https://ria.ru/20230418/koronavirus-1866012267.html
В России за сутки госпитализировали 1240 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1240 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 18.04.2023
В России за сутки госпитализировали 1240 пациентов с COVID-19
Более 5 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:05
2023-04-18T11:05
2023-04-18T11:05
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Более 5 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1240 человек, на 209,2% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 67 субъектах, снижение - в девяти регионах, в остальных 14 субъектах ситуация осталась без изменений. "Выздоровело за сутки 8 416 человек, или на 41,6% больше в сравнении с 17 апреля 2023 года. Выявлено 5 257 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 37 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230323/koronavirus-1860093937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии
Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Общество, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 1240 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили более пяти тысяч случаев COVID-19, умерли 37 человек
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости.
Более 5 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 37 человек, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1240 человек, на 209,2% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 67 субъектах, снижение - в девяти регионах, в остальных 14 субъектах ситуация осталась без изменений.
"Выздоровело за сутки 8 416 человек, или на 41,6% больше в сравнении с 17 апреля 2023 года. Выявлено 5 257 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 37 человек", - говорится в сообщении.
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России