https://ria.ru/20230417/ucheniya-1865721998.html

Южная Корея, США и Япония начали учения по противоракетной обороне

Южная Корея, США и Япония начали учения по противоракетной обороне - РИА Новости, 17.04.2023

Южная Корея, США и Япония начали учения по противоракетной обороне

Южная Корея, США и Япония в понедельник начали проводить трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря, передает... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T06:10

2023-04-17T06:10

2023-04-17T06:10

южная корея

сша

япония

ким чен ын

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СЕУЛ, 17 апр – РИА Новости. Южная Корея, США и Япония в понедельник начали проводить трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейские ВМС. Ранее сообщалось, что Южная Корея, США и Япония по итогам трехстороннего оборонного диалога на уровне заместителей министров обороны (DTT) в Вашингтоне договорились регулярно проводить учения по противоракетной и противолодочной обороне в целях противодействия растущим угрозам со стороны Северной Кореи. Южная Корея, Япония и США уже проводили подобные трехсторонние противоракетные учения 22 февраля. Также три страны с 3 апреля провели совместные учения ВМС с участием авианосца США "Нимиц" (CVN-68) в водах к югу от южнокорейского острова Чечжу. Сообщается, что в учениях в этот раз приняли учения три эсминца от каждой страны, оснащенных системами Aegis. Целью учений была отработка обнаружения и отслеживания симуляции баллистической ракеты и обмена информацией о ней. "Это возможность укрепить сотрудничество в области безопасности между Южной Кореей, США и Японией в борьбе с растущими ядерной и ракетной угрозами Северной Кореи и укрепить возможности нашего военно-морского флота по реагированию на пуски баллистических ракет", - заявили в южнокорейских ВМС. Ранее сообщалось, что КНДР в четверг впервые испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18". Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательным запуском. Ракета пролетела примерно 1000 километров и поднялась на высоту до 3000 километров, других подробных данных не сообщается. Но отмечалось, что первая ступень ракеты была отделена при стандартных условиях полета, а вторая и третья ступни отделили при полете под большим углом, используя метод "отложенного старта" их двигателей, что позволило проверить работу специфических функций каждой из ступеней. КНДР также сообщила конкретное место падения ступеней, заявив, что безопасности соседних стран ничего не угрожало. Предполагается, что при нормальной траектории полета ракета смогла бы преодолеть расстояние в примерно 5000 километров.

https://ria.ru/20230415/ucheniya-1865494056.html

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южная корея

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южная корея, сша, япония, ким чен ын, в мире