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Контрактник получил пять лет колонии за самовольный выезд из зоны СВО - РИА Новости, 18.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:49 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/kontraktnik-1865978228.html
Контрактник получил пять лет колонии за самовольный выезд из зоны СВО
Контрактник получил пять лет колонии за самовольный выезд из зоны СВО - РИА Новости, 18.04.2023
Контрактник получил пять лет колонии за самовольный выезд из зоны СВО
Суд назначил пять лет колонии контрактнику из Тувы, который самовольно уехал из зоны боевых действий в ЛНР на родину "отдохнуть", сообщает Красноярский... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T08:49
2023-04-18T08:49
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
кызыл
россия
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КРАСНОЯРСК, 18 апр – РИА Новости. Суд назначил пять лет колонии контрактнику из Тувы, который самовольно уехал из зоны боевых действий в ЛНР на родину "отдохнуть", сообщает Красноярский гарнизонный военный суд во вторник. По информации пресс-службы, рядовой в сентябре минувшего года выполнял боевые задачи в одном из районов Луганской Народной Республики в рамках специальной военной операции, но в какой-то момент, "желая отдохнуть", он оставил часть и уехал в Туву. Лишь в ноябре он добровольно пришел в военную комендатуру Кызыла. "Красноярским гарнизонным военным судом осужден военнослужащий, который самовольно покинул зону боевых действий в ЛНР. &lt;…&gt; Рядовой признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ, ему назначено лишение свободы на пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. После оглашения приговора рядовой взят под стражу в зале суда", - говорится в релизе. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.
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луганская народная республика
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происшествия, луганская народная республика, кызыл, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Кызыл, Россия
Контрактник получил пять лет колонии за самовольный выезд из зоны СВО

Контрактник получил пять лет колонии за самовольный выезд из зоны СВО в Туву

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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КРАСНОЯРСК, 18 апр – РИА Новости. Суд назначил пять лет колонии контрактнику из Тувы, который самовольно уехал из зоны боевых действий в ЛНР на родину "отдохнуть", сообщает Красноярский гарнизонный военный суд во вторник.
По информации пресс-службы, рядовой в сентябре минувшего года выполнял боевые задачи в одном из районов Луганской Народной Республики в рамках специальной военной операции, но в какой-то момент, "желая отдохнуть", он оставил часть и уехал в Туву. Лишь в ноябре он добровольно пришел в военную комендатуру Кызыла.
"Красноярским гарнизонным военным судом осужден военнослужащий, который самовольно покинул зону боевых действий в ЛНР. <…> Рядовой признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ, ему назначено лишение свободы на пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. После оглашения приговора рядовой взят под стражу в зале суда", - говорится в релизе.
Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.
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