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Антонов обвинил США в разрушении договоров по контролю над вооружениями - РИА Новости, 18.04.2023
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04:46 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/antonov-1865964155.html
Антонов обвинил США в разрушении договоров по контролю над вооружениями
Антонов обвинил США в разрушении договоров по контролю над вооружениями - РИА Новости, 18.04.2023
Антонов обвинил США в разрушении договоров по контролю над вооружениями
США разрушают договоренности в области контроля над вооружениями, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T04:46
2023-04-18T04:46
россия
сша
вашингтон (штат)
анатолий антонов
владимир путин
сергей рябков
нато
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. США разрушают договоренности в области контроля над вооружениями, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Так он прокомментировал доклад госдепа о реализации соглашений в сфере контроля над вооружениями. Как заявил Антонов, США из раза в раз неоправданно утверждают, что только Вашингтон исполняет договоренности в сфере контроля над вооружениями, а остальные страны, в том числе Россия, их злостно нарушают. По его словам, Вашингтон говорит про недостатки транспарентности в соблюдении моратория на ядерные испытания, а сам привел в порядок инфраструктуру на ядерном полигоне в Неваде. Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости Сергей Рябков. Предпосылки к разговору о Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) возникнут лишь в случае отказа США от враждебной политики по отношению к РФ, заявил ранее в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее в МИД РФ заявляли, что все уведомления между РФ и США по договору о СНВ приостановлены, в то же время решение США не передавать уведомления по ДСНВ - это злостное невыполнение договора, так как официально они не приостанавливали участие в нем.
https://ria.ru/20230418/antonov-1865962389.html
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россия, сша, вашингтон (штат), анатолий антонов, владимир путин, сергей рябков, нато
Россия, США, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, Владимир Путин, Сергей Рябков, НАТО
Антонов обвинил США в разрушении договоров по контролю над вооружениями

Посол России Антонов: США разрушают договоренности в области контроля над вооружениями

© Фото : Air Force / Giancarlo CasemИспытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW)
Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : Air Force / Giancarlo Casem
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. США разрушают договоренности в области контроля над вооружениями, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Администрация разрушила практически все договоренности в области контроля. Вышла из соглашений по ПРО, РСМД, открытому небу. Свела на нет стратегический диалог двух крупнейших ядерных держав. А теперь своими враждебными действиями по отношению к нашей стране добивает ДСНВ", - сказал посол.
Так он прокомментировал доклад госдепа о реализации соглашений в сфере контроля над вооружениями.
Как заявил Антонов, США из раза в раз неоправданно утверждают, что только Вашингтон исполняет договоренности в сфере контроля над вооружениями, а остальные страны, в том числе Россия, их злостно нарушают. По его словам, Вашингтон говорит про недостатки транспарентности в соблюдении моратория на ядерные испытания, а сам привел в порядок инфраструктуру на ядерном полигоне в Неваде.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости Сергей Рябков.
Предпосылки к разговору о Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) возникнут лишь в случае отказа США от враждебной политики по отношению к РФ, заявил ранее в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее в МИД РФ заявляли, что все уведомления между РФ и США по договору о СНВ приостановлены, в то же время решение США не передавать уведомления по ДСНВ - это злостное невыполнение договора, так как официально они не приостанавливали участие в нем.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
США забывают о рисках глобального конфликта из-за Украины, заявил Антонов
03:57
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Анатолий АнтоновВладимир ПутинСергей РябковНАТО
 
 
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