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В Тверской области загорелась свалка - РИА Новости, 18.04.2023
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13:23 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/pozhar-1866057145.html
В Тверской области загорелась свалка
В Тверской области загорелась свалка - РИА Новости, 18.04.2023
В Тверской области загорелась свалка
Отходы загорелись на полигоне твердых коммунальных отходов в Тверской области на площади 15 тысяч квадратных метров, сообщила руководитель Росприроднадзора... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T13:23
2023-04-18T13:23
происшествия
кувшиново
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
светлана радионова
россия
тверская область
отходы
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РЯЗАНЬ, 18 апр – РИА Новости. Отходы загорелись на полигоне твердых коммунальных отходов в Тверской области на площади 15 тысяч квадратных метров, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. "На полигоне ТКО в городе Кувшиново Тверской области произошло возгорание... Ориентировочно отходы горят на площади 15 тысяч квадратных метров. Точная информация о масштабах распространения огня появится после ликвидации возгорания сотрудниками МЧС", - написала Радионова в своем телеграм-канале. На месте отобраны пробы вредных выбросов, но о результате тестов пока не сообщается. Полигон эксплуатирует компания "Универсал Н", причина инцидента выясняется.
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кувшиново
россия
тверская область
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происшествия, кувшиново, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), светлана радионова, россия, тверская область, отходы, экология
Происшествия, Кувшиново, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Светлана Радионова, Россия, Тверская область, Отходы, Экология
В Тверской области загорелась свалка

В Тверской области загорелась свалка на площади 15 тысяч квадратных метров

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 18 апр – РИА Новости. Отходы загорелись на полигоне твердых коммунальных отходов в Тверской области на площади 15 тысяч квадратных метров, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
"На полигоне ТКО в городе Кувшиново Тверской области произошло возгорание... Ориентировочно отходы горят на площади 15 тысяч квадратных метров. Точная информация о масштабах распространения огня появится после ликвидации возгорания сотрудниками МЧС", - написала Радионова в своем телеграм-канале.
На месте отобраны пробы вредных выбросов, но о результате тестов пока не сообщается. Полигон эксплуатирует компания "Универсал Н", причина инцидента выясняется.
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ПроисшествияКувшиновоФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Светлана РадионоваРоссияТверская областьОтходыЭкология
 
 
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