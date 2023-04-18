https://ria.ru/20230418/gazoprovod-1866088378.html

В Тверской области за два года построят 388 километров газовых сетей

В Тверской области за два года построят 388 километров газовых сетей - РИА Новости, 18.04.2023

В Тверской области за два года построят 388 километров газовых сетей

В Тверской области за два года построят 388 километров газовых сетей, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T15:00

2023-04-18T15:00

2023-04-18T15:00

тверская область

ржев

игорь руденя

тверская область

природный газ

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ТВЕРЬ, 18 апр – РИА Новости. В Тверской области за два года построят 388 километров газовых сетей, сообщает пресс-служба регионального правительства.Об этом заявлено во вторник на заседании правительства Тверской области, на котором рассмотрены направления газификации Верхневолжья в 2023 и 2024 годах. В этот период будет газифицировано 25 населенных пунктов – в целом это почти 7,5 тысячи квартир и домовладений. Будет введено 388 километров межпоселковых и газораспределительных сетей, уровень газификации области повысится до 73%.В прошлом году газ пришел в ранее не газифицированные Жарковский, Краснохолмский и Молоковский округа. Среди ключевых объектов ближайших двух лет – магистральный газопровод-отвод от Ржева до Западной Двины протяженностью почти 150 километров и ввод газораспределительных станций в Оленино, Нелидово, Западной Двине. Старт строительства этого газопровода предусмотрен в текущем году по программе ПАО "Газпром".В 2024 году заявлен ввод газопровода Бежецк – Максатиха протяженностью более 60 километров, уже построено 27 километров этого газопровода. В 2023 и 2024 годах продолжится строительство и модернизация блочно-модульных котельных в газифицированных населенных пунктах. Всего до октября 2024 года планируется построить 31 такой объект общей мощностью 133 МВт.Продолжается реализация программы по бесплатному подведению газа до границ земельных участков домовладений. С момента ее старта газ в Верхневолжье подведен к более 7,7 тысячи домовладениям. В Тверской области целый ряд категорий жителей могут получить региональную поддержку при газификации своих домовладений, в том числе, многодетные семьи.По итогам обсуждения Руденя поручил рассмотреть новые меры поддержки потребителей. Например, предусмотреть возможность рассрочки оплаты за оборудование при догазификации домовладений, предоставления налогового вычета для граждан, которые газифицируют свои дома, направления поддержки при подключении к газу малых и средних предприятий.

https://ria.ru/20230118/gazoprovody-1845815327.html

ржев

тверская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ржев, игорь руденя, тверская область, природный газ