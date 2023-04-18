https://ria.ru/20230418/kiberbezopasnost-1866156618.html

Еврокомиссия предложила создать европейский щит кибербезопасности

Еврокомиссия предложила создать европейский щит кибербезопасности - РИА Новости, 18.04.2023

Еврокомиссия предложила создать европейский щит кибербезопасности

Европейская комиссия во вторник внесла предложение по Закону ЕС о сотрудничестве в области кибербезопасности, который должен способствовать консолидации усилий... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T18:05

2023-04-18T18:05

2023-04-18T18:26

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БРЮССЕЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Европейская комиссия во вторник внесла предложение по Закону ЕС о сотрудничестве в области кибербезопасности, который должен способствовать консолидации усилий стран союза в обнаружении, предотвращении и защите от киберугроз, следует из распространенного заявления ЕК. Сообщается, что Европейский щит кибербезопасности будет представлять собой общеевропейскую инфраструктуру, состоящую из национальных и трансграничных центров обеспечения кибербезопасности. В их задачу будет входить обнаружение и реагирование на киберугрозы. В ЕК рассчитывают, что такая инфраструктура может заработать на уровне ЕС уже в 2024 году. Размер финансирования деятельности в рамках нового закона составит более одного миллиарда евро. Теперь предложение Еврокомиссии должны рассмотреть и утвердить на уровне Европарламента и Совета ЕС.

https://ria.ru/20230329/konventsiya-1861497119.html

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в мире, еврокомиссия, евросоюз, европарламент, технологии