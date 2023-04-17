https://ria.ru/20230417/seyshely-1865795221.html
Эксперты сообщили, сколько российских туристов проводит отпуск на Сейшелах
Эксперты сообщили, сколько российских туристов проводит отпуск на Сейшелах - РИА Новости, 17.04.2023
Эксперты сообщили, сколько российских туристов проводит отпуск на Сейшелах
Россияне в 2023 году входят в тройку лидеров по числу иностранных туристов на Сейшелах, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T16:03
2023-04-17T16:03
2023-04-17T16:03
туризм
туризм
новости - туризм
сейшельские острова
ассоциация туроператоров россии (атор)
франция
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838850987_0:72:2269:1348_1920x0_80_0_0_bd411b50a3802ca513289956fc28a4e0.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Россияне в 2023 году входят в тройку лидеров по числу иностранных туристов на Сейшелах, сообщает АТОР.Наших соотечественников в первые три месяца года на островах оказалось чуть меньше, чем французов и немцев, подсчитали в национальном бюро статистики.Из 87,5 тысячи зарубежных гостей (это на 13 процентов больше, чем год назад), из Франции приехали 11,6 тысячи, из Германии — 11,1 тысячи, из РФ — 11 тысяч. Но если число россиян по сравнению с началом прошлого года сократилось на десять процентов, то французов — выросло на 4,7 процента, а немцев — сразу на 36 процентов.Кроме того, в ведомстве подсчитали, что Россия входит в тройку лидеров стран, туристы из которых чаще всего приезжают повторно. Среди путешественников из Германии возвратных гостей 20 процентов, из Франции и России — по десять процентов. Из других стран число отдыхающих, приезжающих неоднократно, — от трех до семи процентов.
https://ria.ru/20221217/seyshely-1838829422.html
сейшельские острова
франция
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838850987_449:0:2246:1348_1920x0_80_0_0_f1d34e90c715095a2a3929704852ca24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сейшельские острова, ассоциация туроператоров россии (атор), франция, германия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сейшельские острова, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Франция, Германия
Эксперты сообщили, сколько российских туристов проводит отпуск на Сейшелах
АТОР: в первом квартале на Сейшелах отдохнуло 11 тысяч россиян