https://ria.ru/20230417/ptitsy-1864712313.html
Пернатый отпуск: какие птицы вернулись в Москву после зимовки
Пернатый отпуск: какие птицы вернулись в Москву после зимовки - РИА Новости, 17.04.2023
Пернатый отпуск: какие птицы вернулись в Москву после зимовки
Городская природа продолжает оживать, с каждым весенним днем птичий гомон на зеленых территориях Москвы становится все громче. РИА Новости узнало у специалистов РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T09:00
2023-04-17T09:00
2023-04-17T09:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосприрода
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Городская природа продолжает оживать, с каждым весенним днем птичий гомон на зеленых территориях Москвы становится все громче. РИА Новости узнало у специалистов ГПБУ "Мосприрода", какие виды пернатых вернулись на насиженные места после "зимнего отпуска" и как горожанам следует вести себя в природных зонах, чтобы не помешать птичьему гнездованию.По очередиЗимой Москву покидают далеко не все виды птиц, обитающих в городе. Около 100 разновидностей остаются зимовать вместе с горожанами и стойко переносят холодный сезон на особо охраняемых природных территориях.По данным "Мосприроды", столичную зимовку, в частности, предпочитают большие синицы, обыкновенные лазоревки, чижи, зеленушки, обыкновенные снегири, поползни, сойки, галки, большие пестрые и белоспинные дятлы, дубоносы, московки и пухляки.Теплолюбивых же видов в Москве около 160 – именно они ежегодно улетают из города с наступлением холодов, но исправно возвращаются весной."Подходящее время прилета наступает, когда начинает сходить снег и появляется достаточно кормовой базы. После прилета птицы начнут образовывать пары и готовиться к гнездованию", – объясняют в "Мосприроде".Первыми – в начале марта – в столицу по традиции вернулись грачи и обыкновенные скворцы. За ними в течение месяца – белые трясогузки, сизые чайки, зяблики, полевые жаворонки и чибисы. Апрель – время прилета зарянок, певчих дроздов, пустельг, вальдшнепов, зимородков, мухоловок-пеструшек, варакушек, вертишеек, лысух и дубоносов.В начале мая в Москву начнут прилетать перепела, коростели, пеночки, луговые чеканы. С середины месяца покажутся деревенские ласточки и обыкновенные соловьи, а в двадцатых числах вернутся последние "отпускники": кукушки, иволги, черные стрижи.Птенцовый "бум"В апреле у большинства птиц начинается активный выводково-гнездовой период. В течение весенне-летнего сезона пернатые активно ищут пару, вьют гнезда и занимаются выведением птенцов. На это время на особо охраняемых природных территориях Москвы даже объявляют период тишины, чтобы не подвергать птиц стрессу и не сбивать сроки гнездования, подчеркивают в "Мосприроде"."В это особое время горожанам также следует вести себя осторожно во время прогулок по зеленым зонам и проявлять уважение к животному миру. Рекомендуем не беспокоить птиц громкими разговорами и музыкой, держать собак на поводке, ходить только по организованным маршрутам и не мусорить", – советуют в ведомстве.Весной и летом на природных территориях можно обнаружить слетков – желторотых и не полностью оперившихся птенцов, которые учатся летать. Чаще всего горожане видят их на земле недалеко от гнезд или на низких ветвях кустарников. Желая помочь, москвичи стремятся вернуть слетка в гнездо, однако это не всегда правильно."Слетки, оказавшись вне гнезда, постепенно учатся летать, но до этого какое-то время перемещаются по земле. Родители птенца при этом знают, где он находится, и продолжают обеспечивать его пропитанием до более зрелого возраста. Поэтому здоровых птенцов не стоит переносить далеко от места обнаружения", – обращают внимание в "Мосприроде".Помощь не помешает лишь в том случае, если птенец ранен или травмирован – тогда его можно аккуратно перенести с пешеходного маршрута на нижние ветви ближайшего дерева или кустарника. Забирать с собой птенцов, взрослых птиц, а также животных с целью выходить крайне не рекомендуется. Лучший вариант – сообщить о находке по горячей линии Единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77. Информацию о раненой особи передадут специалистам департамента природопользования и охраны окружающей среды, и те оперативно окажут ей необходимую помощь.Не в птицу кормСпециалисты "Мосприроды" напоминают, что весной и летом подкармливать животных и птиц не надо – в теплый сезон они успешно добывают себе пропитание самостоятельно.Подкормка может негативно сказаться на особях: сделать их зависимыми от людской помощи, нарушить природные инстинкты и в целом "разленить".
https://ria.ru/20201022/mospriroda-1580671331.html
https://ria.ru/20220218/zhivotnye-1773065002.html
https://realty.ria.ru/20220520/progulki-1786752302.html
https://ria.ru/20181017/1530835383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосприрода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосприрода
Городская природа продолжает оживать, с каждым весенним днем птичий гомон на зеленых территориях Москвы становится все громче. РИА Новости узнало у специалистов ГПБУ "Мосприрода", какие виды пернатых вернулись на насиженные места после "зимнего отпуска" и как горожанам следует вести себя в природных зонах, чтобы не помешать птичьему гнездованию.
Зимой Москву покидают далеко не все виды птиц, обитающих в городе. Около 100 разновидностей остаются зимовать вместе с горожанами и стойко переносят холодный сезон на особо охраняемых природных территориях.
По данным "Мосприроды", столичную зимовку, в частности, предпочитают большие синицы, обыкновенные лазоревки, чижи, зеленушки, обыкновенные снегири, поползни, сойки, галки, большие пестрые и белоспинные дятлы, дубоносы, московки и пухляки.
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Теплолюбивых же видов в Москве около 160 – именно они ежегодно улетают из города с наступлением холодов, но исправно возвращаются весной.
"Подходящее время прилета наступает, когда начинает сходить снег и появляется достаточно кормовой базы. После прилета птицы начнут образовывать пары и готовиться к гнездованию", – объясняют в "Мосприроде".
СПРАВКА
На природных территориях Москвы в разные периоды года можно встретить около 270 видов птиц, из них около 100 – гнездящихся. В Красную книгу Москвы занесено 88 видов. Основным местом обитания птиц в столице являются особо охраняемые природные территории: заказники, природно-исторические парки, памятники природы и т.д.
Первыми – в начале марта – в столицу по традиции вернулись грачи и обыкновенные скворцы. За ними в течение месяца – белые трясогузки, сизые чайки, зяблики, полевые жаворонки и чибисы. Апрель – время прилета зарянок, певчих дроздов, пустельг, вальдшнепов, зимородков, мухоловок-пеструшек, варакушек, вертишеек, лысух и дубоносов.
В начале мая в Москву начнут прилетать перепела, коростели, пеночки, луговые чеканы. С середины месяца покажутся деревенские ласточки и обыкновенные соловьи, а в двадцатых числах вернутся последние "отпускники": кукушки, иволги, черные стрижи.
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В апреле у большинства птиц начинается активный выводково-гнездовой период. В течение весенне-летнего сезона пернатые активно ищут пару, вьют гнезда и занимаются выведением птенцов. На это время на особо охраняемых природных территориях Москвы даже объявляют период тишины, чтобы не подвергать птиц стрессу и не сбивать сроки гнездования, подчеркивают в "Мосприроде".
"В это особое время горожанам также следует вести себя осторожно во время прогулок по зеленым зонам и проявлять уважение к животному миру. Рекомендуем не беспокоить птиц громкими разговорами и музыкой, держать собак на поводке, ходить только по организованным маршрутам и не мусорить", – советуют в ведомстве.
Весной и летом на природных территориях можно обнаружить слетков – желторотых и не полностью оперившихся птенцов, которые учатся летать. Чаще всего горожане видят их на земле недалеко от гнезд или на низких ветвях кустарников. Желая помочь, москвичи стремятся вернуть слетка в гнездо, однако это не всегда правильно.
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"Слетки, оказавшись вне гнезда, постепенно учатся летать, но до этого какое-то время перемещаются по земле. Родители птенца при этом знают, где он находится, и продолжают обеспечивать его пропитанием до более зрелого возраста. Поэтому здоровых птенцов не стоит переносить далеко от места обнаружения", – обращают внимание в "Мосприроде".
Помощь не помешает лишь в том случае, если птенец ранен или травмирован – тогда его можно аккуратно перенести с пешеходного маршрута на нижние ветви ближайшего дерева или кустарника. Забирать с собой птенцов, взрослых птиц, а также животных с целью выходить крайне не рекомендуется. Лучший вариант – сообщить о находке по горячей линии Единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77. Информацию о раненой особи передадут специалистам департамента природопользования и охраны окружающей среды, и те оперативно окажут ей необходимую помощь.
Специалисты "Мосприроды" напоминают, что весной и летом подкармливать животных и птиц не надо – в теплый сезон они успешно добывают себе пропитание самостоятельно.
Подкормка может негативно сказаться на особях: сделать их зависимыми от людской помощи, нарушить природные инстинкты и в целом "разленить".
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