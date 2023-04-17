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США перебросят через Эстонию боевую технику на учения в Финляндии - РИА Новости, 17.04.2023
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13:37 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/ucheniya-1865802752.html
США перебросят через Эстонию боевую технику на учения в Финляндии
США перебросят через Эстонию боевую технику на учения в Финляндии - РИА Новости, 17.04.2023
США перебросят через Эстонию боевую технику на учения в Финляндии
США на этой неделе перебросят через Эстонию боевую технику в рамках подготовки к учениям Arrow 23, которые проводятся с новым государством-членом НАТО -... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:37
2023-04-17T13:37
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 апр - РИА Новости. США на этой неделе перебросят через Эстонию боевую технику в рамках подготовки к учениям Arrow 23, которые проводятся с новым государством-членом НАТО - Финляндией, сообщило в понедельник американское посольство в Таллине. "Боевая группа батальона 2-й бронетанковой бригады армии США проведет операции по переправке техники через Эстонию, а затем отправит ее на пароме через порт Таллина в Хельсинки. В Финляндии пройдут учения Arrow 23", - говорится в сообщении. В состав контингента входит почти целый бронетанковый общевойсковой батальон с танками Abrams и боевыми машинами пехоты Bradley. В настоящее время базирующийся в Техасе батальон дислоцирован в Литве, отмечает посольство. По словам командира батальона подполковника Джея Айрленда, быстрое передвижение бронетехники демонстрирует приверженность правительства США к защите союзников по НАТО и возможности вооруженных сил США как надежной боевой силы.
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в мире, сша, эстония, финляндия, нато
В мире, США, Эстония, Финляндия, НАТО
США перебросят через Эстонию боевую технику на учения в Финляндии

США перебросят через Эстонию боевую технику на учения Arrow 23 в Финляндии

© AP Photo / Maya AlleruzzoАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Американские военные. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 апр - РИА Новости. США на этой неделе перебросят через Эстонию боевую технику в рамках подготовки к учениям Arrow 23, которые проводятся с новым государством-членом НАТО - Финляндией, сообщило в понедельник американское посольство в Таллине.
"Боевая группа батальона 2-й бронетанковой бригады армии США проведет операции по переправке техники через Эстонию, а затем отправит ее на пароме через порт Таллина в Хельсинки. В Финляндии пройдут учения Arrow 23", - говорится в сообщении.
В состав контингента входит почти целый бронетанковый общевойсковой батальон с танками Abrams и боевыми машинами пехоты Bradley. В настоящее время базирующийся в Техасе батальон дислоцирован в Литве, отмечает посольство.
По словам командира батальона подполковника Джея Айрленда, быстрое передвижение бронетехники демонстрирует приверженность правительства США к защите союзников по НАТО и возможности вооруженных сил США как надежной боевой силы.
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