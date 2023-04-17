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Эксперты сообщили, сколько российских туристов проводит отпуск на Сейшелах - РИА Новости, 17.04.2023
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Туризм
 
16:03 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/seyshely-1865795221.html
Эксперты сообщили, сколько российских туристов проводит отпуск на Сейшелах
Эксперты сообщили, сколько российских туристов проводит отпуск на Сейшелах - РИА Новости, 17.04.2023
Эксперты сообщили, сколько российских туристов проводит отпуск на Сейшелах
Россияне в 2023 году входят в тройку лидеров по числу иностранных туристов на Сейшелах, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T16:03
2023-04-17T16:03
туризм
туризм
новости - туризм
сейшельские острова
ассоциация туроператоров россии (атор)
франция
германия
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Россияне в 2023 году входят в тройку лидеров по числу иностранных туристов на Сейшелах, сообщает АТОР.Наших соотечественников в первые три месяца года на островах оказалось чуть меньше, чем французов и немцев, подсчитали в национальном бюро статистики.Из 87,5 тысячи зарубежных гостей (это на 13 процентов больше, чем год назад), из Франции приехали 11,6 тысячи, из Германии — 11,1 тысячи, из РФ — 11 тысяч. Но если число россиян по сравнению с началом прошлого года сократилось на десять процентов, то французов — выросло на 4,7 процента, а немцев — сразу на 36 процентов.Кроме того, в ведомстве подсчитали, что Россия входит в тройку лидеров стран, туристы из которых чаще всего приезжают повторно. Среди путешественников из Германии возвратных гостей 20 процентов, из Франции и России — по десять процентов. Из других стран число отдыхающих, приезжающих неоднократно, — от трех до семи процентов.
https://ria.ru/20221217/seyshely-1838829422.html
сейшельские острова
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туризм, новости - туризм, сейшельские острова, ассоциация туроператоров россии (атор), франция, германия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сейшельские острова, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Франция, Германия
Эксперты сообщили, сколько российских туристов проводит отпуск на Сейшелах

АТОР: в первом квартале на Сейшелах отдохнуло 11 тысяч россиян

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМолодожены в лодке в окрестностях острова Ла Диг, Сейшелы
Молодожены в лодке в окрестностях острова Ла Диг, Сейшелы - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Россияне в 2023 году входят в тройку лидеров по числу иностранных туристов на Сейшелах, сообщает АТОР.
Наших соотечественников в первые три месяца года на островах оказалось чуть меньше, чем французов и немцев, подсчитали в национальном бюро статистики.
Из 87,5 тысячи зарубежных гостей (это на 13 процентов больше, чем год назад), из Франции приехали 11,6 тысячи, из Германии — 11,1 тысячи, из РФ — 11 тысяч. Но если число россиян по сравнению с началом прошлого года сократилось на десять процентов, то французов — выросло на 4,7 процента, а немцев — сразу на 36 процентов.
Кроме того, в ведомстве подсчитали, что Россия входит в тройку лидеров стран, туристы из которых чаще всего приезжают повторно. Среди путешественников из Германии возвратных гостей 20 процентов, из Франции и России — по десять процентов. Из других стран число отдыхающих, приезжающих неоднократно, — от трех до семи процентов.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмСейшельские островаАссоциация туроператоров России (АТОР)ФранцияГермания
 
 
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