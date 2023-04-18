https://ria.ru/20230418/kiberbezopasnost-1865978656.html
В МИД рассказали о сотрудничестве России и Китая в сфере кибербезопасности
В МИД рассказали о сотрудничестве России и Китая в сфере кибербезопасности - РИА Новости, 18.04.2023
В МИД рассказали о сотрудничестве России и Китая в сфере кибербезопасности
Россия и Китай плотно сотрудничают в сфере информационной безопасности, как в двустороннем формате, так и многосторонних, их объединяют общие подходы, заявил... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T08:55
2023-04-18T08:55
2023-04-18T08:55
россия
китай
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россия и Китай плотно сотрудничают в сфере информационной безопасности, как в двустороннем формате, так и многосторонних, их объединяют общие подходы, заявил РИА Новости директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов. "У нас такое сотрудничество есть и диалог очень плотный. Как между внешнеполитическими ведомствами, так и между комитетами и ведомствами России и Китая, а также других стран. Такие каналы налажены и действуют. Прямо могу сказать, что в сфере информационной безопасности… с КНР очень активное (сотрудничество) и двустороннее, и многостороннее", - заявил Люкманов. На многостороннем уровне, помимо ООН, это площадки БРИКС, АСЕАН, ШОС, отметил дипломат. "Мы выступаем с очень близких позиций. Главное – суверенитет и безопасность информационного пространства в твоей юрисдикции, а также невмешательство во внутренние дела с помощью информационных технологий", - добавил он.
https://ria.ru/20230302/kiberbezopasnost-1855336197.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Китай, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД рассказали о сотрудничестве России и Китая в сфере кибербезопасности
Дипломат Люкманов: Россия и Китай плотно сотрудничают в сфере кибербезопасности
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россия и Китай плотно сотрудничают в сфере информационной безопасности, как в двустороннем формате, так и многосторонних, их объединяют общие подходы, заявил РИА Новости директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.
"У нас такое сотрудничество есть и диалог очень плотный. Как между внешнеполитическими ведомствами, так и между комитетами и ведомствами России и Китая, а также других стран. Такие каналы налажены и действуют. Прямо могу сказать, что в сфере информационной безопасности… с КНР очень активное (сотрудничество) и двустороннее, и многостороннее", - заявил Люкманов.
На многостороннем уровне, помимо ООН
, это площадки БРИКС
, АСЕАН, ШОС
, отметил дипломат.
"Мы выступаем с очень близких позиций. Главное – суверенитет и безопасность информационного пространства в твоей юрисдикции, а также невмешательство во внутренние дела с помощью информационных технологий", - добавил он.
США в проекте назвали Китай главной угрозой кибербезопасности