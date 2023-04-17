https://ria.ru/20230417/voennye-1865784462.html
Армения опубликовала имена арестованных азербайджанских военных
Армения опубликовала имена арестованных азербайджанских военных - РИА Новости, 17.04.2023
Армения опубликовала имена арестованных азербайджанских военных
Генеральная прокуратура Армении обнародовала в понедельник имена азербайджанских военнослужащих, арестованных на минувшей неделе за незаконное пересечение... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:37
2023-04-17T12:37
2023-04-17T12:37
в мире
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 17 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении обнародовала в понедельник имена азербайджанских военнослужащих, арестованных на минувшей неделе за незаконное пересечение границы и провоз оружия, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в министерстве обороны Армении завили о задержании на территории страны двух военнослужащих ВС Азербайджана. В воскресенье в офисе защитника прав человека сообщили, что омбудсмен республики Анаит Манасян посетила арестованных военнослужащих, ознакомилась с условиями их содержания, разъяснила механизмы защиты их прав, характер примененных судом ограничений, порядок и сроки их обжалования, а также процедуру обращения к защитнику прав человека. "Решением суда в отношении Агшина Бабирова и Хусейна Ахундова применена мера пресечение в виде ареста", - говорится на сайте генпрокуратуры. Отмечается, что азербайджанские военные обвиняются в незаконном пересечении государственной границы группой лиц по предварительному сговору и незаконном провозе огнестрельного оружия и боеприпасов через госграницу в обход таможенного контроля.
https://ria.ru/20230413/obvineniya-1865172881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Армения, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
Армения опубликовала имена арестованных азербайджанских военных
Генпрокуратура Армении обнародовала имена арестованных в стране азербайджанских военных