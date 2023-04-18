https://ria.ru/20230418/gershkovich-1866107654.html
Посол США призвала продолжать предоставлять консульский доступ к Гершковичу
Посол США призвала продолжать предоставлять консульский доступ к Гершковичу - РИА Новости, 18.04.2023
Посол США призвала продолжать предоставлять консульский доступ к Гершковичу
США рассчитывают, что РФ продолжит предоставлять консульский доступ к американскому гражданину, журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T15:54
2023-04-18T15:54
2023-04-18T15:54
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. США рассчитывают, что РФ продолжит предоставлять консульский доступ к американскому гражданину, журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, заявила посол США в Москве Линн Трейси. Ранее МИД РФ заявил, что вопрос посещения задержанного в России по подозрению в шпионаже Гершковича американскими дипломатами рассматривается и будет решен в надлежащее время. В МИД также заявляли, что Россия в вопросе консульского доступа действует в соответствии со своими законами, с учетом соответствующих положений консульской конвенции, а также руководствуется имеющейся в этой области практикой, добавив, что "никаких попыток прессинга мы не приемлем, и для нас не имеет значения, какой статус так называемый этому лицу присваивается в Вашингтоне". Она также призвала Москву освободить журналиста, заявив, что обвинения против него безосновательны. Мосгорсуд во вторник признал законным постановление нижестоящей инстанции об аресте Гершковича по обвинению в шпионаже. ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
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россия, сша, эван гершкович, линн трейси, в мире
Россия, США, Эван Гершкович, Линн Трейси, В мире
Посол США призвала продолжать предоставлять консульский доступ к Гершковичу
Посол США Трейси призвала Россию продолжать предоставлять консульский доступ к Гершковичу
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. США рассчитывают, что РФ продолжит предоставлять консульский доступ к американскому гражданину, журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, заявила посол США в Москве Линн Трейси.
Ранее МИД РФ заявил, что вопрос посещения задержанного в России по подозрению в шпионаже Гершковича американскими дипломатами рассматривается и будет решен в надлежащее время. В МИД также заявляли, что Россия в вопросе консульского доступа действует в соответствии со своими законами, с учетом соответствующих положений консульской конвенции, а также руководствуется имеющейся в этой области практикой, добавив, что "никаких попыток прессинга мы не приемлем, и для нас не имеет значения, какой статус так называемый этому лицу присваивается в Вашингтоне".
«
"У меня была возможность встретиться с Эваном вчера, это был первый раз, когда нам предоставили консульский доступ с момента его задержания более двух недель назад... Мы продолжим оказывать необходимую поддержку ему и его семье. Мы ожидаем, что российские власти предоставят непрерывный консульский доступ к Эвану", - сказала Трейси по итогам заседания Мосгорсуда
.
Она также призвала Москву освободить журналиста, заявив, что обвинения против него безосновательны.
Мосгорсуд во вторник признал законным постановление нижестоящей инстанции об аресте Гершковича по обвинению в шпионаже.
ФСБ
РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге
по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Защита Гершковича отказалась комментировать возможность обмена журналиста