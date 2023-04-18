https://ria.ru/20230418/pozhar-1866057145.html

В Тверской области загорелась свалка

В Тверской области загорелась свалка - РИА Новости, 18.04.2023

В Тверской области загорелась свалка

Отходы загорелись на полигоне твердых коммунальных отходов в Тверской области на площади 15 тысяч квадратных метров, сообщила руководитель Росприроднадзора... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T13:23

2023-04-18T13:23

2023-04-18T13:23

происшествия

кувшиново

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

светлана радионова

россия

тверская область

отходы

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РЯЗАНЬ, 18 апр – РИА Новости. Отходы загорелись на полигоне твердых коммунальных отходов в Тверской области на площади 15 тысяч квадратных метров, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. "На полигоне ТКО в городе Кувшиново Тверской области произошло возгорание... Ориентировочно отходы горят на площади 15 тысяч квадратных метров. Точная информация о масштабах распространения огня появится после ликвидации возгорания сотрудниками МЧС", - написала Радионова в своем телеграм-канале. На месте отобраны пробы вредных выбросов, но о результате тестов пока не сообщается. Полигон эксплуатирует компания "Универсал Н", причина инцидента выясняется.

https://ria.ru/20230418/pozhar-1866048073.html

кувшиново

россия

тверская область

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Владимир Лаврентьев

происшествия, кувшиново, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), светлана радионова, россия, тверская область, отходы, экология