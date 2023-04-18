https://ria.ru/20230418/samolety-1866101456.html
В авиакомпании рассказали, как маленькая девочка получила ожоги на борту
В авиакомпании рассказали, как маленькая девочка получила ожоги на борту - РИА Новости, 18.04.2023
В авиакомпании рассказали, как маленькая девочка получила ожоги на борту
В СМИ прошла информация, что трехлетняя девочка получила ожоги кипятком на рейсе из Москвы в Хургаду, авиакомпания официально прокомментировала инцидент. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:18
2023-04-18T16:18
2023-04-18T16:18
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В СМИ прошла информация, что трехлетняя девочка получила ожоги кипятком на рейсе из Москвы в Хургаду, авиакомпания официально прокомментировала инцидент."9 апреля на рейсе Москва - Хургада, авиакомпании Red Wings произошел особый случай в полете, — сообщили в пресс-службе перевозчика. — Во время выполнения рейса в горизонтальном полете после завершения обслуживания на борту, кабинный экипаж воздушного судна Боинг-777 обратили внимание на то, что в первом салоне громко заплакала маленькая девочка".В авиакомпании уточнили, что бортпроводники немедленно подошли к ребенку. Мама девочки сказала, что она облилась кипятком из бумажного стакана. В пресс-службе Red Wings уточнили, семья заказала горячее питание, которое было передано непосредственно в руки маме незадолго до инцидента."Через несколько минут бортпроводники выяснили, что у ребенка термический ожог левой и правой ножки. Немедленно была оказана первая помощь ребенку (противоожоговые салфетки и противоожоговые лекарства), — пояснили в авиакомпании. — По громкой связи сделали обращение к пассажирам и нашли врача".Бортпроводники предложили маме перенести девочку на удобное место в салоне, это было сделано. Врач продолжил оказывать медицинскую помощь девочке в присутствии бортпроводников."Командира воздушного судна проинформировали об оказании помощи ребенку и о рекомендациях врача: вызвать медиков по прилету в Хургаду, что было сделано, - продолжили в авиакомпании. - Через час ребенок заснул".Как уточнили в пресс-службе перевозчика, после посадки в Хургаде мама с дочкой самостоятельно без применения носилок покинули ВС."Информацию о случившемся доложили руководству компании, ведется внутреннее расследование, взяты объяснительные записки у бригады бортпроводников", — добавили в Red Wings.Ранее в СМИ сообщали информацию о произошедшем. Так, Tourdom.ru написал, что "бортпроводница попыталась поставить два стакана с кипятком на столик девочки, которая в этот момент была увлечена просмотром контента на планшете, стоявшем на этом же столике". Содержимое одного стакана опрокинулось на ребенка и девочка получила два ожога первой и второй степени в верхней части обеих ног и сильный болевой шок.По данным издания, в настоящее время девочка остается в Хургаде под наблюдением врачей. Родители обратились в органы внутренних дел с заявлением о возбуждении уголовного дела и хотят в судебном порядке взыскать с авиакомпании компенсацию за причиненный моральный и материальный ущерб.
https://ria.ru/20230405/passazhir-1863138787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, хургада, самолеты, авиакомпании
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Хургада, Самолеты, авиакомпании
В авиакомпании рассказали, как маленькая девочка получила ожоги на борту
Авиакомпания Red Wings рассказала о ситуации с пострадавшей девочкой на рейсе в Египет
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В СМИ прошла информация, что трехлетняя девочка получила ожоги кипятком на рейсе из Москвы в Хургаду, авиакомпания официально прокомментировала инцидент.
"9 апреля на рейсе Москва - Хургада, авиакомпании Red Wings произошел особый случай в полете, — сообщили в пресс-службе перевозчика. — Во время выполнения рейса в горизонтальном полете после завершения обслуживания на борту, кабинный экипаж воздушного судна Боинг-777 обратили внимание на то, что в первом салоне громко заплакала маленькая девочка".
В авиакомпании уточнили, что бортпроводники немедленно подошли к ребенку. Мама девочки сказала, что она облилась кипятком из бумажного стакана. В пресс-службе Red Wings уточнили, семья заказала горячее питание, которое было передано непосредственно в руки маме незадолго до инцидента.
"Через несколько минут бортпроводники выяснили, что у ребенка термический ожог левой и правой ножки. Немедленно была оказана первая помощь ребенку (противоожоговые салфетки и противоожоговые лекарства), — пояснили в авиакомпании. — По громкой связи сделали обращение к пассажирам и нашли врача".
Бортпроводники предложили маме перенести девочку на удобное место в салоне, это было сделано. Врач продолжил оказывать медицинскую помощь девочке в присутствии бортпроводников.
"Командира воздушного судна проинформировали об оказании помощи ребенку и о рекомендациях врача: вызвать медиков по прилету в Хургаду, что было сделано, - продолжили в авиакомпании. - Через час ребенок заснул".
Как уточнили в пресс-службе перевозчика, после посадки в Хургаде мама с дочкой самостоятельно без применения носилок покинули ВС.
"Информацию о случившемся доложили руководству компании, ведется внутреннее расследование, взяты объяснительные записки у бригады бортпроводников", — добавили в Red Wings.
Ранее в СМИ сообщали информацию о произошедшем. Так, Tourdom.ru написал
, что "бортпроводница попыталась поставить два стакана с кипятком на столик девочки, которая в этот момент была увлечена просмотром контента на планшете, стоявшем на этом же столике". Содержимое одного стакана опрокинулось на ребенка и девочка получила два ожога первой и второй степени в верхней части обеих ног и сильный болевой шок.
По данным издания, в настоящее время девочка остается в Хургаде под наблюдением врачей. Родители обратились в органы внутренних дел с заявлением о возбуждении уголовного дела и хотят в судебном порядке взыскать с авиакомпании компенсацию за причиненный моральный и материальный ущерб.
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