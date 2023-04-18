https://ria.ru/20230418/bespilotnik-1866109377.html

В Волгограде иностранец уронил беспилотник на крышу вокзала

В Волгограде иностранец уронил беспилотник на крышу вокзала - РИА Новости, 18.04.2023

В Волгограде иностранец уронил беспилотник на крышу вокзала

Иностранец, управляя дроном, уронил его на крышу железнодорожного вокзала в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T16:00

2023-04-18T16:00

2023-04-18T16:00

происшествия

волгоград

россия

волгоградская область

бпла

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОЛГОГРАД, 18 апр - РИА Новости. Иностранец, управляя дроном, уронил его на крышу железнодорожного вокзала в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу во вторник. Инцидент произошел накануне около 15.30, однако СМИ известно об этом стало только сейчас. "Дрон разрядился. Человек - иностранец, который его запустил, не был задержан, с ним провели беседу. Его деяние подходит под административное правонарушение. Проводится проверка ", - сообщили РИА Новости в полиции. По словам собеседника агентства, дрон гражданского назначения. При этом в полиции не уточнили цель приезда иностранца в Волгоград. Власти Волгоградской области 31 декабря ввели запрет на использование беспилотников на территории региона.

https://ria.ru/20230411/belgorod-1864393813.html

https://ria.ru/20220517/zaderzhanie-1788965276.html

волгоград

россия

волгоградская область

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, бпла, министерство внутренних дел рф (мвд россии)