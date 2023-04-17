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Пользователи ВКонтакте рассказали, как они отмечают Пасху
Пользователи ВКонтакте рассказали, как они отмечают Пасху - РИА Новости, 17.04.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, как они отмечают Пасху
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:42
2023-04-17T12:42
2023-04-17T12:42
пасха
вконтакте
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они отмечают Пасху.Варианты ответа были: пеку куличи, крашу яйца и иду в храм; просто хожу в храм; не праздную, но кулич ем; только поздравляю родственников; вообще не отмечаю.В итоге большинство подписчиков ответило, что они пекут куличи, красят яйца и ходят в храм. Так проголосовали почти 37% пользователей. При этом 28% подписчиков не делают никаких обрядов, но едят кулич, а 19% вообще не отмечают Пасху. Около 11% пользователей только поздравляют своих родственников в этот день. И лишь 3% просто ходят в храм.В ночь с 15 на 16 апреля 2023 года 2,8 миллиона верующих приняли участие в мероприятиях, посвященных православному празднику Пасхи. Почти 13 тысяч торжественных богослужений и крестных ходов состоялись в 7,8 тысячи населенных пунктов России.
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пасха, вконтакте
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они отмечают Пасху.
Варианты ответа были: пеку куличи, крашу яйца и иду в храм; просто хожу в храм; не праздную, но кулич ем; только поздравляю родственников; вообще не отмечаю.
В итоге большинство подписчиков ответило, что они пекут куличи, красят яйца и ходят в храм. Так проголосовали почти 37% пользователей. При этом 28% подписчиков не делают никаких обрядов, но едят кулич, а 19% вообще не отмечают Пасху. Около 11% пользователей только поздравляют своих родственников в этот день. И лишь 3% просто ходят в храм.
В ночь с 15 на 16 апреля 2023 года 2,8 миллиона верующих приняли участие в мероприятиях, посвященных православному празднику Пасхи. Почти 13 тысяч торжественных богослужений и крестных ходов состоялись в 7,8 тысячи населенных пунктов России.