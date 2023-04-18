https://ria.ru/20230418/gershkovich-1866072924.html

Мосгорсуд сохранил Гершковичу меру пресечения

Мосгорсуд сохранил Гершковичу меру пресечения - РИА Новости, 18.04.2023

Мосгорсуд сохранил Гершковичу меру пресечения

Мосгорсуд признал законным постановление нижестоящей инстанции — Лефортовского районного суда — об аресте журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:19

2023-04-18T14:19

2023-04-18T14:56

россия

московский городской суд

безопасность

москва

эван гершкович

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным постановление нижестоящей инстанции — Лефортовского районного суда — об аресте журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по обвинению в шпионаже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление Лефортовского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласил решение судья.Основная часть заседания проходила в закрытом режиме, так как материалы дела засекречены.Эван Гершкович — корреспондент московского бюро делового издания The Wall Street Journal. ФСБ 30 марта объявила о его задержании в Екатеринбурге, журналиста подозревают в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. В МИД выступили с заявлением, что его деятельность в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.

https://ria.ru/20230412/gershkovich-1864781997.html

https://ria.ru/20230418/simonyan-1866025170.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, московский городской суд, безопасность, москва, эван гершкович