https://ria.ru/20230418/bespilotnik-1866109377.html
В Волгограде иностранец уронил беспилотник на крышу вокзала
В Волгограде иностранец уронил беспилотник на крышу вокзала - РИА Новости, 18.04.2023
В Волгограде иностранец уронил беспилотник на крышу вокзала
Иностранец, управляя дроном, уронил его на крышу железнодорожного вокзала в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:00
2023-04-18T16:00
2023-04-18T16:00
происшествия
волгоград
россия
волгоградская область
бпла
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786772314_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_d86965d7b135709264841f5f0b653c75.jpg
ВОЛГОГРАД, 18 апр - РИА Новости. Иностранец, управляя дроном, уронил его на крышу железнодорожного вокзала в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу во вторник. Инцидент произошел накануне около 15.30, однако СМИ известно об этом стало только сейчас. "Дрон разрядился. Человек - иностранец, который его запустил, не был задержан, с ним провели беседу. Его деяние подходит под административное правонарушение. Проводится проверка ", - сообщили РИА Новости в полиции. По словам собеседника агентства, дрон гражданского назначения. При этом в полиции не уточнили цель приезда иностранца в Волгоград. Власти Волгоградской области 31 декабря ввели запрет на использование беспилотников на территории региона.
https://ria.ru/20230411/belgorod-1864393813.html
https://ria.ru/20220517/zaderzhanie-1788965276.html
волгоград
россия
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786772314_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e8f95eb7058185ec3524a8c547f8f543.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, бпла, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Волгоград, Россия, Волгоградская область, БПЛА, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Волгограде иностранец уронил беспилотник на крышу вокзала
В Волгограде иностранец уронил гражданский беспилотник на крышу железнодорожного вокзала
ВОЛГОГРАД, 18 апр - РИА Новости. Иностранец, управляя дроном, уронил его на крышу железнодорожного вокзала в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу во вторник.
Инцидент произошел накануне около 15.30, однако СМИ известно об этом стало только сейчас.
Беспилотник упал на территории аэропорта Белгорода
"Дрон разрядился. Человек - иностранец, который его запустил, не был задержан, с ним провели беседу. Его деяние подходит под административное правонарушение. Проводится проверка ", - сообщили РИА Новости в полиции.
По словам собеседника агентства, дрон гражданского назначения. При этом в полиции не уточнили цель приезда иностранца в Волгоград.
Власти Волгоградской области
31 декабря ввели запрет на использование беспилотников на территории региона.
В Нижнем Новгороде за запуск квадрокоптера задержали иностранца