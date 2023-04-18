Мосгорсуд сохранил Гершковичу меру пресечения
Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже корреспондента WSJ Гершковича
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным постановление нижестоящей инстанции — Лефортовского районного суда — об аресте журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по обвинению в шпионаже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Лефортовского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласил решение судья.
Основная часть заседания проходила в закрытом режиме, так как материалы дела засекречены.
Эван Гершкович — корреспондент московского бюро делового издания The Wall Street Journal. ФСБ 30 марта объявила о его задержании в Екатеринбурге, журналиста подозревают в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. В МИД выступили с заявлением, что его деятельность в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.