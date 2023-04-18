https://ria.ru/20230418/kiberbezopasnost-1865978656.html

В МИД рассказали о сотрудничестве России и Китая в сфере кибербезопасности

В МИД рассказали о сотрудничестве России и Китая в сфере кибербезопасности - РИА Новости, 18.04.2023

В МИД рассказали о сотрудничестве России и Китая в сфере кибербезопасности

Россия и Китай плотно сотрудничают в сфере информационной безопасности, как в двустороннем формате, так и многосторонних, их объединяют общие подходы, заявил... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T08:55

2023-04-18T08:55

2023-04-18T08:55

россия

китай

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россия и Китай плотно сотрудничают в сфере информационной безопасности, как в двустороннем формате, так и многосторонних, их объединяют общие подходы, заявил РИА Новости директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов. "У нас такое сотрудничество есть и диалог очень плотный. Как между внешнеполитическими ведомствами, так и между комитетами и ведомствами России и Китая, а также других стран. Такие каналы налажены и действуют. Прямо могу сказать, что в сфере информационной безопасности… с КНР очень активное (сотрудничество) и двустороннее, и многостороннее", - заявил Люкманов. На многостороннем уровне, помимо ООН, это площадки БРИКС, АСЕАН, ШОС, отметил дипломат. "Мы выступаем с очень близких позиций. Главное – суверенитет и безопасность информационного пространства в твоей юрисдикции, а также невмешательство во внутренние дела с помощью информационных технологий", - добавил он.

https://ria.ru/20230302/kiberbezopasnost-1855336197.html

россия

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)