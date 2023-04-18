https://ria.ru/20230418/antonov-1865964155.html

Антонов обвинил США в разрушении договоров по контролю над вооружениями

Антонов обвинил США в разрушении договоров по контролю над вооружениями - РИА Новости, 18.04.2023

Антонов обвинил США в разрушении договоров по контролю над вооружениями

США разрушают договоренности в области контроля над вооружениями, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T04:46

2023-04-18T04:46

2023-04-18T04:46

россия

сша

вашингтон (штат)

анатолий антонов

владимир путин

сергей рябков

нато

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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. США разрушают договоренности в области контроля над вооружениями, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Так он прокомментировал доклад госдепа о реализации соглашений в сфере контроля над вооружениями. Как заявил Антонов, США из раза в раз неоправданно утверждают, что только Вашингтон исполняет договоренности в сфере контроля над вооружениями, а остальные страны, в том числе Россия, их злостно нарушают. По его словам, Вашингтон говорит про недостатки транспарентности в соблюдении моратория на ядерные испытания, а сам привел в порядок инфраструктуру на ядерном полигоне в Неваде. Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости Сергей Рябков. Предпосылки к разговору о Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) возникнут лишь в случае отказа США от враждебной политики по отношению к РФ, заявил ранее в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее в МИД РФ заявляли, что все уведомления между РФ и США по договору о СНВ приостановлены, в то же время решение США не передавать уведомления по ДСНВ - это злостное невыполнение договора, так как официально они не приостанавливали участие в нем.

https://ria.ru/20230418/antonov-1865962389.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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россия, сша, вашингтон (штат), анатолий антонов, владимир путин, сергей рябков, нато