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В МИД рассказали о сотрудничестве России и Китая в сфере кибербезопасности - РИА Новости, 18.04.2023
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08:55 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/kiberbezopasnost-1865978656.html
В МИД рассказали о сотрудничестве России и Китая в сфере кибербезопасности
В МИД рассказали о сотрудничестве России и Китая в сфере кибербезопасности - РИА Новости, 18.04.2023
В МИД рассказали о сотрудничестве России и Китая в сфере кибербезопасности
Россия и Китай плотно сотрудничают в сфере информационной безопасности, как в двустороннем формате, так и многосторонних, их объединяют общие подходы, заявил... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T08:55
2023-04-18T08:55
россия
китай
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россия и Китай плотно сотрудничают в сфере информационной безопасности, как в двустороннем формате, так и многосторонних, их объединяют общие подходы, заявил РИА Новости директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов. "У нас такое сотрудничество есть и диалог очень плотный. Как между внешнеполитическими ведомствами, так и между комитетами и ведомствами России и Китая, а также других стран. Такие каналы налажены и действуют. Прямо могу сказать, что в сфере информационной безопасности… с КНР очень активное (сотрудничество) и двустороннее, и многостороннее", - заявил Люкманов. На многостороннем уровне, помимо ООН, это площадки БРИКС, АСЕАН, ШОС, отметил дипломат. "Мы выступаем с очень близких позиций. Главное – суверенитет и безопасность информационного пространства в твоей юрисдикции, а также невмешательство во внутренние дела с помощью информационных технологий", - добавил он.
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Влада Копылова
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россия, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Китай, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД рассказали о сотрудничестве России и Китая в сфере кибербезопасности

Дипломат Люкманов: Россия и Китай плотно сотрудничают в сфере кибербезопасности

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россия и Китай плотно сотрудничают в сфере информационной безопасности, как в двустороннем формате, так и многосторонних, их объединяют общие подходы, заявил РИА Новости директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.
"У нас такое сотрудничество есть и диалог очень плотный. Как между внешнеполитическими ведомствами, так и между комитетами и ведомствами России и Китая, а также других стран. Такие каналы налажены и действуют. Прямо могу сказать, что в сфере информационной безопасности… с КНР очень активное (сотрудничество) и двустороннее, и многостороннее", - заявил Люкманов.
На многостороннем уровне, помимо ООН, это площадки БРИКС, АСЕАН, ШОС, отметил дипломат.
"Мы выступаем с очень близких позиций. Главное – суверенитет и безопасность информационного пространства в твоей юрисдикции, а также невмешательство во внутренние дела с помощью информационных технологий", - добавил он.
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США в проекте назвали Китай главной угрозой кибербезопасности
2 марта, 13:02
 
РоссияКитайМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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