https://ria.ru/20230417/student-1865788187.html

В Нижнем Новгороде арестовали студента из Египта за поножовщину

В Нижнем Новгороде арестовали студента из Египта за поножовщину - РИА Новости, 17.04.2023

В Нижнем Новгороде арестовали студента из Египта за поножовщину

Студенты из Египта устроили поножовщину в Нижнем Новгороде, один из них был госпитализирован, второй отчислен из вуза и арестован, сообщили журналистам в... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T12:53

2023-04-17T12:53

2023-04-17T12:53

происшествия

египет

нижний новгород

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Студенты из Египта устроили поножовщину в Нижнем Новгороде, один из них был госпитализирован, второй отчислен из вуза и арестован, сообщили журналистам в региональном управлении МВД. В ночь с 30 на 31 марта в дежурную часть полиции поступило сообщение о ножевом ранении, полученном гражданином иностранного государства, проживающим в студенческом общежитии на улице Медицинская в Нижнем Новгороде. Молодой человек был госпитализирован бригадой скорой помощи. "Следственно-оперативной группой установлено, что между двумя студентами возник конфликт, в результате которого 19-летний молодой человек нанес ножевое ранение в область живота своему 22-летнему соотечественнику. Подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью был доставлен в отдел полиции", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). "Первоначально подозреваемому судом была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. После того, как сотрудникам полиции стало известно, что злоумышленник отчислен из учебного заведения и в последующем может скрыться, по ходатайству следователя мера пресечения была изменена на заключение под стражу", - сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что теперь уже бывшему студенту может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В свою очередь в пресс-службе Приволжского медуниверситета, где учились оба участника конфликта, рассказали корреспонденту РИА Новости, что молодые люди приехали в Россию из Египта. "Ранее в нарушении законодательства и правил пребывания на территории университета они не замечались. Виновник отчислен и задержан, пострадавший выписан из больницы", - рассказали в пресс-службе вуза, отказавшись комментировать прозвучавшую в местных СМИ информацию о том, что конфликт возник из-за девушки. "Причины и обстоятельства предстоит установить правоохранительным органам", - заявили в пресс-службе медуниверситета. Собеседница агентства подчеркнула, что медуниверситет "обеспечивает комплексную безопасность на своей территории, включая видеонаблюдение, контроль доступа и круглосуточную охрану, которая и вызвала полицию на место происшествия в ту ночь".

https://ria.ru/20230312/ranenie-1857359239.html

https://ria.ru/20230310/terrorizm-1856951365.html

https://ria.ru/20230124/arest-1846975447.html

египет

нижний новгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, египет, нижний новгород, россия