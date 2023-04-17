https://ria.ru/20230417/ukraina-1865851234.html

Стало известно, что США поставили на кон из-за Украины

Стало известно, что США поставили на кон из-за Украины - РИА Новости, 17.04.2023

Стало известно, что США поставили на кон из-за Украины

Украинский конфликт и выборы президента США в 2024 году могут оказать друг на друга серьезное влияние, считает автор портала 19FortyFive Роберт Фарли. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T16:25

2023-04-17T16:25

2023-04-17T16:56

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украинский конфликт и выборы президента США в 2024 году могут оказать друг на друга серьезное влияние, считает автор портала 19FortyFive Роберт Фарли.По его мнению, в случае если вышеупомянутый кризис не разрешится до начала голосования, его исход может стать зависимым от обстановки на поле боя.Он пояснил, что пока президент США Джо Байден выступает в качестве поддержки для киевского режима, в стане республиканцев, в том числе благодаря Дональду Трампу, усиливается недовольство объемами помощи Зеленскому."Линии тренда ясны. Губернатор Флориды Рон Десантис, наиболее вероятный противник Трампа из Республиканской партии, уже изменил свою риторику по Украине, чтобы соответствовать Трампу. Джош Хоули возглавил интеллектуальный авангард оппозиции для дополнительной поддержки Украины, а Марджори Тейлор Грин выступила в поддержку популизма. Дональд Трамп, скорее всего, станет кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2024 году, вероятно, партия будет склоняться в сторону прекращения или резкого сокращения помощи Украине", — рассказал Фарли.Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024-го. Нынешний президент Джо Байден заявлял о намерении баллотироваться, но официально пока не выдвигал свою кандидатуру. Дональд Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентский пост. Байден, в свою очередь, не раз давал понять, что рассчитывает на переизбрание и намерен объявить о своем решении "относительно скоро".

https://ria.ru/20230417/sanktsii-1865714704.html

https://ria.ru/20230417/ukraina-1865840047.html

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Ольга Матыс

в мире, сша, украина, москва, дональд трамп, джо байден, рон десантис