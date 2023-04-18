https://ria.ru/20230418/blagoustroystvo-1865981794.html

Специалисты благоустроят территорию возле ТПУ "Свиблово"

Специалисты благоустроят территорию возле ТПУ "Свиблово" - РИА Новости, 18.04.2023

Специалисты благоустроят территорию возле ТПУ "Свиблово"

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территории возле ТПУ "Свиблово" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T09:10

2023-04-18T09:10

2023-04-18T09:10

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общество

москва

городское хозяйство москвы

петр бирюков

сергей собянин

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территории возле ТПУ "Свиблово" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Главная задача - сделать удобные подходы и подъезды к метро "Свиблово" и станциям наземного общественного транспорта, которые входят в одноименное ТПУ. Работы пройдут на улицах Кольская, Радужная, Амундсена, Снежная, в проездах Игарский, Новый Берингов и Русанова", - отметил Бирюков. Заммэра рассказал, что в ходе благоустройства приведут в порядок тротуары, обновят покрытие на них и на проезжей части, установят фонари с энергоэффективными светильниками, лавочки и информационные стелы. "Для автомобилистов организуем удобные парковки, для пассажиров наземного транспорта оборудуем современные остановочные павильоны с зарядными слотами. Пешеходные переходы оснастим опорами контрастного освещения, которые позволяют "зебре" и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток. На заключительном этапе проведем озеленение территории, прилегающей к ТПУ "Свиблово", - подчеркнул Бирюков. Он сообщил, что в рамках проекта благоустроят сквер, расположенный между улицами Амундсена и Радужной, Беринговым и Новым Беринговым проездами. Там появится комфортная пешеходная зона с новыми фонарями и лавочками. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в личном блоге, что всего в этом году планируется благоустроить территории у семи ТПУ.

https://ria.ru/20230417/belgorod-1865860105.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, сергей собянин