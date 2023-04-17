https://ria.ru/20230417/ptitsy-1864712313.html

Пернатый отпуск: какие птицы вернулись в Москву после зимовки

Пернатый отпуск: какие птицы вернулись в Москву после зимовки - РИА Новости, 17.04.2023

Пернатый отпуск: какие птицы вернулись в Москву после зимовки

Городская природа продолжает оживать, с каждым весенним днем птичий гомон на зеленых территориях Москвы становится все громче. РИА Новости узнало у специалистов РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T09:00

2023-04-17T09:00

2023-04-17T09:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

мосприрода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864711965_0:129:2578:1580_1920x0_80_0_0_ff3565ed79fd12ae32cfca7a6faa3d65.jpg

Городская природа продолжает оживать, с каждым весенним днем птичий гомон на зеленых территориях Москвы становится все громче. РИА Новости узнало у специалистов ГПБУ "Мосприрода", какие виды пернатых вернулись на насиженные места после "зимнего отпуска" и как горожанам следует вести себя в природных зонах, чтобы не помешать птичьему гнездованию.По очередиЗимой Москву покидают далеко не все виды птиц, обитающих в городе. Около 100 разновидностей остаются зимовать вместе с горожанами и стойко переносят холодный сезон на особо охраняемых природных территориях.По данным "Мосприроды", столичную зимовку, в частности, предпочитают большие синицы, обыкновенные лазоревки, чижи, зеленушки, обыкновенные снегири, поползни, сойки, галки, большие пестрые и белоспинные дятлы, дубоносы, московки и пухляки.Теплолюбивых же видов в Москве около 160 – именно они ежегодно улетают из города с наступлением холодов, но исправно возвращаются весной."Подходящее время прилета наступает, когда начинает сходить снег и появляется достаточно кормовой базы. После прилета птицы начнут образовывать пары и готовиться к гнездованию", – объясняют в "Мосприроде".Первыми – в начале марта – в столицу по традиции вернулись грачи и обыкновенные скворцы. За ними в течение месяца – белые трясогузки, сизые чайки, зяблики, полевые жаворонки и чибисы. Апрель – время прилета зарянок, певчих дроздов, пустельг, вальдшнепов, зимородков, мухоловок-пеструшек, варакушек, вертишеек, лысух и дубоносов.В начале мая в Москву начнут прилетать перепела, коростели, пеночки, луговые чеканы. С середины месяца покажутся деревенские ласточки и обыкновенные соловьи, а в двадцатых числах вернутся последние "отпускники": кукушки, иволги, черные стрижи.Птенцовый "бум"В апреле у большинства птиц начинается активный выводково-гнездовой период. В течение весенне-летнего сезона пернатые активно ищут пару, вьют гнезда и занимаются выведением птенцов. На это время на особо охраняемых природных территориях Москвы даже объявляют период тишины, чтобы не подвергать птиц стрессу и не сбивать сроки гнездования, подчеркивают в "Мосприроде"."В это особое время горожанам также следует вести себя осторожно во время прогулок по зеленым зонам и проявлять уважение к животному миру. Рекомендуем не беспокоить птиц громкими разговорами и музыкой, держать собак на поводке, ходить только по организованным маршрутам и не мусорить", – советуют в ведомстве.Весной и летом на природных территориях можно обнаружить слетков – желторотых и не полностью оперившихся птенцов, которые учатся летать. Чаще всего горожане видят их на земле недалеко от гнезд или на низких ветвях кустарников. Желая помочь, москвичи стремятся вернуть слетка в гнездо, однако это не всегда правильно."Слетки, оказавшись вне гнезда, постепенно учатся летать, но до этого какое-то время перемещаются по земле. Родители птенца при этом знают, где он находится, и продолжают обеспечивать его пропитанием до более зрелого возраста. Поэтому здоровых птенцов не стоит переносить далеко от места обнаружения", – обращают внимание в "Мосприроде".Помощь не помешает лишь в том случае, если птенец ранен или травмирован – тогда его можно аккуратно перенести с пешеходного маршрута на нижние ветви ближайшего дерева или кустарника. Забирать с собой птенцов, взрослых птиц, а также животных с целью выходить крайне не рекомендуется. Лучший вариант – сообщить о находке по горячей линии Единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77. Информацию о раненой особи передадут специалистам департамента природопользования и охраны окружающей среды, и те оперативно окажут ей необходимую помощь.Не в птицу кормСпециалисты "Мосприроды" напоминают, что весной и летом подкармливать животных и птиц не надо – в теплый сезон они успешно добывают себе пропитание самостоятельно.Подкормка может негативно сказаться на особях: сделать их зависимыми от людской помощи, нарушить природные инстинкты и в целом "разленить".

https://ria.ru/20201022/mospriroda-1580671331.html

https://ria.ru/20220218/zhivotnye-1773065002.html

https://realty.ria.ru/20220520/progulki-1786752302.html

https://ria.ru/20181017/1530835383.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосприрода