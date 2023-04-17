https://ria.ru/20230417/pozhar-1865771598.html
На западе Москвы загорелось здание кафе
На западе Москвы загорелось здание кафе - РИА Новости, 17.04.2023
На западе Москвы загорелось здание кафе
Здание кафе, по предварительной информации, загорелось на площади порядка 200 квадратных метров на западе Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T11:57
2023-04-17T11:57
2023-04-17T13:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Здание кафе, по предварительной информации, загорелось на площади порядка 200 квадратных метров на западе Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "Происходит загорание в административном здании на Бережковской набережной на общей площади около 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительной информации, в здании расположено кафе. Со слов администрации, людей в здании нет.
https://ria.ru/20230415/nakhodka-1865493112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На западе Москвы загорелось здание кафе
На Бережковской набережной в Москве загорелось здание кафе
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Здание кафе, по предварительной информации, загорелось на площади порядка 200 квадратных метров на западе Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"Происходит загорание в административном здании на Бережковской набережной на общей площади около 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительной информации, в здании расположено кафе. Со слов администрации, людей в здании нет.
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