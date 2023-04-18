https://ria.ru/20230418/kontraktnik-1865978228.html

Контрактник получил пять лет колонии за самовольный выезд из зоны СВО

Контрактник получил пять лет колонии за самовольный выезд из зоны СВО - РИА Новости, 18.04.2023

Контрактник получил пять лет колонии за самовольный выезд из зоны СВО

Суд назначил пять лет колонии контрактнику из Тувы, который самовольно уехал из зоны боевых действий в ЛНР на родину "отдохнуть", сообщает Красноярский... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T08:49

2023-04-18T08:49

2023-04-18T08:49

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

кызыл

россия

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КРАСНОЯРСК, 18 апр – РИА Новости. Суд назначил пять лет колонии контрактнику из Тувы, который самовольно уехал из зоны боевых действий в ЛНР на родину "отдохнуть", сообщает Красноярский гарнизонный военный суд во вторник. По информации пресс-службы, рядовой в сентябре минувшего года выполнял боевые задачи в одном из районов Луганской Народной Республики в рамках специальной военной операции, но в какой-то момент, "желая отдохнуть", он оставил часть и уехал в Туву. Лишь в ноябре он добровольно пришел в военную комендатуру Кызыла. "Красноярским гарнизонным военным судом осужден военнослужащий, который самовольно покинул зону боевых действий в ЛНР. <…> Рядовой признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ, ему назначено лишение свободы на пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. После оглашения приговора рядовой взят под стражу в зале суда", - говорится в релизе. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.

https://ria.ru/20230417/vyplaty-1865859842.html

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кызыл

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, луганская народная республика, кызыл, россия