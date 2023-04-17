https://ria.ru/20230417/vladivostok-1865716974.html
Начальника приморской колонии отправили под домашний арест
Начальника приморской колонии отправили под домашний арест - РИА Новости, 17.04.2023
Начальника приморской колонии отправили под домашний арест
Суд во Владивостоке отправил под домашний арест на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий начальника колонии-поселения №26 в Хасанском... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T02:57
2023-04-17T02:57
2023-04-17T05:42
владивосток
происшествия
хасанский район
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Суд во Владивостоке отправил под домашний арест на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий начальника колонии-поселения №26 в Хасанском районе Приморского края, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По версии следствия, как уточнил РИА Новости источник, обвиняемый с 2018 по 2022 годы заключил договор на использование труда осужденных, где предусмотрена "возможность выполнения осужденными работ у третьих лиц, что прямо нарушает внутриведомственный приказ ГУФСИН". При этом новый работодатель незаконно получил за посреднические услуги по предоставлению труда осужденных свыше семи миллионов рублей.По словам источника агентства, за превышение полномочий обвиняется уже второй начальник данной колонии-поселения."В суде уже рассматривается уголовное дело предыдущего начальника той же колонии по аналогичному обвинению: с 2020 по 2021 годы организация-посредник выручила за подобную перепродажу рабочей силы больше 3 миллионов рублей", - уточнил собеседник.По информации другого информированного источника РИА Новости, колонию-поселение №26 возглавляет Алексей Пьянков.Представитель ГУФСИН по Приморскому краю сообщил РИА Новости, что "в настоящий момент обязанности начальника данной колонии-поселения исполняет другой сотрудник".
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владивосток, происшествия, хасанский район, приморский край
Владивосток, Происшествия, Хасанский район, Приморский край
Начальника приморской колонии отправили под домашний арест
Начальника приморской колонии отправили под домашний арест за превышение полномочий
ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Суд во Владивостоке отправил под домашний арест на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий начальника колонии-поселения №26 в Хасанском районе Приморского края, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
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"Суд во Владивостоке отправил под домашний арест на два месяца начальника колонии-поселения №26 в Хасанском районе... Ему предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий (часть 1 статья 286 УК РФ)", - сообщил собеседник агентства.
По версии следствия, как уточнил РИА Новости источник, обвиняемый с 2018 по 2022 годы заключил договор на использование труда осужденных, где предусмотрена "возможность выполнения осужденными работ у третьих лиц, что прямо нарушает внутриведомственный приказ ГУФСИН". При этом новый работодатель незаконно получил за посреднические услуги по предоставлению труда осужденных свыше семи миллионов рублей.
По словам источника агентства, за превышение полномочий обвиняется уже второй начальник данной колонии-поселения.
"В суде уже рассматривается уголовное дело предыдущего начальника той же колонии по аналогичному обвинению: с 2020 по 2021 годы организация-посредник выручила за подобную перепродажу рабочей силы больше 3 миллионов рублей", - уточнил собеседник.
По информации другого информированного источника РИА Новости, колонию-поселение №26 возглавляет Алексей Пьянков.
Представитель ГУФСИН по Приморскому краю сообщил РИА Новости, что "в настоящий момент обязанности начальника данной колонии-поселения исполняет другой сотрудник".
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