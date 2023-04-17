https://ria.ru/20230417/ukraina-1865749609.html

На Украине закупили оборудование для хранения ДНК-материалов военных

На Украине закупили оборудование для хранения ДНК-материалов военных - РИА Новости, 17.04.2023

На Украине закупили оборудование для хранения ДНК-материалов военных

Оборудование для отбора и хранения ДНК-материалов украинских военных для упрощения процесса идентификации уже закуплено, нужно наладить процесс отбора... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T10:47

2023-04-17T10:47

2023-04-17T10:47

в мире

украина

ирина верещук

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Оборудование для отбора и хранения ДНК-материалов украинских военных для упрощения процесса идентификации уже закуплено, нужно наладить процесс отбора материала, сообщили в министерстве реинтеграции Украины. "ДНК человека будет оцифровываться и храниться в личном деле военного. Сейчас уже закуплено соответствующее оборудование для отбора, оцифровки и хранения ДНК-образцов", - говорится в сообщении минреинтеграции Украины в Telegram-канале. В ведомстве напомнили, что законодательством предусмотрен обязательный отбор биологического материала у военных и правоохранителей. Сейчас необходимо наладить процесс предварительного отбора ДНК-материала. Ранее член независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на Украине Пабло Де Грайфф призывал создать банк данных ДНК для идентификации пропавших без вести в Украине и создать соответствующее подразделение.

https://ria.ru/20220709/baza-1801423810.html

https://ria.ru/20230417/ukraina-1865734806.html

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, ирина верещук, оон