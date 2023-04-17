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Стратегические ракетоносцы ТОФ нанесут условные авиаудары в Тихом океане
Стратегические ракетоносцы ТОФ нанесут условные авиаудары в Тихом океане - РИА Новости, 17.04.2023
Стратегические ракетоносцы ТОФ нанесут условные авиаудары в Тихом океане
В ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота (ТОФ) стратегические ракетоносцы нанесут условные удары по корабельным группировкам противника в Тихом океане,... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T10:22
2023-04-17T10:22
2023-04-17T12:33
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
россия
сергей шойгу
владимир путин
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. В ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота (ТОФ) стратегические ракетоносцы нанесут условные удары по корабельным группировкам противника в Тихом океане, доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту РФ Владимиру Путину. По словам министра, с 18 апреля начинается завершающий этап внезапной проверки ТОФ. "Стратегические ракетоносцы совершат полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника", – сказал Шойгу. Он добавил, что после завершения проверки силы флота вернутся в пункты базирования.
https://ria.ru/20230417/proverka-1865727183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, сергей шойгу, владимир путин, тихоокеанский флот вмф россии
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Тихоокеанский флот ВМФ России
Стратегические ракетоносцы ТОФ нанесут условные авиаудары в Тихом океане
Стратегические ракетоносцы ТОФ нанесут условные авиаудары в Тихом океане во время проверки
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. В ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота (ТОФ) стратегические ракетоносцы нанесут условные удары по корабельным группировкам противника в Тихом океане, доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту РФ Владимиру Путину.
По словам министра, с 18 апреля начинается завершающий этап внезапной проверки ТОФ.
"Стратегические ракетоносцы совершат полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника", – сказал Шойгу.
Он добавил, что после завершения проверки силы флота вернутся в пункты базирования.
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