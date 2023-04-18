https://ria.ru/20230418/koronavirus-1866012267.html

В России за сутки госпитализировали 1240 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1240 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 18.04.2023

В России за сутки госпитализировали 1240 пациентов с COVID-19

Более 5 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:05

2023-04-18T11:05

2023-04-18T11:05

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Более 5 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1240 человек, на 209,2% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 67 субъектах, снижение - в девяти регионах, в остальных 14 субъектах ситуация осталась без изменений. "Выздоровело за сутки 8 416 человек, или на 41,6% больше в сравнении с 17 апреля 2023 года. Выявлено 5 257 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 37 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230323/koronavirus-1860093937.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии