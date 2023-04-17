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В Новосибирске пройдет благотворительная выставка-пристройство животных - РИА Новости, 17.04.2023
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13:41 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/vystavka-pristroystvo-1865803732.html
В Новосибирске пройдет благотворительная выставка-пристройство животных
В Новосибирске пройдет благотворительная выставка-пристройство животных - РИА Новости, 17.04.2023
В Новосибирске пройдет благотворительная выставка-пристройство животных
Благотворительный фестиваль WOOF пройдет в Новосибирске 22 и 23 апреля – 40 собак и 70 кошек приедут в лофт-парк "Подземка" в поисках своей семьи. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:41
2023-04-17T13:41
общество
бездомные животные
домашние животные
собаки
кошки
благотворительность
новосибирск
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Благотворительный фестиваль WOOF пройдет в Новосибирске 22 и 23 апреля – 40 собак и 70 кошек приедут в лофт-парк "Подземка" в поисках своей семьи. Задача фестиваля – найти дом животным из приютов, познакомить жителей города с проблемой и рассказать о возможности помочь бездомным кошкам и собакам простыми способами.Все животные-участники фестиваля привиты, стерилизованы, обработаны от паразитов и пристраиваются строго по договору ответственного содержания. Гостей ждут фото-зона, мастер-классы, фотовыставка и зона с активностями для детей.На мероприятии будет открыт пункт сбора подарков для животных из приютов: можно принести корм, консервы, лакомства, амуницию, ветошь и медикаменты – организаторы передадут всю помощь приютам-участникам. Актуальные нужды: сухой корм, консервы, пеленки, миски.Мероприятие пройдет 22 и 23 апреля с 11.00 до 19.00 по адресу: г. Новосибирск, лофт-парк "Подземка", Красный просп., 161. Вход: свободный.Выставка собак: 22 апреля с 11:00 до 19:00Выставка кошек: 23 апреля с 11:00 до 19:00Организатор: Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Ника".Фестиваль проводится при поддержке Фонда президентских грантов.Все подробности о событии и его программе можно найти на сайте фестиваля.
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общество, бездомные животные, домашние животные, собаки, кошки, благотворительность, новосибирск
Общество, бездомные животные, домашние животные, Собаки, кошки, Благотворительность, Новосибирск

В Новосибирске пройдет благотворительная выставка-пристройство животных

© Фонд помощи животным "Ника"Благотворительный фестиваль WOOF пройдет в Новосибирске 22 и 23 апреля
Благотворительный фестиваль WOOF пройдет в Новосибирске 22 и 23 апреля
© Фонд помощи животным "Ника"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Благотворительный фестиваль WOOF пройдет в Новосибирске 22 и 23 апреля – 40 собак и 70 кошек приедут в лофт-парк "Подземка" в поисках своей семьи.
Задача фестиваля – найти дом животным из приютов, познакомить жителей города с проблемой и рассказать о возможности помочь бездомным кошкам и собакам простыми способами.
© Фонд помощи животным "Ника"Фестиваль в поддержку животных из приютов WOOF
Фестиваль в поддержку животных из приютов WOOF
Фестиваль в поддержку животных из приютов WOOF
© Фонд помощи животным "Ника"
1 из 4
© Фонд помощи животным "Ника"Фестиваль в поддержку животных из приютов WOOF
Фестиваль в поддержку животных из приютов WOOF
Фестиваль в поддержку животных из приютов WOOF
© Фонд помощи животным "Ника"
2 из 4
© Фонд помощи животным "Ника"Фестиваль в поддержку животных из приютов WOOF
Фестиваль в поддержку животных из приютов WOOF
Фестиваль в поддержку животных из приютов WOOF
© Фонд помощи животным "Ника"
3 из 4
© Фонд помощи животным "Ника"Фестиваль в поддержку животных из приютов WOOF
Фестиваль в поддержку животных из приютов WOOF
Фестиваль в поддержку животных из приютов WOOF
© Фонд помощи животным "Ника"
4 из 4
Фестиваль в поддержку животных из приютов WOOF
© Фонд помощи животным "Ника"
1 из 4
Фестиваль в поддержку животных из приютов WOOF
© Фонд помощи животным "Ника"
2 из 4
Фестиваль в поддержку животных из приютов WOOF
© Фонд помощи животным "Ника"
3 из 4
Фестиваль в поддержку животных из приютов WOOF
© Фонд помощи животным "Ника"
4 из 4
Все животные-участники фестиваля привиты, стерилизованы, обработаны от паразитов и пристраиваются строго по договору ответственного содержания. Гостей ждут фото-зона, мастер-классы, фотовыставка и зона с активностями для детей.
На мероприятии будет открыт пункт сбора подарков для животных из приютов: можно принести корм, консервы, лакомства, амуницию, ветошь и медикаменты – организаторы передадут всю помощь приютам-участникам. Актуальные нужды: сухой корм, консервы, пеленки, миски.
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Мероприятие пройдет 22 и 23 апреля с 11.00 до 19.00 по адресу: г. Новосибирск, лофт-парк "Подземка", Красный просп., 161. Вход: свободный.
Выставка собак: 22 апреля с 11:00 до 19:00
Выставка кошек: 23 апреля с 11:00 до 19:00
Организатор: Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Ника".
Фестиваль проводится при поддержке Фонда президентских грантов.
Все подробности о событии и его программе можно найти на сайте фестиваля.
 
Обществобездомные животныедомашние животныеСобакикошкиБлаготворительностьНовосибирск
 
 
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