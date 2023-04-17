https://ria.ru/20230417/ucheniya-1865802752.html

США перебросят через Эстонию боевую технику на учения в Финляндии

США перебросят через Эстонию боевую технику на учения в Финляндии - РИА Новости, 17.04.2023

США перебросят через Эстонию боевую технику на учения в Финляндии

США на этой неделе перебросят через Эстонию боевую технику в рамках подготовки к учениям Arrow 23, которые проводятся с новым государством-членом НАТО -... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T13:37

2023-04-17T13:37

2023-04-17T13:37

в мире

сша

эстония

финляндия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576534098_0:190:3130:1951_1920x0_80_0_0_fcf04f37ef8f121613f5261a1ee3d8cf.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 17 апр - РИА Новости. США на этой неделе перебросят через Эстонию боевую технику в рамках подготовки к учениям Arrow 23, которые проводятся с новым государством-членом НАТО - Финляндией, сообщило в понедельник американское посольство в Таллине. "Боевая группа батальона 2-й бронетанковой бригады армии США проведет операции по переправке техники через Эстонию, а затем отправит ее на пароме через порт Таллина в Хельсинки. В Финляндии пройдут учения Arrow 23", - говорится в сообщении. В состав контингента входит почти целый бронетанковый общевойсковой батальон с танками Abrams и боевыми машинами пехоты Bradley. В настоящее время базирующийся в Техасе батальон дислоцирован в Литве, отмечает посольство. По словам командира батальона подполковника Джея Айрленда, быстрое передвижение бронетехники демонстрирует приверженность правительства США к защите союзников по НАТО и возможности вооруженных сил США как надежной боевой силы.

https://ria.ru/20230406/prisoedinenie-1863356348.html

сша

эстония

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, эстония, финляндия, нато