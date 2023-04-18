https://ria.ru/20230418/grazhdanstvo-1866068797.html

Госдума одобрила поправку о получении ребенком российского гражданства

Госдума одобрила поправку о получении ребенком российского гражданства - РИА Новости, 18.04.2023

Госдума одобрила поправку о получении ребенком российского гражданства

Дума на пленарном заседании во вторник поддержала ко второму чтению поправку к проекту закона "О гражданстве РФ", согласно которой предлагается исключить... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:08

2023-04-18T14:08

2023-04-18T14:08

общество

россия

госдума рф

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Дума на пленарном заседании во вторник поддержала ко второму чтению поправку к проекту закона "О гражданстве РФ", согласно которой предлагается исключить требование о согласии второго родителя – иностранного гражданина при приеме в гражданство РФ ребенка, рожденного в смешанном браке. Как отмечается в документе, исключается требование о представлении согласия второго родителя – иностранного гражданина при приеме в гражданство Российской Федерации ребенка, рожденного в смешанном браке. В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля 2022 года, предусматривалось лишение гражданства в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина. Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.

https://ria.ru/20230418/gosuslugi-1866068344.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, госдума рф