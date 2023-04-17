https://ria.ru/20230417/udary-1865744251.html

Стратегические ракетоносцы ТОФ нанесут условные авиаудары в Тихом океане

Стратегические ракетоносцы ТОФ нанесут условные авиаудары в Тихом океане - РИА Новости, 17.04.2023

Стратегические ракетоносцы ТОФ нанесут условные авиаудары в Тихом океане

В ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота (ТОФ) стратегические ракетоносцы нанесут условные удары по корабельным группировкам противника в Тихом океане,... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T10:22

2023-04-17T10:22

2023-04-17T12:33

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

россия

сергей шойгу

владимир путин

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. В ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота (ТОФ) стратегические ракетоносцы нанесут условные удары по корабельным группировкам противника в Тихом океане, доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту РФ Владимиру Путину. По словам министра, с 18 апреля начинается завершающий этап внезапной проверки ТОФ. "Стратегические ракетоносцы совершат полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника", – сказал Шойгу. Он добавил, что после завершения проверки силы флота вернутся в пункты базирования.

https://ria.ru/20230417/proverka-1865727183.html

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, сергей шойгу, владимир путин, тихоокеанский флот вмф россии