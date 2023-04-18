https://ria.ru/20230418/poteri-1866073399.html
Минобороны оценило потери ВСУ на двух направлениях
Минобороны оценило потери ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 18.04.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на двух направлениях
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 115 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:19
2023-04-18T14:19
2023-04-18T14:39
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 115 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Крахмальное, Ольшана, Кучеровка и Двуречная Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 35 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две самоходных гаубицы М109 Paladin производства США, а также гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск (сил) "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка Луганской народной республики, Терны и Григоровка Донецкой народной республики."Потери противника составили более 80 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20230418/donbass-1865805150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
Минобороны оценило потери ВСУ на двух направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли около 115 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях