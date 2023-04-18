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Еврокомиссия предложила создать европейский щит кибербезопасности - РИА Новости, 18.04.2023
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18:05 18.04.2023 (обновлено: 18:26 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/kiberbezopasnost-1866156618.html
Еврокомиссия предложила создать европейский щит кибербезопасности
Еврокомиссия предложила создать европейский щит кибербезопасности - РИА Новости, 18.04.2023
Еврокомиссия предложила создать европейский щит кибербезопасности
Европейская комиссия во вторник внесла предложение по Закону ЕС о сотрудничестве в области кибербезопасности, который должен способствовать консолидации усилий... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T18:05
2023-04-18T18:26
в мире
еврокомиссия
евросоюз
европарламент
технологии
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БРЮССЕЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Европейская комиссия во вторник внесла предложение по Закону ЕС о сотрудничестве в области кибербезопасности, который должен способствовать консолидации усилий стран союза в обнаружении, предотвращении и защите от киберугроз, следует из распространенного заявления ЕК. Сообщается, что Европейский щит кибербезопасности будет представлять собой общеевропейскую инфраструктуру, состоящую из национальных и трансграничных центров обеспечения кибербезопасности. В их задачу будет входить обнаружение и реагирование на киберугрозы. В ЕК рассчитывают, что такая инфраструктура может заработать на уровне ЕС уже в 2024 году. Размер финансирования деятельности в рамках нового закона составит более одного миллиарда евро. Теперь предложение Еврокомиссии должны рассмотреть и утвердить на уровне Европарламента и Совета ЕС.
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в мире, еврокомиссия, евросоюз, европарламент, технологии
В мире, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент, Технологии
Еврокомиссия предложила создать европейский щит кибербезопасности

Еврокомиссия предложила создать европейский щит кибербезопасности для защиты от угроз

© iStock.com / eclipse_imagesХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© iStock.com / eclipse_images
Хакер. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Европейская комиссия во вторник внесла предложение по Закону ЕС о сотрудничестве в области кибербезопасности, который должен способствовать консолидации усилий стран союза в обнаружении, предотвращении и защите от киберугроз, следует из распространенного заявления ЕК.
«
"Закон о сотрудничестве в области кибербезопасности укрепит солидарность на уровне Евросоюза для повышения выявления, готовности и реагирования на масштабные инциденты в киберпространстве через создание Европейского щита кибербезопасности и комплексного механизма кибербезопасности", - указывается в документе.
Сообщается, что Европейский щит кибербезопасности будет представлять собой общеевропейскую инфраструктуру, состоящую из национальных и трансграничных центров обеспечения кибербезопасности. В их задачу будет входить обнаружение и реагирование на киберугрозы.
В ЕК рассчитывают, что такая инфраструктура может заработать на уровне ЕС уже в 2024 году. Размер финансирования деятельности в рамках нового закона составит более одного миллиарда евро.
Теперь предложение Еврокомиссии должны рассмотреть и утвердить на уровне Европарламента и Совета ЕС.
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