https://ria.ru/20230417/seyshely-1865795221.html

Эксперты сообщили, сколько российских туристов проводит отпуск на Сейшелах

Эксперты сообщили, сколько российских туристов проводит отпуск на Сейшелах - РИА Новости, 17.04.2023

Эксперты сообщили, сколько российских туристов проводит отпуск на Сейшелах

Россияне в 2023 году входят в тройку лидеров по числу иностранных туристов на Сейшелах, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T16:03

2023-04-17T16:03

2023-04-17T16:03

туризм

туризм

новости - туризм

сейшельские острова

ассоциация туроператоров россии (атор)

франция

германия

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Россияне в 2023 году входят в тройку лидеров по числу иностранных туристов на Сейшелах, сообщает АТОР.Наших соотечественников в первые три месяца года на островах оказалось чуть меньше, чем французов и немцев, подсчитали в национальном бюро статистики.Из 87,5 тысячи зарубежных гостей (это на 13 процентов больше, чем год назад), из Франции приехали 11,6 тысячи, из Германии — 11,1 тысячи, из РФ — 11 тысяч. Но если число россиян по сравнению с началом прошлого года сократилось на десять процентов, то французов — выросло на 4,7 процента, а немцев — сразу на 36 процентов.Кроме того, в ведомстве подсчитали, что Россия входит в тройку лидеров стран, туристы из которых чаще всего приезжают повторно. Среди путешественников из Германии возвратных гостей 20 процентов, из Франции и России — по десять процентов. Из других стран число отдыхающих, приезжающих неоднократно, — от трех до семи процентов.

https://ria.ru/20221217/seyshely-1838829422.html

сейшельские острова

франция

германия

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, сейшельские острова, ассоциация туроператоров россии (атор), франция, германия