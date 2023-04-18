https://ria.ru/20230418/pedagogi-1866088542.html

Матвиенко заявила о необходимости единой госполитики поддержки педагогов

Матвиенко заявила о необходимости единой госполитики поддержки педагогов - РИА Новости, 18.04.2023

Матвиенко заявила о необходимости единой госполитики поддержки педагогов

Учителя говорят о законодательном закреплении статуса педагога и мерах его защиты, нужно претворять эти идеи в жизнь, считает спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T15:01

2023-04-18T15:01

2023-04-18T15:01

общество

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Учителя говорят о законодательном закреплении статуса педагога и мерах его защиты, нужно претворять эти идеи в жизнь, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, учителя в своих обращениях в Совет говорят "о законодательном закреплении статуса педагога и мерах его защиты". О том, что необходима трансформация медиаобраза учителя в СМИ и на киноэкране, сказала спикер. "Нужно обязательно прислушиваться к этим предложениям и претворять их в жизнь. Это должна быть единая, целостная государственная политика", - полагает она. Матвиенко считает, что человек должен знать, что, выбрав профессию учителя, он на всю жизнь получит авторитет, уважение и всю необходимую помощь от своего Отечества. Сенатор также напомнила, что недавно глава государства награждал учителей, воспитавших Героев России, отличившихся во время выполнения боевых задач. "Считаю, что также можно было бы отмечать педагогов, вырастивших победителей и призёров международных и всероссийских олимпиад школьников", - сказала политик. Она также считает, что тема наставничества в России должна зазвучать с новой силой, а правовая поддержка наставников должна быть усилена конкретными социальными гарантиями.

https://ria.ru/20230418/vystavka-1866033744.html

https://ria.ru/20230417/kravtsov-1865726934.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф