Антонов обвинил США в разрушении договоров по контролю над вооружениями
Посол России Антонов: США разрушают договоренности в области контроля над вооружениями
© Фото : Air Force / Giancarlo CasemИспытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW)
ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. США разрушают договоренности в области контроля над вооружениями, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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"Администрация разрушила практически все договоренности в области контроля. Вышла из соглашений по ПРО, РСМД, открытому небу. Свела на нет стратегический диалог двух крупнейших ядерных держав. А теперь своими враждебными действиями по отношению к нашей стране добивает ДСНВ", - сказал посол.
Так он прокомментировал доклад госдепа о реализации соглашений в сфере контроля над вооружениями.
Как заявил Антонов, США из раза в раз неоправданно утверждают, что только Вашингтон исполняет договоренности в сфере контроля над вооружениями, а остальные страны, в том числе Россия, их злостно нарушают. По его словам, Вашингтон говорит про недостатки транспарентности в соблюдении моратория на ядерные испытания, а сам привел в порядок инфраструктуру на ядерном полигоне в Неваде.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости Сергей Рябков.
Предпосылки к разговору о Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) возникнут лишь в случае отказа США от враждебной политики по отношению к РФ, заявил ранее в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее в МИД РФ заявляли, что все уведомления между РФ и США по договору о СНВ приостановлены, в то же время решение США не передавать уведомления по ДСНВ - это злостное невыполнение договора, так как официально они не приостанавливали участие в нем.