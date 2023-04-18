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Посол США призвала продолжать предоставлять консульский доступ к Гершковичу - РИА Новости, 18.04.2023
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15:54 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/gershkovich-1866107654.html
Посол США призвала продолжать предоставлять консульский доступ к Гершковичу
Посол США призвала продолжать предоставлять консульский доступ к Гершковичу - РИА Новости, 18.04.2023
Посол США призвала продолжать предоставлять консульский доступ к Гершковичу
США рассчитывают, что РФ продолжит предоставлять консульский доступ к американскому гражданину, журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T15:54
2023-04-18T15:54
россия
сша
эван гершкович
линн трейси
в мире
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. США рассчитывают, что РФ продолжит предоставлять консульский доступ к американскому гражданину, журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, заявила посол США в Москве Линн Трейси. Ранее МИД РФ заявил, что вопрос посещения задержанного в России по подозрению в шпионаже Гершковича американскими дипломатами рассматривается и будет решен в надлежащее время. В МИД также заявляли, что Россия в вопросе консульского доступа действует в соответствии со своими законами, с учетом соответствующих положений консульской конвенции, а также руководствуется имеющейся в этой области практикой, добавив, что "никаких попыток прессинга мы не приемлем, и для нас не имеет значения, какой статус так называемый этому лицу присваивается в Вашингтоне". Она также призвала Москву освободить журналиста, заявив, что обвинения против него безосновательны. Мосгорсуд во вторник признал законным постановление нижестоящей инстанции об аресте Гершковича по обвинению в шпионаже. ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
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россия, сша, эван гершкович, линн трейси, в мире
Россия, США, Эван Гершкович, Линн Трейси, В мире
Посол США призвала продолжать предоставлять консульский доступ к Гершковичу

Посол США Трейси призвала Россию продолжать предоставлять консульский доступ к Гершковичу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол США в России Линн Мари Трейси
Чрезвычайный и полномочный посол США в России Линн Мари Трейси - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Чрезвычайный и полномочный посол США в России Линн Мари Трейси. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. США рассчитывают, что РФ продолжит предоставлять консульский доступ к американскому гражданину, журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, заявила посол США в Москве Линн Трейси.
Ранее МИД РФ заявил, что вопрос посещения задержанного в России по подозрению в шпионаже Гершковича американскими дипломатами рассматривается и будет решен в надлежащее время. В МИД также заявляли, что Россия в вопросе консульского доступа действует в соответствии со своими законами, с учетом соответствующих положений консульской конвенции, а также руководствуется имеющейся в этой области практикой, добавив, что "никаких попыток прессинга мы не приемлем, и для нас не имеет значения, какой статус так называемый этому лицу присваивается в Вашингтоне".
«
"У меня была возможность встретиться с Эваном вчера, это был первый раз, когда нам предоставили консульский доступ с момента его задержания более двух недель назад... Мы продолжим оказывать необходимую поддержку ему и его семье. Мы ожидаем, что российские власти предоставят непрерывный консульский доступ к Эвану", - сказала Трейси по итогам заседания Мосгорсуда.
Она также призвала Москву освободить журналиста, заявив, что обвинения против него безосновательны.
Мосгорсуд во вторник признал законным постановление нижестоящей инстанции об аресте Гершковича по обвинению в шпионаже.
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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Вчера, 15:25
 
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