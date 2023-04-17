Рейтинг@Mail.ru
Начальника приморской колонии отправили под домашний арест - РИА Новости, 17.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:57 17.04.2023 (обновлено: 05:42 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/vladivostok-1865716974.html
Начальника приморской колонии отправили под домашний арест
Начальника приморской колонии отправили под домашний арест - РИА Новости, 17.04.2023
Начальника приморской колонии отправили под домашний арест
Суд во Владивостоке отправил под домашний арест на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий начальника колонии-поселения №26 в Хасанском... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T02:57
2023-04-17T05:42
владивосток
происшествия
хасанский район
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Суд во Владивостоке отправил под домашний арест на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий начальника колонии-поселения №26 в Хасанском районе Приморского края, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По версии следствия, как уточнил РИА Новости источник, обвиняемый с 2018 по 2022 годы заключил договор на использование труда осужденных, где предусмотрена "возможность выполнения осужденными работ у третьих лиц, что прямо нарушает внутриведомственный приказ ГУФСИН". При этом новый работодатель незаконно получил за посреднические услуги по предоставлению труда осужденных свыше семи миллионов рублей.По словам источника агентства, за превышение полномочий обвиняется уже второй начальник данной колонии-поселения."В суде уже рассматривается уголовное дело предыдущего начальника той же колонии по аналогичному обвинению: с 2020 по 2021 годы организация-посредник выручила за подобную перепродажу рабочей силы больше 3 миллионов рублей", - уточнил собеседник.По информации другого информированного источника РИА Новости, колонию-поселение №26 возглавляет Алексей Пьянков.Представитель ГУФСИН по Приморскому краю сообщил РИА Новости, что "в настоящий момент обязанности начальника данной колонии-поселения исполняет другой сотрудник".
https://ria.ru/20230417/abushaev-1865714962.html
владивосток
хасанский район
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, происшествия, хасанский район, приморский край
Владивосток, Происшествия, Хасанский район, Приморский край
Начальника приморской колонии отправили под домашний арест

Начальника приморской колонии отправили под домашний арест за превышение полномочий

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Суд во Владивостоке отправил под домашний арест на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий начальника колонии-поселения №26 в Хасанском районе Приморского края, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
«
"Суд во Владивостоке отправил под домашний арест на два месяца начальника колонии-поселения №26 в Хасанском районе... Ему предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий (часть 1 статья 286 УК РФ)", - сообщил собеседник агентства.
По версии следствия, как уточнил РИА Новости источник, обвиняемый с 2018 по 2022 годы заключил договор на использование труда осужденных, где предусмотрена "возможность выполнения осужденными работ у третьих лиц, что прямо нарушает внутриведомственный приказ ГУФСИН". При этом новый работодатель незаконно получил за посреднические услуги по предоставлению труда осужденных свыше семи миллионов рублей.
По словам источника агентства, за превышение полномочий обвиняется уже второй начальник данной колонии-поселения.
"В суде уже рассматривается уголовное дело предыдущего начальника той же колонии по аналогичному обвинению: с 2020 по 2021 годы организация-посредник выручила за подобную перепродажу рабочей силы больше 3 миллионов рублей", - уточнил собеседник.
По информации другого информированного источника РИА Новости, колонию-поселение №26 возглавляет Алексей Пьянков.
Представитель ГУФСИН по Приморскому краю сообщил РИА Новости, что "в настоящий момент обязанности начальника данной колонии-поселения исполняет другой сотрудник".
Российские военнослужащие на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Объявленный в розыск мэр из Приморья заявил, что находится в зоне СВО
Вчера, 01:40
 
ВладивостокПроисшествияХасанский районПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала