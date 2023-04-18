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В Волгограде иностранец уронил беспилотник на крышу вокзала - РИА Новости, 18.04.2023
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16:00 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/bespilotnik-1866109377.html
В Волгограде иностранец уронил беспилотник на крышу вокзала
В Волгограде иностранец уронил беспилотник на крышу вокзала - РИА Новости, 18.04.2023
В Волгограде иностранец уронил беспилотник на крышу вокзала
Иностранец, управляя дроном, уронил его на крышу железнодорожного вокзала в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:00
2023-04-18T16:00
происшествия
волгоград
россия
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ВОЛГОГРАД, 18 апр - РИА Новости. Иностранец, управляя дроном, уронил его на крышу железнодорожного вокзала в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу во вторник. Инцидент произошел накануне около 15.30, однако СМИ известно об этом стало только сейчас. "Дрон разрядился. Человек - иностранец, который его запустил, не был задержан, с ним провели беседу. Его деяние подходит под административное правонарушение. Проводится проверка ", - сообщили РИА Новости в полиции. По словам собеседника агентства, дрон гражданского назначения. При этом в полиции не уточнили цель приезда иностранца в Волгоград. Власти Волгоградской области 31 декабря ввели запрет на использование беспилотников на территории региона.
https://ria.ru/20230411/belgorod-1864393813.html
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происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, бпла, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Волгоград, Россия, Волгоградская область, БПЛА, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Волгограде иностранец уронил беспилотник на крышу вокзала

В Волгограде иностранец уронил гражданский беспилотник на крышу железнодорожного вокзала

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкУлицы и дома Волгограда в окрестностях автомобильного моста
Улицы и дома Волгограда в окрестностях автомобильного моста - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Улицы и дома Волгограда в окрестностях автомобильного моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 18 апр - РИА Новости. Иностранец, управляя дроном, уронил его на крышу железнодорожного вокзала в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу во вторник.
Инцидент произошел накануне около 15.30, однако СМИ известно об этом стало только сейчас.
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"Дрон разрядился. Человек - иностранец, который его запустил, не был задержан, с ним провели беседу. Его деяние подходит под административное правонарушение. Проводится проверка ", - сообщили РИА Новости в полиции.
По словам собеседника агентства, дрон гражданского назначения. При этом в полиции не уточнили цель приезда иностранца в Волгоград.
Власти Волгоградской области 31 декабря ввели запрет на использование беспилотников на территории региона.
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