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Лавров передал президенту Бразилии приглашение от Путина посетить Россию
Лавров передал президенту Бразилии приглашение от Путина посетить Россию - РИА Новости, 17.04.2023
Лавров передал президенту Бразилии приглашение от Путина посетить Россию
Глава МИД РФ Сергей Лавров передал президенту Бразилии Луле да Силве приглашение от российского президента Владимира Путина посетить Россию, заявил бразильский... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T19:18
2023-04-17T19:18
2023-04-17T19:22
бразилия
россия
в мире
луис инасиу лула да силва
сергей лавров
владимир путин
мауру виейра
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БРАЗИЛИА, 17 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров передал президенту Бразилии Луле да Силве приглашение от российского президента Владимира Путина посетить Россию, заявил бразильский министр иностранных дел Мауро Виейра."Господин Лавров также передал приглашение президента Путина для президента Лулы для того, чтобы он организовал официальный визит в Россию. И мы будем работать для того, чтобы определить удобные для обеих сторон даты", - сказал Виейра на брифинге по итогам переговоров с Лавровым.
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бразилия, россия, в мире, луис инасиу лула да силва, сергей лавров, владимир путин, мауру виейра
Бразилия, Россия, В мире, Луис Инасиу Лула да Силва, Сергей Лавров, Владимир Путин, Мауру Виейра
Лавров передал президенту Бразилии приглашение от Путина посетить Россию
Лавров передал президенту Бразилии Луле да Силве приглашение от Путина посетить Россию