https://ria.ru/20230417/proisshestviya-1865806004.html

Под Волгоградом мужчина разгромил магазин после замечания продавцов

Под Волгоградом мужчина разгромил магазин после замечания продавцов - РИА Новости, 17.04.2023

Под Волгоградом мужчина разгромил магазин после замечания продавцов

Полиция задержала мужчину, который, как предполагает следствие, в маске разгромил ломом магазин в городе Дубовка Волгоградской области после замечания... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T13:53

2023-04-17T13:53

2023-04-17T14:06

происшествия

волгоград

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 17 апр – РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который, как предполагает следствие, в маске разгромил ломом магазин в городе Дубовка Волгоградской области после замечания продавцов, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону. По информации ведомства, в пятницу на прошлой неделе в полицию обратился директор сети магазинов в Дубовке и сообщил, что неизвестный мужчин в одном из супермаркетов ломом разбил 12 холодильников, кассу и весы. Полицейским удалось установить личность подозреваемого, им оказался ранее судимый 45-летний местный житель. По данным полиции, мужчина в тот день был в одном из сетевых магазинов, там мешал продавцам работать, на что ему было сделано замечание. Отмечается, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "умышленное повреждение чужого имущества".

https://ria.ru/20230116/tailand-1845163059.html

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волгоград

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, волгоград, волгоградская область