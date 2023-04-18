https://ria.ru/20230418/protivostoyanie-1866069029.html

Противостояние России и Запада достигло кульминации, заявили в Крыму

Противостояние России и Запада достигло кульминации, заявили в Крыму - РИА Новости, 18.04.2023

Противостояние России и Запада достигло кульминации, заявили в Крыму

Противостояние России и Запада достигло кульминационного момента, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:07

2023-04-18T14:07

2023-04-18T14:28

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ЯЛТА, 18 апр – РИА Новости. Противостояние России и Запада достигло кульминационного момента, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. "Противостояние идет и похоже, мы живем в кульминационный момент этого противостояния, результатом которого будут колоссальные цивилизационные изменения", - сказал Константинов журналиста в кулуарах международной научно-политической конференции, посвященной 240-летию присоединения Крыма и Кубани к Российской империи. По его словам, характер предстоящих изменений в международной жизни трудно прогнозировать. "Всегда непросто жить в период изменений. Мы предполагаем примерно линию разлома. Это уход доллара, изменение влияния однополярного мира, переход к многополярному миру. Вопросов больше чем ответов, мы только в начале пути", - сказал Константинов. Императрица Екатерина II 19 (по старому стилю 8) апреля 1783 года подписала высочайший манифест "о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Таким образом, в состав российского государства вошли Крымский полуостров и территория современного Краснодарского края. В России этот день объявлен памятной датой. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230418/vizit-1866030514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, владимир путин, оон, в мире, владимир константинов