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Перед ЕС возникла новая угроза из-за Украины - РИА Новости, 18.04.2023
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15:57 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/ugroza-1866108157.html
Перед ЕС возникла новая угроза из-за Украины
Перед ЕС возникла новая угроза из-за Украины - РИА Новости, 18.04.2023
Перед ЕС возникла новая угроза из-за Украины
Европейский Союз рискует оттолкнуть от себя страны Восточной Европы из-за Украины, написал профессор Университета Суонси Эндрю Теттенборн в статье для The... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T15:57
2023-04-18T15:57
в мире
украина
брюссель
восточная европа
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Европейский Союз рискует оттолкнуть от себя страны Восточной Европы из-за Украины, написал профессор Университета Суонси Эндрю Теттенборн в статье для The Spectator."Если вы искали самый неумелый способ управления организацией, похожей на Евросоюз, то это почти он. Начнем с того, что это демонстрирует давнюю неспособность Брюсселя понять Восточную Европу", — отметил автор материалаОн утверждает, что ситуация вокруг поставок зерна из Украины и запретами, введенными Венгрией, Польшей и Словакией, может испортить отношения между Брюсселем и Восточной Европой.Обозреватель отметил, что сельское хозяйство необходимо для выживания восточноевропейских стран, и что, отдавая приоритет Украине, Брюссель рискует внести раскол в Европейский Союз.В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
https://ria.ru/20230418/zerno-1866098672.html
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в мире, украина, брюссель, восточная европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз
В мире, Украина, Брюссель, Восточная Европа, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
Перед ЕС возникла новая угроза из-за Украины

The Spectator: Евросоюз рискует испортить отношения с Восточной Европой из-за Украины

© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Европейский Союз рискует оттолкнуть от себя страны Восточной Европы из-за Украины, написал профессор Университета Суонси Эндрю Теттенборн в статье для The Spectator.
"Если вы искали самый неумелый способ управления организацией, похожей на Евросоюз, то это почти он. Начнем с того, что это демонстрирует давнюю неспособность Брюсселя понять Восточную Европу", — отметил автор материала
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Он утверждает, что ситуация вокруг поставок зерна из Украины и запретами, введенными Венгрией, Польшей и Словакией, может испортить отношения между Брюсселем и Восточной Европой.
«

"Если Брюссель довольно быстро не превратится из централизованной технократии, отдающей приказы своим вассалам, в организацию, основанную на единогласии между избранными правительствами, он, скорее всего, окажется "на обочине" или даже столкнется с расколом на континенте", — посчитал профессор.

Обозреватель отметил, что сельское хозяйство необходимо для выживания восточноевропейских стран, и что, отдавая приоритет Украине, Брюссель рискует внести раскол в Европейский Союз.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
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