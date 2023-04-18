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В Подмосковье 38 тысяч женщин получили услугу сопровождения беременности - РИА Новости, 18.04.2023
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Новости Подмосковья
 
13:49 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/beremennost-1866064105.html
В Подмосковье 38 тысяч женщин получили услугу сопровождения беременности
В Подмосковье 38 тысяч женщин получили услугу сопровождения беременности - РИА Новости, 18.04.2023
В Подмосковье 38 тысяч женщин получили услугу сопровождения беременности
Более 38 тысяч женщин воспользовались услугой индивидуального сопровождения беременности в Московской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T13:49
2023-04-18T13:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Более 38 тысяч женщин воспользовались услугой индивидуального сопровождения беременности в Московской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.Услугу по индивидуальному сопровождению беременности начали предоставлять в регионе с 1 января текущего года. В день постановки на учет по беременности за женщиной закрепляется сотрудник, который помогает записаться на скрининг, приемы и консультации к врачам, напоминает о визитах, информирует о курсах для беременных, школах матерей, а также помогает попасть на экскурсии по родильным домам и перинатальным центрам."С начала года уже почти 38,4 тысячи беременных воспользовались этой услугой", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

В Подмосковье 38 тысяч женщин получили услугу сопровождения беременности

© Фото : Pexels / MART PRODUCTIONБеременная женщина на приеме у врача
Беременная женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : Pexels / MART PRODUCTION
Беременная женщина на приеме у врача
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Более 38 тысяч женщин воспользовались услугой индивидуального сопровождения беременности в Московской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Услугу по индивидуальному сопровождению беременности начали предоставлять в регионе с 1 января текущего года. В день постановки на учет по беременности за женщиной закрепляется сотрудник, который помогает записаться на скрининг, приемы и консультации к врачам, напоминает о визитах, информирует о курсах для беременных, школах матерей, а также помогает попасть на экскурсии по родильным домам и перинатальным центрам.
"С начала года уже почти 38,4 тысячи беременных воспользовались этой услугой", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову.
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Онлайн-сервис с информацией для беременных и родивших женщин запустили в МО
10 марта, 16:44
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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