https://ria.ru/20230418/beremennost-1866064105.html

В Подмосковье 38 тысяч женщин получили услугу сопровождения беременности

В Подмосковье 38 тысяч женщин получили услугу сопровождения беременности - РИА Новости, 18.04.2023

В Подмосковье 38 тысяч женщин получили услугу сопровождения беременности

Более 38 тысяч женщин воспользовались услугой индивидуального сопровождения беременности в Московской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T13:49

2023-04-18T13:49

2023-04-18T13:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Более 38 тысяч женщин воспользовались услугой индивидуального сопровождения беременности в Московской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.Услугу по индивидуальному сопровождению беременности начали предоставлять в регионе с 1 января текущего года. В день постановки на учет по беременности за женщиной закрепляется сотрудник, который помогает записаться на скрининг, приемы и консультации к врачам, напоминает о визитах, информирует о курсах для беременных, школах матерей, а также помогает попасть на экскурсии по родильным домам и перинатальным центрам."С начала года уже почти 38,4 тысячи беременных воспользовались этой услугой", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову.

https://ria.ru/20230310/rody-1857064465.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова