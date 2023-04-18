https://ria.ru/20230418/protivostoyanie-1866069029.html
Противостояние России и Запада достигло кульминации, заявили в Крыму
Противостояние России и Запада достигло кульминации, заявили в Крыму - РИА Новости, 18.04.2023
Противостояние России и Запада достигло кульминации, заявили в Крыму
Противостояние России и Запада достигло кульминационного момента, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:07
2023-04-18T14:07
2023-04-18T14:28
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ЯЛТА, 18 апр – РИА Новости. Противостояние России и Запада достигло кульминационного момента, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. "Противостояние идет и похоже, мы живем в кульминационный момент этого противостояния, результатом которого будут колоссальные цивилизационные изменения", - сказал Константинов журналиста в кулуарах международной научно-политической конференции, посвященной 240-летию присоединения Крыма и Кубани к Российской империи. По его словам, характер предстоящих изменений в международной жизни трудно прогнозировать. "Всегда непросто жить в период изменений. Мы предполагаем примерно линию разлома. Это уход доллара, изменение влияния однополярного мира, переход к многополярному миру. Вопросов больше чем ответов, мы только в начале пути", - сказал Константинов. Императрица Екатерина II 19 (по старому стилю 8) апреля 1783 года подписала высочайший манифест "о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Таким образом, в состав российского государства вошли Крымский полуостров и территория современного Краснодарского края. В России этот день объявлен памятной датой. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир путин, оон, в мире, владимир константинов
Россия, Украина, Владимир Путин, ООН, В мире, Владимир Константинов
Противостояние России и Запада достигло кульминации, заявили в Крыму
Глава парламента Крыма Константинов: противостояние России и Запада достигло кульминации
ЯЛТА, 18 апр – РИА Новости. Противостояние России и Запада достигло кульминационного момента, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Противостояние идет и похоже, мы живем в кульминационный момент этого противостояния, результатом которого будут колоссальные цивилизационные изменения", - сказал Константинов журналиста в кулуарах международной научно-политической конференции, посвященной 240-летию присоединения Крыма и Кубани к Российской империи.
По его словам, характер предстоящих изменений в международной жизни трудно прогнозировать.
"Всегда непросто жить в период изменений. Мы предполагаем примерно линию разлома. Это уход доллара, изменение влияния однополярного мира, переход к многополярному миру. Вопросов больше чем ответов, мы только в начале пути", - сказал Константинов.
В Крыму оценили визит Путина в прифронтовые регионы
Императрица Екатерина II 19 (по старому стилю 8) апреля 1783 года подписала высочайший манифест "о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Таким образом, в состав российского государства вошли Крымский полуостров и территория современного Краснодарского края
. В России этот день объявлен памятной датой.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине
. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев
по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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