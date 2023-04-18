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Специалисты благоустроят территорию возле ТПУ "Свиблово" - РИА Новости, 18.04.2023
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09:10 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/blagoustroystvo-1865981794.html
Специалисты благоустроят территорию возле ТПУ "Свиблово"
Специалисты благоустроят территорию возле ТПУ "Свиблово" - РИА Новости, 18.04.2023
Специалисты благоустроят территорию возле ТПУ "Свиблово"
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территории возле ТПУ "Свиблово" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T09:10
2023-04-18T09:10
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общество
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городское хозяйство москвы
петр бирюков
сергей собянин
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территории возле ТПУ "Свиблово" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Главная задача - сделать удобные подходы и подъезды к метро "Свиблово" и станциям наземного общественного транспорта, которые входят в одноименное ТПУ. Работы пройдут на улицах Кольская, Радужная, Амундсена, Снежная, в проездах Игарский, Новый Берингов и Русанова", - отметил Бирюков. Заммэра рассказал, что в ходе благоустройства приведут в порядок тротуары, обновят покрытие на них и на проезжей части, установят фонари с энергоэффективными светильниками, лавочки и информационные стелы. "Для автомобилистов организуем удобные парковки, для пассажиров наземного транспорта оборудуем современные остановочные павильоны с зарядными слотами. Пешеходные переходы оснастим опорами контрастного освещения, которые позволяют "зебре" и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток. На заключительном этапе проведем озеленение территории, прилегающей к ТПУ "Свиблово", - подчеркнул Бирюков. Он сообщил, что в рамках проекта благоустроят сквер, расположенный между улицами Амундсена и Радужной, Беринговым и Новым Беринговым проездами. Там появится комфортная пешеходная зона с новыми фонарями и лавочками. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в личном блоге, что всего в этом году планируется благоустроить территории у семи ТПУ.
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общество, москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Сергей Собянин
Специалисты благоустроят территорию возле ТПУ "Свиблово"

Специалисты благоустроят территорию возле ТПУ "Свиблово" на северо-востоке Москвы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРемонт асфальтобетонного покрытия
Ремонт асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территории возле ТПУ "Свиблово" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Главная задача - сделать удобные подходы и подъезды к метро "Свиблово" и станциям наземного общественного транспорта, которые входят в одноименное ТПУ. Работы пройдут на улицах Кольская, Радужная, Амундсена, Снежная, в проездах Игарский, Новый Берингов и Русанова", - отметил Бирюков.
Заммэра рассказал, что в ходе благоустройства приведут в порядок тротуары, обновят покрытие на них и на проезжей части, установят фонари с энергоэффективными светильниками, лавочки и информационные стелы.
"Для автомобилистов организуем удобные парковки, для пассажиров наземного транспорта оборудуем современные остановочные павильоны с зарядными слотами. Пешеходные переходы оснастим опорами контрастного освещения, которые позволяют "зебре" и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток. На заключительном этапе проведем озеленение территории, прилегающей к ТПУ "Свиблово", - подчеркнул Бирюков.
Он сообщил, что в рамках проекта благоустроят сквер, расположенный между улицами Амундсена и Радужной, Беринговым и Новым Беринговым проездами. Там появится комфортная пешеходная зона с новыми фонарями и лавочками.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в личном блоге, что всего в этом году планируется благоустроить территории у семи ТПУ.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваГородское хозяйство МосквыПетр БирюковСергей Собянин
 
 
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