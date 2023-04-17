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Под Волгоградом мужчина разгромил магазин после замечания продавцов - РИА Новости, 17.04.2023
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13:53 17.04.2023 (обновлено: 14:06 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/proisshestviya-1865806004.html
Под Волгоградом мужчина разгромил магазин после замечания продавцов
Под Волгоградом мужчина разгромил магазин после замечания продавцов - РИА Новости, 17.04.2023
Под Волгоградом мужчина разгромил магазин после замечания продавцов
Полиция задержала мужчину, который, как предполагает следствие, в маске разгромил ломом магазин в городе Дубовка Волгоградской области после замечания... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:53
2023-04-17T14:06
происшествия
волгоград
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 17 апр – РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который, как предполагает следствие, в маске разгромил ломом магазин в городе Дубовка Волгоградской области после замечания продавцов, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону. По информации ведомства, в пятницу на прошлой неделе в полицию обратился директор сети магазинов в Дубовке и сообщил, что неизвестный мужчин в одном из супермаркетов ломом разбил 12 холодильников, кассу и весы. Полицейским удалось установить личность подозреваемого, им оказался ранее судимый 45-летний местный житель. По данным полиции, мужчина в тот день был в одном из сетевых магазинов, там мешал продавцам работать, на что ему было сделано замечание. Отмечается, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "умышленное повреждение чужого имущества".
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происшествия, волгоград, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область
Под Волгоградом мужчина разгромил магазин после замечания продавцов

Под Волгоградом мужчина ломом разгромил магазин после замечания продавцов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 17 апр – РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который, как предполагает следствие, в маске разгромил ломом магазин в городе Дубовка Волгоградской области после замечания продавцов, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, в пятницу на прошлой неделе в полицию обратился директор сети магазинов в Дубовке и сообщил, что неизвестный мужчин в одном из супермаркетов ломом разбил 12 холодильников, кассу и весы. Полицейским удалось установить личность подозреваемого, им оказался ранее судимый 45-летний местный житель.
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По данным полиции, мужчина в тот день был в одном из сетевых магазинов, там мешал продавцам работать, на что ему было сделано замечание.
«
"Через некоторое время, вооружившись ломом и надев маску на лицо, он пришел в ближайший к месту жительства магазин и разбил практически все находящееся там имущество", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "умышленное повреждение чужого имущества".
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