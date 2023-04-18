https://ria.ru/20230418/soobschenie-1866050898.html

Транспортное сообщение с отдаленными поселками Приамурья обеспечит буксир

Транспортное сообщение с отдаленными поселками Приамурья обеспечит буксир - РИА Новости, 18.04.2023

Транспортное сообщение с отдаленными поселками Приамурья обеспечит буксир

Транспортное сообщение с отдалёнными посёлками на берегу водохранилища Зейской ГЭС в период весеннего бездорожья обеспечит буксир, сообщает правительство... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T12:58

2023-04-18T12:58

2023-04-18T12:58

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

зейская гэс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 апр – РИА Новости. Транспортное сообщение с отдалёнными посёлками на берегу водохранилища Зейской ГЭС в период весеннего бездорожья обеспечит буксир, сообщает правительство Амурской области. Такое поручение дал губернатор Приамурья Василий Орлов. Это решит проблему, когда весной, во время таянья снега и летом в период затяжных дождей северные грунтовые дороги размывает. Такая проблема наблюдалась в прошлые годы. "В первую очередь, поручаю отремонтировать буксир, ввести его в эксплуатацию, поставить на баланс, обеспечить экипажем и всеми разрешительными документами. Средства выделим из резервного фонда в рамках подготовки к ЧС. Судно должно быть готово к работе в середине мая – началу сезона паводков", - сказал Орлов. Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин, в настоящий момент решается вопрос передачи буксира МЧС в районный Центр ГО ЧС. Буксир может взять на борт 2-3 тонны груза. Кроме того, технические возможности судна позволят буксировать баржу, вместимостью до 30 тонн. Губернатор поручил минфину просчитать содержание судна и заработную плату экипажа.

https://ria.ru/20230417/zhuravli-1865773467.html

амурская область

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амурская область, василий орлов (губернатор), зейская гэс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)