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Боец "Вагнера" рассказал, что ВСУ заминировали многие дома в Артемовске - РИА Новости, 18.04.2023
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12:36 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/artemovsk-1866044648.html
Боец "Вагнера" рассказал, что ВСУ заминировали многие дома в Артемовске
Боец "Вагнера" рассказал, что ВСУ заминировали многие дома в Артемовске - РИА Новости, 18.04.2023
Боец "Вагнера" рассказал, что ВСУ заминировали многие дома в Артемовске
Большая часть домов в Артемовске заминирована украинскими военными, многие они не успели подорвать при отходе, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер". РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:36
2023-04-18T12:36
безопасность
артемовск
россия
донецкая народная республика
чвк "вагнер"
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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АРТЕМОВСК, 18 апр - РИА Новости. Большая часть домов в Артемовске заминирована украинскими военными, многие они не успели подорвать при отходе, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер". "Многие здания были также заминированы, но не успели украинцы активировать их (взрывные устройства) грубо говоря. В каждом доме есть свои "подарки", потому что те, кто хотел это сделать (активировать подрыв), они уничтожены", - рассказал боец. Также "музыкант" уточнил, что все-таки многие здания подрывались сразу при отходе украинских сил и перед непосредственным приближением штурмующих подразделений "Вагнера". "Перед нами была полноценная девятиэтажка, когда мы, может, метров за 800 были отсюда, при отходе противник просто подорвал ее, и она просто сложилась", - рассказал боец. Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что оставшиеся в Артемовске подразделения ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения российских сил. А РИА Новости ранее публиковало кадры подрыва украинскими войсками жилого дома в Артемовске. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
россия
донецкая народная республика
украина
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безопасность, артемовск, россия, донецкая народная республика, чвк "вагнер", вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Безопасность, Артемовск, Россия, Донецкая Народная Республика, ЧВК "Вагнер", Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Боец "Вагнера" рассказал, что ВСУ заминировали многие дома в Артемовске

Боец "Вагнера" рассказал, что ВСУ заминировали большинство домов в Артемовске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЦентральная часть города Артемовска
Центральная часть города Артемовска - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Центральная часть города Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК, 18 апр - РИА Новости. Большая часть домов в Артемовске заминирована украинскими военными, многие они не успели подорвать при отходе, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер".
"Многие здания были также заминированы, но не успели украинцы активировать их (взрывные устройства) грубо говоря. В каждом доме есть свои "подарки", потому что те, кто хотел это сделать (активировать подрыв), они уничтожены", - рассказал боец.
"Город почти под нашим контролем": бойцы "Вагнера" в центре Артемовска
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Самые тяжелые бои в зоне спецоперации по-прежнему разворачиваются на Артемовском направлении.

Боец ЧВК Вагнер у разрушенного здания горсовета в центре Артемовска

Самые тяжелые бои в зоне спецоперации по-прежнему разворачиваются на Артемовском направлении.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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1 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Штурмовые отряды "Группы Вагнера" освободили еще несколько кварталов на северо-западе и в центре Артемовска.

Разрушенные дома в центре Артемовска

Штурмовые отряды "Группы Вагнера" освободили еще несколько кварталов на северо-западе и в центре Артемовска.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Бойцам помогали подразделения ВДВ и группировки войск "Юг". Они сковывали действия противника на флангах.

Бойцы ЧВК Вагнер ведут стрельбу по противнику из пулемета ДШК

Бойцам помогали подразделения ВДВ и группировки войск "Юг". Они сковывали действия противника на флангах.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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3 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Основные бои идут сейчас за железнодорожный узел города.

Боец ЧВК Вагнер осматривает разрушенный район Артемовска

Основные бои идут сейчас за железнодорожный узел города.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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4 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

По словам бойцов "Вагнера", они "выдавливают клещами" украинские войска.

Центральная часть города Артемовска

По словам бойцов "Вагнера", они "выдавливают клещами" украинские войска.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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5 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

"Они переместились в сторону железной дороги. Оттягиваются. Они бегут, а мы их догоняем. Город почти под нашим контролем", — рассказал один из военнослужащих.

Боец ЧВК Вагнер перезаряжает пулемет ДШК на позиции в Артемовске

"Они переместились в сторону железной дороги. Оттягиваются. Они бегут, а мы их догоняем. Город почти под нашим контролем", — рассказал один из военнослужащих.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Говорить о полном окружении Артемовска пока рано, но российские военнослужащие контролируют уже более 80% города.

Боец ЧВК Вагнер осматривает дома в центре Артемовска

Говорить о полном окружении Артемовска пока рано, но российские военнослужащие контролируют уже более 80% города.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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7 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Американская разведка, которая следит за боями в Артемовске, отмечает, как он "медленно переходит в руки России".

Боец ЧВК Вагнер ведет стрельбу по позициям ВСУ из гранатомета АГС в центре Артемовска

Американская разведка, которая следит за боями в Артемовске, отмечает, как он "медленно переходит в руки России".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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8 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Потеря города станет для Украины "психологическим ударом".

Боец ЧВК Вагнер в центре города Артемовска

Потеря города станет для Украины "психологическим ударом".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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9 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Артемовск, расположенный к северу от Горловки, — важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе.

Разрушения в центре Артемовска

Артемовск, расположенный к северу от Горловки, — важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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10 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Ожесточенные бои за город идут уже более полугода.

Флаг ЧВК Вагнер на крыше здания в Артемовске

Ожесточенные бои за город идут уже более полугода.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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11 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер" возле укрепления ВСУ в центре Артемовска.
Боец ЧВК Вагнер возле укрепления ВСУ в центре Артемовска
Боец ЧВК "Вагнер" возле укрепления ВСУ в центре Артемовска.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
12 из 12

Самые тяжелые бои в зоне спецоперации по-прежнему разворачиваются на Артемовском направлении.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
1 из 12

Штурмовые отряды "Группы Вагнера" освободили еще несколько кварталов на северо-западе и в центре Артемовска.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 12

Бойцам помогали подразделения ВДВ и группировки войск "Юг". Они сковывали действия противника на флангах.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
3 из 12

Основные бои идут сейчас за железнодорожный узел города.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 12

По словам бойцов "Вагнера", они "выдавливают клещами" украинские войска.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 12

"Они переместились в сторону железной дороги. Оттягиваются. Они бегут, а мы их догоняем. Город почти под нашим контролем", — рассказал один из военнослужащих.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 12

Говорить о полном окружении Артемовска пока рано, но российские военнослужащие контролируют уже более 80% города.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
7 из 12

Американская разведка, которая следит за боями в Артемовске, отмечает, как он "медленно переходит в руки России".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
8 из 12

Потеря города станет для Украины "психологическим ударом".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
9 из 12

Артемовск, расположенный к северу от Горловки, — важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 12

Ожесточенные бои за город идут уже более полугода.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 12
Боец ЧВК "Вагнер" возле укрепления ВСУ в центре Артемовска.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
12 из 12
Также "музыкант" уточнил, что все-таки многие здания подрывались сразу при отходе украинских сил и перед непосредственным приближением штурмующих подразделений "Вагнера". "Перед нами была полноценная девятиэтажка, когда мы, может, метров за 800 были отсюда, при отходе противник просто подорвал ее, и она просто сложилась", - рассказал боец.
Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что оставшиеся в Артемовске подразделения ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения российских сил. А РИА Новости ранее публиковало кадры подрыва украинскими войсками жилого дома в Артемовске.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьАртемовскРоссияДонецкая Народная РеспубликаЧВК "Вагнер"Вооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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