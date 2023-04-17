https://ria.ru/20230417/vystavka-pristroystvo-1865803732.html

В Новосибирске пройдет благотворительная выставка-пристройство животных

В Новосибирске пройдет благотворительная выставка-пристройство животных - РИА Новости, 17.04.2023

В Новосибирске пройдет благотворительная выставка-пристройство животных

Благотворительный фестиваль WOOF пройдет в Новосибирске 22 и 23 апреля – 40 собак и 70 кошек приедут в лофт-парк "Подземка" в поисках своей семьи. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T13:41

2023-04-17T13:41

2023-04-17T13:41

общество

бездомные животные

домашние животные

собаки

кошки

благотворительность

новосибирск

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Благотворительный фестиваль WOOF пройдет в Новосибирске 22 и 23 апреля – 40 собак и 70 кошек приедут в лофт-парк "Подземка" в поисках своей семьи. Задача фестиваля – найти дом животным из приютов, познакомить жителей города с проблемой и рассказать о возможности помочь бездомным кошкам и собакам простыми способами.Все животные-участники фестиваля привиты, стерилизованы, обработаны от паразитов и пристраиваются строго по договору ответственного содержания. Гостей ждут фото-зона, мастер-классы, фотовыставка и зона с активностями для детей.На мероприятии будет открыт пункт сбора подарков для животных из приютов: можно принести корм, консервы, лакомства, амуницию, ветошь и медикаменты – организаторы передадут всю помощь приютам-участникам. Актуальные нужды: сухой корм, консервы, пеленки, миски.Мероприятие пройдет 22 и 23 апреля с 11.00 до 19.00 по адресу: г. Новосибирск, лофт-парк "Подземка", Красный просп., 161. Вход: свободный.Выставка собак: 22 апреля с 11:00 до 19:00Выставка кошек: 23 апреля с 11:00 до 19:00Организатор: Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Ника".Фестиваль проводится при поддержке Фонда президентских грантов.Все подробности о событии и его программе можно найти на сайте фестиваля.

https://ria.ru/20220208/pitomtsy-1771506500.html

новосибирск

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, бездомные животные, домашние животные, собаки, кошки, благотворительность, новосибирск