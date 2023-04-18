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В Британии зафиксировали сильнейшее падение доходов населения с 2009 года - РИА Новости, 18.04.2023
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17:00 18.04.2023 (обновлено: 17:47 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/dokhody-1866129402.html
В Британии зафиксировали сильнейшее падение доходов населения с 2009 года
В Британии зафиксировали сильнейшее падение доходов населения с 2009 года - РИА Новости, 18.04.2023
В Британии зафиксировали сильнейшее падение доходов населения с 2009 года
Реальные доходы населения в Великобритании продолжают самое быстрое за десять лет падение на фоне несоразмерной инфляции повышений зарплат, сообщает во вторник... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:00
2023-04-18T17:47
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великобритания
экономика
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Реальные доходы населения в Великобритании продолжают самое быстрое за десять лет падение на фоне несоразмерной инфляции повышений зарплат, сообщает во вторник Национальная статистическая служба Великобритании (НССВ). К февралю 2023 года с учетом инфляции реальные средние недельные доходы населения упали на 3% для зарплат с надбавками и на 2,3% процента для "голых" окладов по сравнению с декабрем 2022 года. Это самое крупное падение реальных средних недельных доходов с 2009 года, когда в период с февраля по апрель они сократились на 4,5%, сообщает НССВ. В аналогичный период с декабря 2022 года по февраль 2023 года номинальные средние недельные доходы населения выросли на 6,6% для "голых" окладов и на 5,9% для зарплат с надбавками. Падение реальных доходов населения несмотря на повышение зарплат указывает на серьезные темпы роста инфляции в стране, говорится в сообщении. В статистической службе добавили, что в феврале из-за масштабных забастовок было потеряно 348 тысяч рабочих дней (общее число пропущенных участниками забастовок рабочих смен), две трети из которых пришлось на забастовки учителей. Отмечается, что по сравнению с предыдущим отчетным периодом с сентября по ноябрь 2022 года общее число отработанных часов, несмотря на забастовки, увеличилось, но все еще отстает от доковидных показателей.В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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в мире, великобритания, экономика
В мире, Великобритания, Экономика
В Британии зафиксировали сильнейшее падение доходов населения с 2009 года

В Британии зафиксировано самое сильное падение реальных доходов населения с 2009 года

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Реальные доходы населения в Великобритании продолжают самое быстрое за десять лет падение на фоне несоразмерной инфляции повышений зарплат, сообщает во вторник Национальная статистическая служба Великобритании (НССВ).
К февралю 2023 года с учетом инфляции реальные средние недельные доходы населения упали на 3% для зарплат с надбавками и на 2,3% процента для "голых" окладов по сравнению с декабрем 2022 года. Это самое крупное падение реальных средних недельных доходов с 2009 года, когда в период с февраля по апрель они сократились на 4,5%, сообщает НССВ.
В аналогичный период с декабря 2022 года по февраль 2023 года номинальные средние недельные доходы населения выросли на 6,6% для "голых" окладов и на 5,9% для зарплат с надбавками. Падение реальных доходов населения несмотря на повышение зарплат указывает на серьезные темпы роста инфляции в стране, говорится в сообщении.
В статистической службе добавили, что в феврале из-за масштабных забастовок было потеряно 348 тысяч рабочих дней (общее число пропущенных участниками забастовок рабочих смен), две трети из которых пришлось на забастовки учителей. Отмечается, что по сравнению с предыдущим отчетным периодом с сентября по ноябрь 2022 года общее число отработанных часов, несмотря на забастовки, увеличилось, но все еще отстает от доковидных показателей.
В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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