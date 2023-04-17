Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, что США поставили на кон из-за Украины - РИА Новости, 17.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 17.04.2023 (обновлено: 16:56 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865851234.html
Стало известно, что США поставили на кон из-за Украины
Стало известно, что США поставили на кон из-за Украины - РИА Новости, 17.04.2023
Стало известно, что США поставили на кон из-за Украины
Украинский конфликт и выборы президента США в 2024 году могут оказать друг на друга серьезное влияние, считает автор портала 19FortyFive Роберт Фарли. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T16:25
2023-04-17T16:56
в мире
сша
украина
москва
дональд трамп
джо байден
рон десантис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860487113_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_161ddfc7d61f5a970691b6648b456e44.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украинский конфликт и выборы президента США в 2024 году могут оказать друг на друга серьезное влияние, считает автор портала 19FortyFive Роберт Фарли.По его мнению, в случае если вышеупомянутый кризис не разрешится до начала голосования, его исход может стать зависимым от обстановки на поле боя.Он пояснил, что пока президент США Джо Байден выступает в качестве поддержки для киевского режима, в стане республиканцев, в том числе благодаря Дональду Трампу, усиливается недовольство объемами помощи Зеленскому."Линии тренда ясны. Губернатор Флориды Рон Десантис, наиболее вероятный противник Трампа из Республиканской партии, уже изменил свою риторику по Украине, чтобы соответствовать Трампу. Джош Хоули возглавил интеллектуальный авангард оппозиции для дополнительной поддержки Украины, а Марджори Тейлор Грин выступила в поддержку популизма. Дональд Трамп, скорее всего, станет кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2024 году, вероятно, партия будет склоняться в сторону прекращения или резкого сокращения помощи Украине", — рассказал Фарли.Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024-го. Нынешний президент Джо Байден заявлял о намерении баллотироваться, но официально пока не выдвигал свою кандидатуру. Дональд Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентский пост. Байден, в свою очередь, не раз давал понять, что рассчитывает на переизбрание и намерен объявить о своем решении "относительно скоро".
https://ria.ru/20230417/sanktsii-1865714704.html
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865840047.html
сша
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860487113_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_80c06d4aea92f37811f573f961a58074.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, москва, дональд трамп, джо байден, рон десантис
В мире, США, Украина, Москва, Дональд Трамп, Джо Байден, Рон Десантис
Стало известно, что США поставили на кон из-за Украины

19FortyFive: выборы президента США оказались на кону в украинском конфликте

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украинский конфликт и выборы президента США в 2024 году могут оказать друг на друга серьезное влияние, считает автор портала 19FortyFive Роберт Фарли.
По его мнению, в случае если вышеупомянутый кризис не разрешится до начала голосования, его исход может стать зависимым от обстановки на поле боя.
«
"И в Москве, и в Киеве это понимают, и в течение следующих полутора лет они сделают все возможное, чтобы сформировать контуры этих выборов. Русские и украинцы должны абсолютно серьезно отнестись к политическим последствиям конфликта, и, как следствие, мы должны сделать то же самое", — считает Фарли.
Он пояснил, что пока президент США Джо Байден выступает в качестве поддержки для киевского режима, в стане республиканцев, в том числе благодаря Дональду Трампу, усиливается недовольство объемами помощи Зеленскому.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
В США назвали самый грандиозный просчет Запада в отношении России
Вчера, 01:27
"Линии тренда ясны. Губернатор Флориды Рон Десантис, наиболее вероятный противник Трампа из Республиканской партии, уже изменил свою риторику по Украине, чтобы соответствовать Трампу. Джош Хоули возглавил интеллектуальный авангард оппозиции для дополнительной поддержки Украины, а Марджори Тейлор Грин выступила в поддержку популизма. Дональд Трамп, скорее всего, станет кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2024 году, вероятно, партия будет склоняться в сторону прекращения или резкого сокращения помощи Украине", — рассказал Фарли.
Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024-го. Нынешний президент Джо Байден заявлял о намерении баллотироваться, но официально пока не выдвигал свою кандидатуру. Дональд Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентский пост. Байден, в свою очередь, не раз давал понять, что рассчитывает на переизбрание и намерен объявить о своем решении "относительно скоро".
Самоходная артиллерийская установка Мста-СМ2 в зоне проведения спецоперации
СМИ: Украина получила мощный удар перед наступлением
Вчера, 15:49
 
В миреСШАУкраинаМоскваДональд ТрампДжо БайденРон Десантис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала