Рейтинг@Mail.ru
Транспортное сообщение с отдаленными поселками Приамурья обеспечит буксир - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
 
12:58 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/soobschenie-1866050898.html
Транспортное сообщение с отдаленными поселками Приамурья обеспечит буксир
Транспортное сообщение с отдаленными поселками Приамурья обеспечит буксир - РИА Новости, 18.04.2023
Транспортное сообщение с отдаленными поселками Приамурья обеспечит буксир
Транспортное сообщение с отдалёнными посёлками на берегу водохранилища Зейской ГЭС в период весеннего бездорожья обеспечит буксир, сообщает правительство... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:58
2023-04-18T12:58
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
зейская гэс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1773995526_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f6a9397ef1ddd3dc1f3676d130311bc0.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 апр – РИА Новости. Транспортное сообщение с отдалёнными посёлками на берегу водохранилища Зейской ГЭС в период весеннего бездорожья обеспечит буксир, сообщает правительство Амурской области. Такое поручение дал губернатор Приамурья Василий Орлов. Это решит проблему, когда весной, во время таянья снега и летом в период затяжных дождей северные грунтовые дороги размывает. Такая проблема наблюдалась в прошлые годы. "В первую очередь, поручаю отремонтировать буксир, ввести его в эксплуатацию, поставить на баланс, обеспечить экипажем и всеми разрешительными документами. Средства выделим из резервного фонда в рамках подготовки к ЧС. Судно должно быть готово к работе в середине мая – началу сезона паводков", - сказал Орлов. Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин, в настоящий момент решается вопрос передачи буксира МЧС в районный Центр ГО ЧС. Буксир может взять на борт 2-3 тонны груза. Кроме того, технические возможности судна позволят буксировать баржу, вместимостью до 30 тонн. Губернатор поручил минфину просчитать содержание судна и заработную плату экипажа.
https://ria.ru/20230417/zhuravli-1865773467.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1773995526_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_7ee35c20b702e92f50e38852f57fc203.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
амурская область, василий орлов (губернатор), зейская гэс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Амурская область, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Зейская ГЭС, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Транспортное сообщение с отдаленными поселками Приамурья обеспечит буксир

Транспортное сообщение с отдаленными поселками Амурской области обеспечит буксир

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкВид на город Благовещенск в Амурской области
Вид на город Благовещенск в Амурской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в медиабанк
Вид на город Благовещенск в Амурской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 апр – РИА Новости. Транспортное сообщение с отдалёнными посёлками на берегу водохранилища Зейской ГЭС в период весеннего бездорожья обеспечит буксир, сообщает правительство Амурской области.
Такое поручение дал губернатор Приамурья Василий Орлов. Это решит проблему, когда весной, во время таянья снега и летом в период затяжных дождей северные грунтовые дороги размывает. Такая проблема наблюдалась в прошлые годы.
"В первую очередь, поручаю отремонтировать буксир, ввести его в эксплуатацию, поставить на баланс, обеспечить экипажем и всеми разрешительными документами. Средства выделим из резервного фонда в рамках подготовки к ЧС. Судно должно быть готово к работе в середине мая – началу сезона паводков", - сказал Орлов.
Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин, в настоящий момент решается вопрос передачи буксира МЧС в районный Центр ГО ЧС. Буксир может взять на борт 2-3 тонны груза. Кроме того, технические возможности судна позволят буксировать баржу, вместимостью до 30 тонн. Губернатор поручил минфину просчитать содержание судна и заработную плату экипажа.
Серые журавли - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
В Приамурье спасли пару журавлей на гнезде посреди горящего поля
17 апреля, 12:05
 
Амурская областьАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)Зейская ГЭСМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала