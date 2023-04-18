https://ria.ru/20230418/poteri-1866073399.html

Минобороны оценило потери ВСУ на двух направлениях

Минобороны оценило потери ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 18.04.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на двух направлениях

На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 115 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:19

2023-04-18T14:19

2023-04-18T14:39

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

харьковская область

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 115 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Крахмальное, Ольшана, Кучеровка и Двуречная Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 35 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две самоходных гаубицы М109 Paladin производства США, а также гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск (сил) "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка Луганской народной республики, Терны и Григоровка Донецкой народной республики."Потери противника составили более 80 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230418/donbass-1865805150.html

харьковская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область