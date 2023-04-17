https://ria.ru/20230417/priglashenie-1865909728.html

Лавров передал президенту Бразилии приглашение от Путина посетить Россию

Лавров передал президенту Бразилии приглашение от Путина посетить Россию - РИА Новости, 17.04.2023

Лавров передал президенту Бразилии приглашение от Путина посетить Россию

Глава МИД РФ Сергей Лавров передал президенту Бразилии Луле да Силве приглашение от российского президента Владимира Путина посетить Россию, заявил бразильский... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T19:18

2023-04-17T19:18

2023-04-17T19:22

бразилия

россия

в мире

луис инасиу лула да силва

сергей лавров

владимир путин

мауру виейра

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БРАЗИЛИА, 17 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров передал президенту Бразилии Луле да Силве приглашение от российского президента Владимира Путина посетить Россию, заявил бразильский министр иностранных дел Мауро Виейра."Господин Лавров также передал приглашение президента Путина для президента Лулы для того, чтобы он организовал официальный визит в Россию. И мы будем работать для того, чтобы определить удобные для обеих сторон даты", - сказал Виейра на брифинге по итогам переговоров с Лавровым.

https://ria.ru/20230417/peregovory-1865794696.html

бразилия

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бразилия, россия, в мире, луис инасиу лула да силва, сергей лавров, владимир путин, мауру виейра