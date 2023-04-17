На Украине закупили оборудование для хранения ДНК-материалов военных
На Украине закупили оборудование для отбора и хранения ДНК-материалов военных
© Pixabay / Artem_ApukhtinКиев
© Pixabay / Artem_Apukhtin
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Оборудование для отбора и хранения ДНК-материалов украинских военных для упрощения процесса идентификации уже закуплено, нужно наладить процесс отбора материала, сообщили в министерстве реинтеграции Украины.
"ДНК человека будет оцифровываться и храниться в личном деле военного. Сейчас уже закуплено соответствующее оборудование для отбора, оцифровки и хранения ДНК-образцов", - говорится в сообщении минреинтеграции Украины в Telegram-канале.
В ведомстве напомнили, что законодательством предусмотрен обязательный отбор биологического материала у военных и правоохранителей. Сейчас необходимо наладить процесс предварительного отбора ДНК-материала.
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"Бесспорно, во время войны это сверхважно. Генетический материал всех наших защитников должен храниться в единой базе генетических признаков. Именно благодаря наличию генетических образцов будет упрощен процесс идентификации. Надеюсь, что соответствующие органы ускорят процесс запуска этой процедуры", - приводит слова вице-премьера Украины Ирины Верещук минреинтеграции.
Ранее член независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на Украине Пабло Де Грайфф призывал создать банк данных ДНК для идентификации пропавших без вести в Украине и создать соответствующее подразделение.