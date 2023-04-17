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Страны G7 намерены снизить зависимость от России в сфере ядерной энергии - РИА Новости, 17.04.2023
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15:43 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/zavisimost-1865838319.html
Страны G7 намерены снизить зависимость от России в сфере ядерной энергии
Страны G7 намерены снизить зависимость от России в сфере ядерной энергии - РИА Новости, 17.04.2023
Страны G7 намерены снизить зависимость от России в сфере ядерной энергии
Группа директоров "большой семерки" по нераспространению ядерного оружия вновь заявила о намерении снизить зависимость от России в сфере ядерной энергии мирного РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T15:43
2023-04-17T15:43
украина
россия
g7
евросоюз
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ТОКИО, 17 апр – РИА Новости. Группа директоров "большой семерки" по нераспространению ядерного оружия вновь заявила о намерении снизить зависимость от России в сфере ядерной энергии мирного назначения и связанных с ней товаров. "Осознавая риски, возникшие вместе с нынешней структурой глобальной зависимости от поставок ядерной энергии, и значение ее диверсификации, G7 привержены расширению сотрудничества для продвижения мировых цепочек поставок ядерной энергии ответственными игроками и дальнейшему снижению нашей зависимости от России в сфере ядерной энергии мирного назначения и связанных с ней товаров, а также поддержке стран, которые стремятся диверсифицировать их поставки", - отмечается в совместном заявлении. Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для "Северного потока" из-за введенных против РФ санкций. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220413/priostanovka-1783426914.html
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украина, россия, g7, евросоюз, европа, в мире
Украина, Россия, G7, Евросоюз, Европа, В мире
Страны G7 намерены снизить зависимость от России в сфере ядерной энергии

Страны G7 хотят снизить зависимость от России в сфере ядерной энергии мирного назначения

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
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ТОКИО, 17 апр – РИА Новости. Группа директоров "большой семерки" по нераспространению ядерного оружия вновь заявила о намерении снизить зависимость от России в сфере ядерной энергии мирного назначения и связанных с ней товаров.
"Осознавая риски, возникшие вместе с нынешней структурой глобальной зависимости от поставок ядерной энергии, и значение ее диверсификации, G7 привержены расширению сотрудничества для продвижения мировых цепочек поставок ядерной энергии ответственными игроками и дальнейшему снижению нашей зависимости от России в сфере ядерной энергии мирного назначения и связанных с ней товаров, а также поддержке стран, которые стремятся диверсифицировать их поставки", - отмечается в совместном заявлении.
Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для "Северного потока" из-за введенных против РФ санкций.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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