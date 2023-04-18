https://ria.ru/20230418/rts-tender-1866045085.html

РТС-тендер: горизонты в развитии электронных площадок определят поставщики

РТС-тендер: горизонты в развитии электронных площадок определят поставщики - РИА Новости, 18.04.2023

РТС-тендер: горизонты в развитии электронных площадок определят поставщики

В России создана одна из самых продвинутых в мире систем электронных торгов, однако десятки тысяч компаний пока еще ни разу не участвовали в закупках, то есть... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T15:40

2023-04-18T15:40

2023-04-18T15:40

технологии

россия

интервью

экономика

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В России создана одна из самых продвинутых в мире систем электронных торгов, однако десятки тысяч компаний пока еще ни разу не участвовали в закупках, то есть проходят мимо растущего и перспективного рынка, где за счет гарантированного спроса можно обеспечить стабильный сбыт товаров, работ, услуг. Значимость электронных торгов для российской экономики с каждым годом возрастает. Так, в прошлом году только на долю госзакупок пришлось более 17 триллионов рублей, то есть примерно 11% ВВП. Об особенностях российской системы цифровых закупок, трендах и перспективах этого рынка РИА Новости рассказал генеральный директор электронной торговой площадки РТС-тендер Владимир Лишенков.- Владимир Николаевич, как вы оцениваете роль электронных торговых площадок (ЭТП) для отечественной экономики?- Электронные закупки в России стали активно развиваться с 2010 года, когда в рамках совершенствования процесса госзакупок был утвержден институт электронных площадок. На сегодняшний день электронные закупки – неотъемлемый и, без сомнения, важнейший институт экономики: в работу отрасли вовлечены законодатели, министерства и ведомства на федеральном уровне и уровне субъектов, аккредитованные электронные площадки, десятки тысяч заказчиков по всей стране, сотни тысяч участников, уполномоченные банки, общественные организации, смежные отрасли.Смею утверждать, что электронные закупки в РФ – это современно, инновационно, технологично, удобно и эффективно. Они доступны и полностью прозрачны, повышают эффективность, управляемость экономики, придают мощный импульс развитию отечественного бизнеса, позволяют развивать конкуренцию, снижать издержки, нивелировать коррупционные риски.Это касается уже не только госзакупок, но и закупок коммерческих компаний. Большинство частных компаний, в основном, в сегменте крупного и среднего бизнеса, используют электронные закупки для оптимизации закупочной деятельности, получения более выгодных предложений от поставщиков. ЭТП обеспечивают им в режиме одного окна возможности по поиску и отбору потенциальных поставщиков, высокотехнологичные закупочные процедуры, а также цифровизацию соответствующих бизнес-процессов от планирования до расчетов.И главное, что дают электронные торги заказчику – это скорость и экономия, последняя составляет в среднем 15-20%. В отраслях, где большая конкуренция, она может достигать 40-50%. Но и в отраслях с низкой конкуренцией экономия все равно есть: уже за счет оптимизации бизнес-процессов, внедрения новых технологий.- В разных странах проведение электронных закупок имеет свои особенности. А что уникального есть у нас? И что из мирового опыта нам неплохо было бы перенять?- Факт: российская система открытых электронных торгов – одна из самых продвинутых в мире благодаря успешному взаимодействию всех участников процесса. Безусловно, ключевую роль играют министерство финансов России, Федеральное казначейство и Федеральная антимонопольная служба. У нас система госзакупок фактически полностью переведена в электронный вид, начиная с момента планирования и до момента исполнения контракта и оплаты. Такого точно нет больше ни у кого.В закупочную систему Евросоюза может попасть далеко не каждый поставщик: нужно пройти множество бюрократических институтов. Наша же контрактная система за счет многолетних доработок стала одним из наиболее эффективных механизмов поддержки бизнеса. За годы становления контрактной системы мы перенимали мировой положительный опыт.Что кардинально нас отличает? Это сравнительно простой доступ к системе госзаказа: достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться в ЕИС и можно участвовать в закупках. Одновременно на уровне федеральных ЭТП постоянно идет большая работа по привлечению бизнеса любого масштаба к госзакупкам.Электронная система торгов имеет и другие плюсы: дает возможность анализа больших данных, снижает влияние различных субъективных моментов, помогает быстро находить и исправлять ошибки, корректировать и совершенствовать нормативную базу.- Насколько сегодня велик потенциал рынка электронных торгов, ведь немало компаний в России до сих пор еще в них не участвовали? Как привлечь их на рынок?- Это колоссальный рынок, c большим потенциалом для бизнеса, и выйти на него под силу каждому. Рынок электронной торговли растет с каждым годом: все больше предпринимателей используют электронные площадки. Это подтверждается и ростом числа активных поставщиков: в закупках компаний с госучастием (по 223-ФЗ) в 2022 году было задействовано 83,5 тысячи поставщиков, что на 8% больше, чем годом ранее, а в закупках по 44-ФЗ приняло участие 130 тысяч поставщиков. Предпринимателям электронные закупки обеспечивают выход на перспективный и надежный рынок сбыта. К слову, одной из своих задач мы видим популяризацию закупок среди бизнес-сообщества, мы привлекаем новых участников и работаем с опытными. У нас на площадку ежедневно приходит около 500 новых организаций, которые регистрируются в качестве поставщиков.Подавляющая часть госзакупок, регулируемых 44-ФЗ, в России проводится через электронные торги. Рынок госзаказа стабильно прирастает, государство для предпринимателей выступает крупнейшим заказчиком, надежным партнером, который всегда платит. Это перспективная ниша для предпринимателей, которая позволяет обеспечить стабильный сбыт товаров, работ, услуг. Но если посмотреть на закупки малого объема, то их пока не все субъекты РФ активно внедряют и здесь есть куда расти с тем, чтобы абсолютно все госзакупки перешли в цифру.На рынке закупок малого объема примерно 75% поставщиков ранее не принимали участия в госзакупках. И такие поставщики, сначала тренируясь на малых закупках, потом начинают участвовать и в закупках по 44-ФЗ.Есть еще рынок закупок госкомпаний, регулируемый 223-ФЗ. В деньгах он кратно больше, и его номенклатура намного шире по сравнению с рынком госзакупок. Если государство из года в год закупает примерно одно и то же, то процесс закупок госкомпаний открывает поставщикам очень большое поле для развития бизнеса.Нельзя не учитывать и тренд активного замещения иностранных поставщиков отечественными, здесь также видим точки роста для бизнеса. Электронные закупки в большой степени способствуют решению проблемы импортозамещения. Это направление имеет огромный потенциал для развития экономики. По нашим оценкам, он составляет несколько триллионов рублей.- Площадка РТС-тендер обслуживает значительную долю электронных закупок в РФ. Что отличает вас от других?- На платформе РТС-тендер проходит около 10 тысяч процедур в сутки, 90% из них приводят к заключению контракта. Мы предоставляем нашим клиентам более 60 видов услуг и сервисов. На площадке более 650 тысяч зарегистрированных поставщиков, с нами работают десятки тысяч госзаказчиков страны.Для нас это, прежде всего, ответственность, которая требует постоянной самоотдачи, чтобы обеспечить стабильную и безотказную работу всех наших платформ, синхронизацию и слаженность действий команд и подразделений, бережное отношение к клиентской поддержке. Мы уделяем огромное внимание всем этим вопросам, постоянно их совершенствуем.Кроме того, мы находимся в конкурентном поле, поэтому все наши технологии, сервисы и решения направлены на оптимизацию работы заказчиков и участников на всем цикле закупочного процесса. Отличает нас то, что мы стремимся глубоко вникать в детали и, учитывая потребности клиентов, предвосхищать их ожидания в наших продуктах. Такая стратегия позволяет первыми на рынке предлагать клиентам сервисы и технологии завтрашнего дня уже сегодня. Нам отрадно, что клиенты это ценят и, со своей стороны, охотно делятся с нами своими идеями, подсказывают, как развиваться дальше, а это дорогого стоит, поскольку позволяет понимать актуальную потребность рынка.Например, еще шесть лет назад мы создали платформу быстрых малых закупок РТС-маркет, которая уже работает в 50 регионах страны. Сегодня она особенно актуальна и востребована, позволяет осуществить закупку как из прайс-листа, так и через короткую закупочную сессию, что существенно ускоряет и упрощает весь процесс. Эта платформа – лучший способ для потенциальных участников попробовать свои силы в системе госзакупок.Кроме того, нам по силам реализовывать серьезные инфраструктурные проекты, мы единственная электронная площадка, которая разработала платформу по электронному контролю исполнения контрактов. Этот продукт так и называется – "Модуль исполнения контрактов" (МИК). Он позволяет создать цифровой контракт, выстроить эффективное взаимодействие между всеми участниками процесса его исполнения на всех этапах и иметь возможность отслеживать этот процесс в режиме онлайн.Идеологом создания такой платформы выступило правительство Московской области. Сегодня все контракты Подмосковья полностью оцифрованы. Важнейшим эффектом от его внедрения стало сокращение доли нарушений при исполнении госконтрактов в пять раз. Эту практику уже используют Вологодская, Белгородская, Омская области, Ненецкий автономный округ. Более 15 регионов точечно тестируют платформу.Стоит отметить, что рынок электронных закупок становится все более прозрачным. С развитием ЕИС в сфере закупок Федеральным казначейством успешно внедрен блок электронного актирования: вся первичная документация теперь проходит в цифровом формате. Есть сервис, где поставщик и заказчик обмениваются документами. Таким образом, нивелируются риски несвоевременной оплаты.Наш сервис "РТС-контракт", например, заметно упрощает работу с обязательным электронным актированием, он позволяет поставщикам в считанные секунды формировать закрывающие документы и отправлять их в ЕИС.И конечно, мы активно занимаемся продвижением закупочной отрасли, в том числе через онлайн обучение заказчиков и участников, вкладываемся в обучающие платформы. Проводим семинары для популяризации закупок в регионах, настраиваем рабочие места пользователям, оказываем консультации по особенностям законодательства, активно развиваем цифровые каналы поддержки клиентов.- Какие ваши сервисы пользуются наибольшей популярностью?- В РТС-тендер десятки сервисов, которые ежедневно решают проблему каждого конкретного заказчика и поставщика или этапа закупки. У нас есть сервисы, которые помогают заказчикам находить ошибки в документации, проверять на соответствие условиям нормативных документов, технических условий и ГОСТов, автоматически обрабатывать и создавать протоколы подведения итогов, осуществлять онлайн-проверку участников по данным из более, чем трех десятков официальных источников, сервис "Стандарты и нормы" для проверки закупочной документации на предмет утративших актуальность стандартов предоставляет информацию о ранее действующих и заменяющих регламентах, а также позволяет проверять стандарты в файлах документации, и целый ряд других сервисов.У поставщиков, например, это поиск и индивидуальный подбор тендеров по более, чем ста площадкам, релевантным профилю конкретного поставщика, сервис подтверждения добросовестности, который быстро сформирует необходимый набор данных для ее подтверждения в рамках конкретной процедуры и поставщику можно не вносить обеспечение исполнения контракта. Крайне востребован сервис загрузки прайс-листов и модерации карточек товаров в продукте РТС-маркет.Надо сказать, что все сервисы, которые мы предлагаем, имеют положительную обратную связь от клиентов и востребованы рынком.- РТС-тендер выступает владельцем критической информационной инфраструктуры (КИИ), что означает необходимость перехода на отечественное ПО. Как у вас обстоит дело с заменой импортного софта? И насколько вам сегодня угрожают ddos атаки?- Требования по безопасности к электронным торговым площадкам в РФ очень серьезные, РТС-тендер сегодня работает даже по более высокому классу защищенности, чем требуется по регуляторным нормам. Еще в 2018 году мы приняли пятилетнюю программу модернизации нашего ИТ-парка, контура безопасности и используемого ПО, поэтому уже тогда начали тестирование и постепенный переход на отечественные решения с акцентом на усиление информационной безопасности, что особенно актуально сегодня. Наша задача – обеспечить всем нашим платформам максимальную защиту от любого внешнего воздействия, направленного на отказ от работы или утечку данных.Что касается ddos-атак, то нас и раньше периодически пытались атаковать, и мы научились с этим справляться, поэтому оказались подготовлены к недавним масштабным ddos-атакам. Нам в целом удавалось держать удар и сохранять работоспособность всех систем и сервисов. Впрочем, мы понимаем, что злоумышленники всегда ищут новые лазейки, ну а мы за ними наблюдаем в сотрудничестве с профильными федеральными органами, тренируемся, регулярно проводим аудит всей системы на уязвимости.- На каких векторах развития РТС-тендер сосредоточится в ближайшие годы? И в целом, каким вы видите развитие рынка электронных торгов?- Вектор нашего развития с момента основания в 2010 году предполагает наличие представительств компании во всех активных регионах страны. На сегодня у нас более 50 представительств по всей территории страны. Мы накопили большой опыт в развитии региональной сети, видим в этом исключительную возможность прямого контакта с нашими клиентами и, конечно, планируем расширять географию.Сегодня акцент смещается на работу с поставщиками, на решение их проблем. Например, поставщик не стал победителем тендера, он разочарован и, возможно, больше не видит смысла продолжать работу с системой электронных закупок. И здесь роль торговых площадок становится ключевой в его удержании и предложении ему новых возможностей. Нужно подобрать и показать ему другие варианты – например, связать с рынком B2B, объяснить, как он мог бы диверсифицировать кооперацию, найти новых партнеров, развить новые каналы продаж и предложить ему соответствующие решения.Площадка также может помочь поставщикам в решении их проблем с комплектующими, значительная часть которых поставлялась из-за рубежа. Поэтому следующий этап работы – помощь в выстраивании новых кооперационных цепочек, поиске партнеров внутри страны и в дружественных странах, вплоть до помощи в создании совместных с ними предприятий на территории России.Как мы это будем делать? Здесь нет какой-то "серебряной пули", вопрос непростой и комплексный, но в этом направлении нужно двигаться. И здесь важно учитывать отраслевую и региональную специфику: необходимо посмотреть, где тонко, критично – и идти сначала туда. Это большой фронт работы, которым на рынке электронных торгов никто никогда не занимался. Подчеркну, фокус на поставщиках ни в коем случае не подразумевает снижение темпов взаимодействия с заказчиками. С ними работа будет вестись всегда: по оптимизации текущих и по созданию новых платформ, внедрению новых функциональных решений.- В одном из интервью вы отметили такую тенденцию: активность участников закупок становится более продуманной. Можете пояснить, в чем это проявляется и о чем свидетельствует?- Сегодня рынок требует профессионального поставщика, надежного партнера государства, поэтому крайне важно формировать свою репутацию, нарабатывать компетенции, опыт и контракты. Поставщики учатся и уже не стремятся во что бы то ни стало набрать побольше договоров. Они взвешивают факторы риска, оценивают мощности производства, учитывают внешнеэкономические факторы.Когда у поставщика есть гарантированный спрос, он может под это заложить расширение производства, начать применять инновации в своей деятельности. Взять хотя бы офсетные контракты, которые наиболее активно развиваются в области медицины. Они позволяют вложить средства в создание производства и гарантируют закупки на несколько лет вперед в зависимости от условий контракта.- Что нового стоит ожидать в сфере электронных торгов и как вы готовитесь к этому?- Экономическая жизнь нашей страны кардинально поменялась. Изменения коснулись и сферы госзакупок. Большинство иностранных производителей покинули российский рынок, были нарушены цепочки поставок.Государственный заказ сегодня выступает одним из мощных рычагов развития экономики, он создает внутренний спрос, стимулирует бизнес-активность и гарантирует проведение своевременных расчетов по выполненному контракту.При этом приоритет выбора заказчиков сместился в пользу отечественных производителей. Мы, безусловно, приветствуем такую политику, прогнозируем усиление протекционизма отечественного производителя, вследствие чего будут происходить точечные изменения законодательства, а также усиление мер поддержки малого и среднего бизнеса.На этом фоне в отрасли электронных торгов будут все более активно внедряться механизмы стандартизации и нормирования закупаемых товаров, работ, услуг посредством развития единых каталогов, к которым будут присоединяться потенциальные поставщики и производители. Это масштабная и очень нужная работа в рамках всей промышленности страны.Следующий тренд, который хочется отметить, это тренд на дальнейшую цифровизацию решений в сфере продаж государственной, муниципальной и иной собственности. Это тоже большой рынок и необходимо отметить, что государство в лице Минфина проделало огромную работу за последние годы в развитии системы ГИС Торги. Мы считаем это большим шагом и сильным трендом в развитии отрасли.РТС-тендер и другие площадки, наши коллеги, находясь на переднем фронте отрасли, конечно же, вовлечены в эти процессы и проекты, мы давно научились работать вместе в постоянном контакте с регуляторами. Все глубоко осознают свою ответственность и прекрасно понимают объем и важность задач, поставленных руководством перед нами. Думаю, выскажу общее мнение коллег – роль электронных площадок с учетом уровня технологического развития, наработанных за годы компетенций и профессионализма команд, будет одной из ключевых в дальнейшем развитии отрасли и экономической активности бизнеса в целом.

https://ria.ru/20221205/tender-1836478809.html

https://ria.ru/20230221/minfin-1853307082.html

https://ria.ru/20230315/goszakupki-1857956809.html

https://ria.ru/20220411/forum-1782944190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, интервью, экономика