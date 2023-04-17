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Южная Корея, США и Япония начали учения по противоракетной обороне - РИА Новости, 17.04.2023
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06:10 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/ucheniya-1865721998.html
Южная Корея, США и Япония начали учения по противоракетной обороне
Южная Корея, США и Япония начали учения по противоракетной обороне - РИА Новости, 17.04.2023
Южная Корея, США и Япония начали учения по противоракетной обороне
Южная Корея, США и Япония в понедельник начали проводить трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря, передает... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T06:10
2023-04-17T06:10
южная корея
сша
япония
ким чен ын
в мире
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СЕУЛ, 17 апр – РИА Новости. Южная Корея, США и Япония в понедельник начали проводить трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейские ВМС. Ранее сообщалось, что Южная Корея, США и Япония по итогам трехстороннего оборонного диалога на уровне заместителей министров обороны (DTT) в Вашингтоне договорились регулярно проводить учения по противоракетной и противолодочной обороне в целях противодействия растущим угрозам со стороны Северной Кореи. Южная Корея, Япония и США уже проводили подобные трехсторонние противоракетные учения 22 февраля. Также три страны с 3 апреля провели совместные учения ВМС с участием авианосца США "Нимиц" (CVN-68) в водах к югу от южнокорейского острова Чечжу. Сообщается, что в учениях в этот раз приняли учения три эсминца от каждой страны, оснащенных системами Aegis. Целью учений была отработка обнаружения и отслеживания симуляции баллистической ракеты и обмена информацией о ней. "Это возможность укрепить сотрудничество в области безопасности между Южной Кореей, США и Японией в борьбе с растущими ядерной и ракетной угрозами Северной Кореи и укрепить возможности нашего военно-морского флота по реагированию на пуски баллистических ракет", - заявили в южнокорейских ВМС. Ранее сообщалось, что КНДР в четверг впервые испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18". Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательным запуском. Ракета пролетела примерно 1000 километров и поднялась на высоту до 3000 километров, других подробных данных не сообщается. Но отмечалось, что первая ступень ракеты была отделена при стандартных условиях полета, а вторая и третья ступни отделили при полете под большим углом, используя метод "отложенного старта" их двигателей, что позволило проверить работу специфических функций каждой из ступеней. КНДР также сообщила конкретное место падения ступеней, заявив, что безопасности соседних стран ничего не угрожало. Предполагается, что при нормальной траектории полета ракета смогла бы преодолеть расстояние в примерно 5000 километров.
https://ria.ru/20230415/ucheniya-1865494056.html
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южная корея, сша, япония, ким чен ын, в мире
Южная Корея, США, Япония, Ким Чен Ын, В мире
Южная Корея, США и Япония начали учения по противоракетной обороне

"Ренхап": Южная Корея, США и Япония начали учения по противоракетной обороне

© Фото : U.S. Navy photo / Petty Officer 3rd Class Nathan BurkeАвианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Фото : U.S. Navy photo / Petty Officer 3rd Class Nathan Burke
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan. Архивное фото
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СЕУЛ, 17 апр – РИА Новости. Южная Корея, США и Япония в понедельник начали проводить трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейские ВМС.
Ранее сообщалось, что Южная Корея, США и Япония по итогам трехстороннего оборонного диалога на уровне заместителей министров обороны (DTT) в Вашингтоне договорились регулярно проводить учения по противоракетной и противолодочной обороне в целях противодействия растущим угрозам со стороны Северной Кореи.
Американский эсминец USS Benfold (DDG-65) и японский буксир на учениях в заливе Сагами у восточного побережья Японии - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Япония, США и Южная Корея договорились о регулярных противоракетных учениях
15 апреля, 06:06
Южная Корея, Япония и США уже проводили подобные трехсторонние противоракетные учения 22 февраля. Также три страны с 3 апреля провели совместные учения ВМС с участием авианосца США "Нимиц" (CVN-68) в водах к югу от южнокорейского острова Чечжу.
Сообщается, что в учениях в этот раз приняли учения три эсминца от каждой страны, оснащенных системами Aegis. Целью учений была отработка обнаружения и отслеживания симуляции баллистической ракеты и обмена информацией о ней.
"Это возможность укрепить сотрудничество в области безопасности между Южной Кореей, США и Японией в борьбе с растущими ядерной и ракетной угрозами Северной Кореи и укрепить возможности нашего военно-морского флота по реагированию на пуски баллистических ракет", - заявили в южнокорейских ВМС.
Ранее сообщалось, что КНДР в четверг впервые испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18". Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательным запуском. Ракета пролетела примерно 1000 километров и поднялась на высоту до 3000 километров, других подробных данных не сообщается.
Но отмечалось, что первая ступень ракеты была отделена при стандартных условиях полета, а вторая и третья ступни отделили при полете под большим углом, используя метод "отложенного старта" их двигателей, что позволило проверить работу специфических функций каждой из ступеней. КНДР также сообщила конкретное место падения ступеней, заявив, что безопасности соседних стран ничего не угрожало. Предполагается, что при нормальной траектории полета ракета смогла бы преодолеть расстояние в примерно 5000 километров.
Американский самолет во время совместных учений с Южной Кореей - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Южная Корея и США провели учения по высадке морского десанта
29 марта, 17:52
 
Южная КореяСШАЯпонияКим Чен ЫнВ мире
 
 
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