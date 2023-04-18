https://ria.ru/20230418/artemovsk-1866044648.html

Боец "Вагнера" рассказал, что ВСУ заминировали многие дома в Артемовске

Боец "Вагнера" рассказал, что ВСУ заминировали многие дома в Артемовске - РИА Новости, 18.04.2023

Боец "Вагнера" рассказал, что ВСУ заминировали многие дома в Артемовске

Большая часть домов в Артемовске заминирована украинскими военными, многие они не успели подорвать при отходе, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер". РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T12:36

2023-04-18T12:36

2023-04-18T12:36

безопасность

артемовск

россия

донецкая народная республика

чвк "вагнер"

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

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АРТЕМОВСК, 18 апр - РИА Новости. Большая часть домов в Артемовске заминирована украинскими военными, многие они не успели подорвать при отходе, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер". "Многие здания были также заминированы, но не успели украинцы активировать их (взрывные устройства) грубо говоря. В каждом доме есть свои "подарки", потому что те, кто хотел это сделать (активировать подрыв), они уничтожены", - рассказал боец. Также "музыкант" уточнил, что все-таки многие здания подрывались сразу при отходе украинских сил и перед непосредственным приближением штурмующих подразделений "Вагнера". "Перед нами была полноценная девятиэтажка, когда мы, может, метров за 800 были отсюда, при отходе противник просто подорвал ее, и она просто сложилась", - рассказал боец. Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что оставшиеся в Артемовске подразделения ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения российских сил. А РИА Новости ранее публиковало кадры подрыва украинскими войсками жилого дома в Артемовске. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

россия

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, артемовск, россия, донецкая народная республика, чвк "вагнер", вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр