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СМИ: в ЕС считают незаконной блокировку импорта сельхозпродукции с Украины
СМИ: в ЕС считают незаконной блокировку импорта сельхозпродукции с Украины - РИА Новости, 18.04.2023
СМИ: в ЕС считают незаконной блокировку импорта сельхозпродукции с Украины
В ЕС считают незаконными решения некоторых европейских стран, объявивших о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, пишет газета Politico со ссылкой на РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T10:39
2023-04-18T10:39
2023-04-18T11:12
в мире
евросоюз
украина
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В ЕС считают незаконными решения некоторых европейских стран, объявивших о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, пишет газета Politico со ссылкой на неназванные дипломатические источники."Я так не думаю", — ответил один из собеседников издания на вопрос, считает ли он решение о приостановке законным. По его словам, торговля относится к исключительной компетенции властей Евросоюза, следовательно, отдельные члены сообщества не могут в одностороннем порядке заблокировать импорт.Еще один дипломат в беседе с журналистами поддержал этот аргумент, указав на правила Всемирной торговой организации. Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. Вчера аналогичное решение озвучили власти Словакии, в Болгарии такой шаг пока обсуждается.В конце марта премьер-министры этих стран попросили главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. Как отмечалось в их письме отмечалось, в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, украина
В мире, Евросоюз, Украина
СМИ: в ЕС считают незаконной блокировку импорта сельхозпродукции с Украины
Politico: в ЕС считают приостановку импорта сельхозпродукции с Украины незаконной