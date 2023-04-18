https://ria.ru/20230418/ugroza-1866108157.html

Перед ЕС возникла новая угроза из-за Украины

Перед ЕС возникла новая угроза из-за Украины - РИА Новости, 18.04.2023

Перед ЕС возникла новая угроза из-за Украины

Европейский Союз рискует оттолкнуть от себя страны Восточной Европы из-за Украины, написал профессор Университета Суонси Эндрю Теттенборн в статье для The... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T15:57

2023-04-18T15:57

2023-04-18T15:57

в мире

украина

брюссель

восточная европа

урсула фон дер ляйен

евросоюз

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Европейский Союз рискует оттолкнуть от себя страны Восточной Европы из-за Украины, написал профессор Университета Суонси Эндрю Теттенборн в статье для The Spectator."Если вы искали самый неумелый способ управления организацией, похожей на Евросоюз, то это почти он. Начнем с того, что это демонстрирует давнюю неспособность Брюсселя понять Восточную Европу", — отметил автор материалаОн утверждает, что ситуация вокруг поставок зерна из Украины и запретами, введенными Венгрией, Польшей и Словакией, может испортить отношения между Брюсселем и Восточной Европой.Обозреватель отметил, что сельское хозяйство необходимо для выживания восточноевропейских стран, и что, отдавая приоритет Украине, Брюссель рискует внести раскол в Европейский Союз.В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

https://ria.ru/20230418/zerno-1866098672.html

https://ria.ru/20230418/ukraina-1866020648.html

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брюссель

восточная европа

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в мире, украина, брюссель, восточная европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз