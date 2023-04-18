https://ria.ru/20230418/donetsk-1865985317.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 18.04.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка тремя снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник в представительстве ДНР в... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T09:28

2023-04-18T09:28

2023-04-18T09:28

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка тремя снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230418/obstrel-1865954755.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, кировский район, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия