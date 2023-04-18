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Госдума одобрила поправку о получении ребенком российского гражданства
Госдума одобрила поправку о получении ребенком российского гражданства - РИА Новости, 18.04.2023
Госдума одобрила поправку о получении ребенком российского гражданства
Дума на пленарном заседании во вторник поддержала ко второму чтению поправку к проекту закона "О гражданстве РФ", согласно которой предлагается исключить... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:08
2023-04-18T14:08
2023-04-18T14:08
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Дума на пленарном заседании во вторник поддержала ко второму чтению поправку к проекту закона "О гражданстве РФ", согласно которой предлагается исключить требование о согласии второго родителя – иностранного гражданина при приеме в гражданство РФ ребенка, рожденного в смешанном браке. Как отмечается в документе, исключается требование о представлении согласия второго родителя – иностранного гражданина при приеме в гражданство Российской Федерации ребенка, рожденного в смешанном браке. В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля 2022 года, предусматривалось лишение гражданства в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина. Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
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РИА Новости
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Госдума одобрила поправку о получении ребенком российского гражданства
Госдума одобрила поправку о получении российского гражданства ребенком из смешанного брака
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Дума на пленарном заседании во вторник поддержала ко второму чтению поправку к проекту закона "О гражданстве РФ", согласно которой предлагается исключить требование о согласии второго родителя – иностранного гражданина при приеме в гражданство РФ ребенка, рожденного в смешанном браке.
Как отмечается в документе, исключается требование о представлении согласия второго родителя – иностранного гражданина при приеме в гражданство Российской Федерации ребенка, рожденного в смешанном браке.
В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля 2022 года, предусматривалось лишение гражданства в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.
Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
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