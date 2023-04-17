https://ria.ru/20230417/politsiya-1865920647.html
В США заявили, что нашли секретное отделение полиции Китая в Нью-Йорке
В США заявили, что нашли секретное отделение полиции Китая в Нью-Йорке - РИА Новости, 17.04.2023
В США заявили, что нашли секретное отделение полиции Китая в Нью-Йорке
Американские власти обнаружили "секретный участок" полиции Китая в Нью-Йорке и арестовали двух его сотрудников, объявило Министерство юстиции США. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T20:22
2023-04-17T20:22
2023-04-17T21:18
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ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Американские власти обнаружили "секретный участок" полиции Китая в Нью-Йорке и арестовали двух его сотрудников, объявило Министерство юстиции США.На пресс-конференции представитель ведомства обвинил подозреваемых в оформлении официальных китайских документов и оказании других "правительственных услуг", а также в преследовании диссидентов."Подозреваемые сообща работали над созданием полицейского участка в Чайнатауне на Манхэттене от имени <...> национальной полиции китайского правительства", — сказал он.По словам представителя министерства, участок работал с февраля 2022 года, а его сотрудники были "жителями Нью-Йорка". Он добавил, что американцам "не нужны секретные полицейские участки в великом городе". Он также призвал живущих в Нью-Йорке китайцев без опаски обращаться в правоохранительные органы.В свою очередь, прокурор по Восточному округу Нью-Йорка Бреон Пис сообщил, что власти предъявили обвинения 34 офицерам китайской полиции. Им вменяют преследование политических активистов за рубежом, в том числе на территории США.В свою очередь, Министерство юстиции предъявило обвинения 44 людям, среди них — 40 сотрудников полиции Китая.
https://ria.ru/20230327/patrushev-1860936434.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), китай
В мире, США, Нью-Йорк (город), Китай
В США заявили, что нашли секретное отделение полиции Китая в Нью-Йорке
Минюст США заявил, что в Нью-Йорке нашли секретное отделение полиции КНР, двое арестованы
ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости.
Американские власти обнаружили "секретный участок" полиции Китая в Нью-Йорке и арестовали двух его сотрудников, объявило
Министерство юстиции США.
На пресс-конференции представитель ведомства обвинил подозреваемых в оформлении официальных китайских документов и оказании других "правительственных услуг", а также в преследовании диссидентов.
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"Подозреваемые сообща работали над созданием полицейского участка в Чайнатауне на Манхэттене
от имени <...> национальной полиции китайского правительства", — сказал он.
По словам представителя министерства, участок работал с февраля 2022 года, а его сотрудники были "жителями Нью-Йорка". Он добавил, что американцам "не нужны секретные полицейские участки в великом городе". Он также призвал живущих в Нью-Йорке китайцев без опаски обращаться в правоохранительные органы.
В свою очередь, прокурор по Восточному округу Нью-Йорка Бреон Пис сообщил, что власти предъявили обвинения 34 офицерам китайской полиции. Им вменяют преследование политических активистов за рубежом, в том числе на территории США.
В свою очередь, Министерство юстиции предъявило обвинения 44 людям, среди них — 40 сотрудников полиции Китая.
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