https://ria.ru/20230418/beremennost-1866064105.html
В Подмосковье 38 тысяч женщин получили услугу сопровождения беременности
В Подмосковье 38 тысяч женщин получили услугу сопровождения беременности - РИА Новости, 18.04.2023
В Подмосковье 38 тысяч женщин получили услугу сопровождения беременности
Более 38 тысяч женщин воспользовались услугой индивидуального сопровождения беременности в Московской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T13:49
2023-04-18T13:49
2023-04-18T13:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Более 38 тысяч женщин воспользовались услугой индивидуального сопровождения беременности в Московской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.Услугу по индивидуальному сопровождению беременности начали предоставлять в регионе с 1 января текущего года. В день постановки на учет по беременности за женщиной закрепляется сотрудник, который помогает записаться на скрининг, приемы и консультации к врачам, напоминает о визитах, информирует о курсах для беременных, школах матерей, а также помогает попасть на экскурсии по родильным домам и перинатальным центрам."С начала года уже почти 38,4 тысячи беременных воспользовались этой услугой", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову.
https://ria.ru/20230310/rody-1857064465.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Более 38 тысяч женщин воспользовались услугой индивидуального сопровождения беременности в Московской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Услугу по индивидуальному сопровождению беременности начали предоставлять в регионе с 1 января текущего года. В день постановки на учет по беременности за женщиной закрепляется сотрудник, который помогает записаться на скрининг, приемы и консультации к врачам, напоминает о визитах, информирует о курсах для беременных, школах матерей, а также помогает попасть на экскурсии по родильным домам и перинатальным центрам.
"С начала года уже почти 38,4 тысячи беременных воспользовались этой услугой", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову
.
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