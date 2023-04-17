Стало известно, что США поставили на кон из-за Украины
19FortyFive: выборы президента США оказались на кону в украинском конфликте
© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украинский конфликт и выборы президента США в 2024 году могут оказать друг на друга серьезное влияние, считает автор портала 19FortyFive Роберт Фарли.
По его мнению, в случае если вышеупомянутый кризис не разрешится до начала голосования, его исход может стать зависимым от обстановки на поле боя.
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"И в Москве, и в Киеве это понимают, и в течение следующих полутора лет они сделают все возможное, чтобы сформировать контуры этих выборов. Русские и украинцы должны абсолютно серьезно отнестись к политическим последствиям конфликта, и, как следствие, мы должны сделать то же самое", — считает Фарли.
Он пояснил, что пока президент США Джо Байден выступает в качестве поддержки для киевского режима, в стане республиканцев, в том числе благодаря Дональду Трампу, усиливается недовольство объемами помощи Зеленскому.
"Линии тренда ясны. Губернатор Флориды Рон Десантис, наиболее вероятный противник Трампа из Республиканской партии, уже изменил свою риторику по Украине, чтобы соответствовать Трампу. Джош Хоули возглавил интеллектуальный авангард оппозиции для дополнительной поддержки Украины, а Марджори Тейлор Грин выступила в поддержку популизма. Дональд Трамп, скорее всего, станет кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2024 году, вероятно, партия будет склоняться в сторону прекращения или резкого сокращения помощи Украине", — рассказал Фарли.
Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024-го. Нынешний президент Джо Байден заявлял о намерении баллотироваться, но официально пока не выдвигал свою кандидатуру. Дональд Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентский пост. Байден, в свою очередь, не раз давал понять, что рассчитывает на переизбрание и намерен объявить о своем решении "относительно скоро".