВК "Вагнер". Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что в Судане уже более двух лет нет ни одного бойца его группы.
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"Я вам могу с абсолютной уверенностью, абсолютно точно сказать, и вы можете мои слова внести в любые протоколы, в любых самых высоких инстанциях. На сегодняшний день ни одного бойца ЧВК "Вагнер", подчеркиваю, ни одного, нет в Судане. И так уже более двух лет. Два года в Судане не присутствует ни одного бойца ЧВК "Вагнер". И сегодня нет ни одного. Я думаю, что это главное, что вам нужно знать", - приводятся слова Пригожина в телеграм-канале пресс-службы бизнесмена.
В Судане 15 апреля начались бои между силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец, контролируют вооруженные силы. Военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
По данным ООН, за четыре дня с начала боевых действий по меньшей мере 185 человек были убиты и 1800 ранены.