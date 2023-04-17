https://ria.ru/20230417/vladivostok-1865716974.html

Начальника приморской колонии отправили под домашний арест

Начальника приморской колонии отправили под домашний арест - РИА Новости, 17.04.2023

Начальника приморской колонии отправили под домашний арест

Суд во Владивостоке отправил под домашний арест на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий начальника колонии-поселения №26 в Хасанском... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T02:57

2023-04-17T02:57

2023-04-17T05:42

владивосток

происшествия

хасанский район

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Суд во Владивостоке отправил под домашний арест на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий начальника колонии-поселения №26 в Хасанском районе Приморского края, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По версии следствия, как уточнил РИА Новости источник, обвиняемый с 2018 по 2022 годы заключил договор на использование труда осужденных, где предусмотрена "возможность выполнения осужденными работ у третьих лиц, что прямо нарушает внутриведомственный приказ ГУФСИН". При этом новый работодатель незаконно получил за посреднические услуги по предоставлению труда осужденных свыше семи миллионов рублей.По словам источника агентства, за превышение полномочий обвиняется уже второй начальник данной колонии-поселения."В суде уже рассматривается уголовное дело предыдущего начальника той же колонии по аналогичному обвинению: с 2020 по 2021 годы организация-посредник выручила за подобную перепродажу рабочей силы больше 3 миллионов рублей", - уточнил собеседник.По информации другого информированного источника РИА Новости, колонию-поселение №26 возглавляет Алексей Пьянков.Представитель ГУФСИН по Приморскому краю сообщил РИА Новости, что "в настоящий момент обязанности начальника данной колонии-поселения исполняет другой сотрудник".

https://ria.ru/20230417/abushaev-1865714962.html

владивосток

хасанский район

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владивосток, происшествия, хасанский район, приморский край