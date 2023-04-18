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Мосгорсуд сохранил Гершковичу меру пресечения - РИА Новости, 18.04.2023
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14:19 18.04.2023 (обновлено: 14:56 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/gershkovich-1866072924.html
Мосгорсуд сохранил Гершковичу меру пресечения
Мосгорсуд сохранил Гершковичу меру пресечения - РИА Новости, 18.04.2023
Мосгорсуд сохранил Гершковичу меру пресечения
Мосгорсуд признал законным постановление нижестоящей инстанции — Лефортовского районного суда — об аресте журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:19
2023-04-18T14:56
россия
московский городской суд
безопасность
москва
эван гершкович
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным постановление нижестоящей инстанции — Лефортовского районного суда — об аресте журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по обвинению в шпионаже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление Лефортовского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласил решение судья.Основная часть заседания проходила в закрытом режиме, так как материалы дела засекречены.Эван Гершкович — корреспондент московского бюро делового издания The Wall Street Journal. ФСБ 30 марта объявила о его задержании в Екатеринбурге, журналиста подозревают в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. В МИД выступили с заявлением, что его деятельность в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.
https://ria.ru/20230412/gershkovich-1864781997.html
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россия, московский городской суд, безопасность, москва, эван гершкович
Россия, Московский городской суд, Безопасность, Москва, Эван Гершкович
Мосгорсуд сохранил Гершковичу меру пресечения

Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже корреспондента WSJ Гершковича

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным постановление нижестоящей инстанции — Лефортовского районного суда — об аресте журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по обвинению в шпионаже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Лефортовского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласил решение судья.
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Основная часть заседания проходила в закрытом режиме, так как материалы дела засекречены.
Эван Гершкович — корреспондент московского бюро делового издания The Wall Street Journal. ФСБ 30 марта объявила о его задержании в Екатеринбурге, журналиста подозревают в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. В МИД выступили с заявлением, что его деятельность в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.
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РоссияМосковский городской судБезопасностьМоскваЭван Гершкович
 
 
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