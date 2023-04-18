https://ria.ru/20230418/import-1866000705.html

СМИ: в ЕС считают незаконной блокировку импорта сельхозпродукции с Украины

СМИ: в ЕС считают незаконной блокировку импорта сельхозпродукции с Украины - РИА Новости, 18.04.2023

СМИ: в ЕС считают незаконной блокировку импорта сельхозпродукции с Украины

В ЕС считают незаконными решения некоторых европейских стран, объявивших о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, пишет газета Politico со ссылкой на РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T10:39

2023-04-18T10:39

2023-04-18T11:12

в мире

евросоюз

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865146062_485:597:3065:2048_1920x0_80_0_0_8f2743c631ea30afc3d2e615e4f5cc7a.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В ЕС считают незаконными решения некоторых европейских стран, объявивших о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, пишет газета Politico со ссылкой на неназванные дипломатические источники."Я так не думаю", — ответил один из собеседников издания на вопрос, считает ли он решение о приостановке законным. По его словам, торговля относится к исключительной компетенции властей Евросоюза, следовательно, отдельные члены сообщества не могут в одностороннем порядке заблокировать импорт.Еще один дипломат в беседе с журналистами поддержал этот аргумент, указав на правила Всемирной торговой организации. Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. Вчера аналогичное решение озвучили власти Словакии, в Болгарии такой шаг пока обсуждается.В конце марта премьер-министры этих стран попросили главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. Как отмечалось в их письме отмечалось, в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

https://ria.ru/20230418/proval-1865963855.html

https://ria.ru/20230417/pasta-1865876396.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, евросоюз, украина