Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко заявила о необходимости единой госполитики поддержки педагогов - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/pedagogi-1866088542.html
Матвиенко заявила о необходимости единой госполитики поддержки педагогов
Матвиенко заявила о необходимости единой госполитики поддержки педагогов - РИА Новости, 18.04.2023
Матвиенко заявила о необходимости единой госполитики поддержки педагогов
Учителя говорят о законодательном закреплении статуса педагога и мерах его защиты, нужно претворять эти идеи в жизнь, считает спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T15:01
2023-04-18T15:01
общество
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_0:44:2224:1295_1920x0_80_0_0_b1b056fd9ad9033b710e295543fb4792.jpg
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Учителя говорят о законодательном закреплении статуса педагога и мерах его защиты, нужно претворять эти идеи в жизнь, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, учителя в своих обращениях в Совет говорят "о законодательном закреплении статуса педагога и мерах его защиты". О том, что необходима трансформация медиаобраза учителя в СМИ и на киноэкране, сказала спикер. "Нужно обязательно прислушиваться к этим предложениям и претворять их в жизнь. Это должна быть единая, целостная государственная политика", - полагает она. Матвиенко считает, что человек должен знать, что, выбрав профессию учителя, он на всю жизнь получит авторитет, уважение и всю необходимую помощь от своего Отечества. Сенатор также напомнила, что недавно глава государства награждал учителей, воспитавших Героев России, отличившихся во время выполнения боевых задач. "Считаю, что также можно было бы отмечать педагогов, вырастивших победителей и призёров международных и всероссийских олимпиад школьников", - сказала политик. Она также считает, что тема наставничества в России должна зазвучать с новой силой, а правовая поддержка наставников должна быть усилена конкретными социальными гарантиями.
https://ria.ru/20230418/vystavka-1866033744.html
https://ria.ru/20230417/kravtsov-1865726934.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_123:0:2102:1484_1920x0_80_0_0_1110db20e1b66ab382dd49f049921eb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко заявила о необходимости единой госполитики поддержки педагогов

Матвиенко: необходидима единая, целостная государственная политика поддержки педагогов

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Учителя говорят о законодательном закреплении статуса педагога и мерах его защиты, нужно претворять эти идеи в жизнь, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«
"Помимо материальных гарантий учителям не менее важно знать, что и государство, и общество относится к ним с безусловным, абсолютным уважением. Так всегда было в нашей истории, и такое особое отношение к педагогам, наставникам – это та традиция, которую нужно возрождать и сохранять", - сказала политик на заседании Совета при президенте РФ по реализации политики в интересах детей.
По ее словам, учителя в своих обращениях в Совет говорят "о законодательном закреплении статуса педагога и мерах его защиты". О том, что необходима трансформация медиаобраза учителя в СМИ и на киноэкране, сказала спикер.
"Нужно обязательно прислушиваться к этим предложениям и претворять их в жизнь. Это должна быть единая, целостная государственная политика", - полагает она.
Призеры конкурса Учитель года России - 2022
Выставка, посвященная Году педагога и наставника, открылась в Госдуме
Вчера, 11:59
Матвиенко считает, что человек должен знать, что, выбрав профессию учителя, он на всю жизнь получит авторитет, уважение и всю необходимую помощь от своего Отечества.
Сенатор также напомнила, что недавно глава государства награждал учителей, воспитавших Героев России, отличившихся во время выполнения боевых задач.
"Считаю, что также можно было бы отмечать педагогов, вырастивших победителей и призёров международных и всероссийских олимпиад школьников", - сказала политик.
Она также считает, что тема наставничества в России должна зазвучать с новой силой, а правовая поддержка наставников должна быть усилена конкретными социальными гарантиями.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время общения с журналистами - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Министр просвещения России вручил педагогам ЛНР ведомственные награды
17 апреля, 08:06
 
ОбществоРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала