https://ria.ru/20230417/student-1865788187.html
В Нижнем Новгороде арестовали студента из Египта за поножовщину
В Нижнем Новгороде арестовали студента из Египта за поножовщину - РИА Новости, 17.04.2023
В Нижнем Новгороде арестовали студента из Египта за поножовщину
Студенты из Египта устроили поножовщину в Нижнем Новгороде, один из них был госпитализирован, второй отчислен из вуза и арестован, сообщили журналистам в... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:53
2023-04-17T12:53
2023-04-17T12:53
происшествия
египет
нижний новгород
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Студенты из Египта устроили поножовщину в Нижнем Новгороде, один из них был госпитализирован, второй отчислен из вуза и арестован, сообщили журналистам в региональном управлении МВД. В ночь с 30 на 31 марта в дежурную часть полиции поступило сообщение о ножевом ранении, полученном гражданином иностранного государства, проживающим в студенческом общежитии на улице Медицинская в Нижнем Новгороде. Молодой человек был госпитализирован бригадой скорой помощи. "Следственно-оперативной группой установлено, что между двумя студентами возник конфликт, в результате которого 19-летний молодой человек нанес ножевое ранение в область живота своему 22-летнему соотечественнику. Подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью был доставлен в отдел полиции", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). "Первоначально подозреваемому судом была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. После того, как сотрудникам полиции стало известно, что злоумышленник отчислен из учебного заведения и в последующем может скрыться, по ходатайству следователя мера пресечения была изменена на заключение под стражу", - сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что теперь уже бывшему студенту может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В свою очередь в пресс-службе Приволжского медуниверситета, где учились оба участника конфликта, рассказали корреспонденту РИА Новости, что молодые люди приехали в Россию из Египта. "Ранее в нарушении законодательства и правил пребывания на территории университета они не замечались. Виновник отчислен и задержан, пострадавший выписан из больницы", - рассказали в пресс-службе вуза, отказавшись комментировать прозвучавшую в местных СМИ информацию о том, что конфликт возник из-за девушки. "Причины и обстоятельства предстоит установить правоохранительным органам", - заявили в пресс-службе медуниверситета. Собеседница агентства подчеркнула, что медуниверситет "обеспечивает комплексную безопасность на своей территории, включая видеонаблюдение, контроль доступа и круглосуточную охрану, которая и вызвала полицию на место происшествия в ту ночь".
https://ria.ru/20230312/ranenie-1857359239.html
https://ria.ru/20230310/terrorizm-1856951365.html
https://ria.ru/20230124/arest-1846975447.html
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РИА Новости
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происшествия, египет, нижний новгород, россия
Происшествия, Египет, Нижний Новгород, Россия
В Нижнем Новгороде арестовали студента из Египта за поножовщину
В Нижнем Новгороде арестовали одного из студентов из Египта, устроившего поножовщину
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Студенты из Египта устроили поножовщину в Нижнем Новгороде, один из них был госпитализирован, второй отчислен из вуза и арестован, сообщили журналистам в региональном управлении МВД.
В ночь с 30 на 31 марта в дежурную часть полиции поступило сообщение о ножевом ранении, полученном гражданином иностранного государства, проживающим в студенческом общежитии на улице Медицинская в Нижнем Новгороде. Молодой человек был госпитализирован бригадой скорой помощи.
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"Следственно-оперативной группой установлено, что между двумя студентами возник конфликт, в результате которого 19-летний молодой человек нанес ножевое ранение в область живота своему 22-летнему соотечественнику. Подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью был доставлен в отдел полиции", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия).
"Первоначально подозреваемому судом была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. После того, как сотрудникам полиции стало известно, что злоумышленник отчислен из учебного заведения и в последующем может скрыться, по ходатайству следователя мера пресечения была изменена на заключение под стражу", - сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что теперь уже бывшему студенту может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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В свою очередь в пресс-службе Приволжского медуниверситета, где учились оба участника конфликта, рассказали корреспонденту РИА Новости, что молодые люди приехали в Россию
из Египта. "Ранее в нарушении законодательства и правил пребывания на территории университета они не замечались. Виновник отчислен и задержан, пострадавший выписан из больницы", - рассказали в пресс-службе вуза, отказавшись комментировать прозвучавшую в местных СМИ информацию о том, что конфликт возник из-за девушки. "Причины и обстоятельства предстоит установить правоохранительным органам", - заявили в пресс-службе медуниверситета.
Собеседница агентства подчеркнула, что медуниверситет "обеспечивает комплексную безопасность на своей территории, включая видеонаблюдение, контроль доступа и круглосуточную охрану, которая и вызвала полицию на место происшествия в ту ночь".
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