https://ria.ru/20230417/pozhar-1865771598.html

На западе Москвы загорелось здание кафе

На западе Москвы загорелось здание кафе - РИА Новости, 17.04.2023

На западе Москвы загорелось здание кафе

Здание кафе, по предварительной информации, загорелось на площади порядка 200 квадратных метров на западе Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T11:57

2023-04-17T11:57

2023-04-17T13:00

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Здание кафе, по предварительной информации, загорелось на площади порядка 200 квадратных метров на западе Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "Происходит загорание в административном здании на Бережковской набережной на общей площади около 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительной информации, в здании расположено кафе. Со слов администрации, людей в здании нет.

https://ria.ru/20230415/nakhodka-1865493112.html

москва

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)