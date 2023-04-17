https://ria.ru/20230417/voennye-1865784462.html

Армения опубликовала имена арестованных азербайджанских военных

Армения опубликовала имена арестованных азербайджанских военных - РИА Новости, 17.04.2023

Армения опубликовала имена арестованных азербайджанских военных

Генеральная прокуратура Армении обнародовала в понедельник имена азербайджанских военнослужащих, арестованных на минувшей неделе за незаконное пересечение... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T12:37

2023-04-17T12:37

2023-04-17T12:37

в мире

армения

азербайджан

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 17 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении обнародовала в понедельник имена азербайджанских военнослужащих, арестованных на минувшей неделе за незаконное пересечение границы и провоз оружия, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в министерстве обороны Армении завили о задержании на территории страны двух военнослужащих ВС Азербайджана. В воскресенье в офисе защитника прав человека сообщили, что омбудсмен республики Анаит Манасян посетила арестованных военнослужащих, ознакомилась с условиями их содержания, разъяснила механизмы защиты их прав, характер примененных судом ограничений, порядок и сроки их обжалования, а также процедуру обращения к защитнику прав человека. "Решением суда в отношении Агшина Бабирова и Хусейна Ахундова применена мера пресечение в виде ареста", - говорится на сайте генпрокуратуры. Отмечается, что азербайджанские военные обвиняются в незаконном пересечении государственной границы группой лиц по предварительному сговору и незаконном провозе огнестрельного оружия и боеприпасов через госграницу в обход таможенного контроля.

https://ria.ru/20230413/obvineniya-1865172881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе