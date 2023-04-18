https://ria.ru/20230418/ugroza-1866108157.html
Перед ЕС возникла новая угроза из-за Украины
Перед ЕС возникла новая угроза из-за Украины - РИА Новости, 18.04.2023
Перед ЕС возникла новая угроза из-за Украины
Европейский Союз рискует оттолкнуть от себя страны Восточной Европы из-за Украины, написал профессор Университета Суонси Эндрю Теттенборн в статье для The... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T15:57
2023-04-18T15:57
2023-04-18T15:57
в мире
украина
брюссель
восточная европа
урсула фон дер ляйен
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842141504_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_94b53f758c4dc85c479c185c5fd042f5.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Европейский Союз рискует оттолкнуть от себя страны Восточной Европы из-за Украины, написал профессор Университета Суонси Эндрю Теттенборн в статье для The Spectator."Если вы искали самый неумелый способ управления организацией, похожей на Евросоюз, то это почти он. Начнем с того, что это демонстрирует давнюю неспособность Брюсселя понять Восточную Европу", — отметил автор материалаОн утверждает, что ситуация вокруг поставок зерна из Украины и запретами, введенными Венгрией, Польшей и Словакией, может испортить отношения между Брюсселем и Восточной Европой.Обозреватель отметил, что сельское хозяйство необходимо для выживания восточноевропейских стран, и что, отдавая приоритет Украине, Брюссель рискует внести раскол в Европейский Союз.В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
https://ria.ru/20230418/zerno-1866098672.html
https://ria.ru/20230418/ukraina-1866020648.html
украина
брюссель
восточная европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842141504_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_b15115080e767d9cb55ecda8db030d75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, брюссель, восточная европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз
В мире, Украина, Брюссель, Восточная Европа, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
Перед ЕС возникла новая угроза из-за Украины
The Spectator: Евросоюз рискует испортить отношения с Восточной Европой из-за Украины
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости.
Европейский Союз рискует оттолкнуть от себя страны Восточной Европы из-за Украины, написал профессор Университета Суонси Эндрю Теттенборн в статье
для The Spectator.
"Если вы искали самый неумелый способ управления организацией, похожей на Евросоюз, то это почти он. Начнем с того, что это демонстрирует давнюю неспособность Брюсселя понять Восточную Европу", — отметил автор материала
В Польше начали расследовать дело о мошенничестве с ввозом зерна с Украины
Он утверждает, что ситуация вокруг поставок зерна из Украины и запретами, введенными Венгрией, Польшей и Словакией, может испортить отношения между Брюсселем и Восточной Европой.
«
"Если Брюссель довольно быстро не превратится из централизованной технократии, отдающей приказы своим вассалам, в организацию, основанную на единогласии между избранными правительствами, он, скорее всего, окажется "на обочине" или даже столкнется с расколом на континенте", — посчитал профессор.
Обозреватель отметил, что сельское хозяйство необходимо для выживания восточноевропейских стран, и что, отдавая приоритет Украине, Брюссель рискует внести раскол в Европейский Союз.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
СМИ: действия Запада привели Украину в ярость