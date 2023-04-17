https://ria.ru/20230417/pogoda-1865781294.html
Синоптик пообещала москвичам солнечную погоду на этой неделе
Синоптик пообещала москвичам солнечную погоду на этой неделе - РИА Новости, 17.04.2023
Синоптик пообещала москвичам солнечную погоду на этой неделе
Облачная погода в столице сменится солнечной на этой неделе, в будние дни ожидается до плюс 15 градусов, а к выходным воздух прогреется до плюс 17 градусов,... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:26
2023-04-17T12:26
2023-04-17T12:26
погода
общество
москва
татьяна позднякова
россия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Облачная погода в столице сменится солнечной на этой неделе, в будние дни ожидается до плюс 15 градусов, а к выходным воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик отметила, что всю неделю погоду в столичном регионе будут определять антициклоны. "Во вторник и среду атмосферный фронт, который разделяет два антициклона, он проявит себя небольшими кратковременными дождями, такими локальными... значительного количества осадков с ними не ожидается. За счет того, что небо будет прикрыто облаками, ночная температура останется положительной, где-то в пределах плюс 5-7 градусов, дневная - на уровне плюс 13-15 градусов, то есть чуть выше климатической нормы", - рассказала Позднякова. Она добавила, что в последующие дни погоду уже будет определять антициклон, который сейчас располагается над Скандинавией и Балтикой, а значит восточный ветер сменится северным. "К нам будет поступать чуть более прохладный воздух. Погода в ночные часы без осадков, в переделах от 0 до плюс 7 градусов, то есть мы не ждем отрицательных температур, только в очень низких местах рельефа… Дневная температура будет по региону плюс 11-16, значит в Москве будет где-то в среднем около плюс 15 градусов. Облаков станет чуть меньше, особенно в пятницу, и поэтому солнечный прогрев будет определяющим", - сообщила Позднякова. Также она добавила, что в выходные дни атмосферное давление будет чуть ниже, так как воздух станет прогреваться и поэтому будет более легким. Минимальная температура в регионе - плюс 1-6, дневная температура плюс 12-17 градусов. "То есть, в принципе температура будет чуть выше климатической нормы, где-то градуса на 2, и по характеру погоды, она будет больше соответствовать последним числам апреля", - заключила Позднякова.
https://ria.ru/20230417/peterburg-1865763018.html
https://ria.ru/20230416/rktob-1865631982.html
https://ria.ru/20230415/vilfand-1865488883.html
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погода, общество, москва, татьяна позднякова, россия
Погода, Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Россия
Синоптик пообещала москвичам солнечную погоду на этой неделе
Специалист Метеобюро Позднякова: облачная погода в Москве на неделе сменится солнечной
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Облачная погода в столице сменится солнечной на этой неделе, в будние дни ожидается до плюс 15 градусов, а к выходным воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик отметила, что всю неделю погоду в столичном регионе будут определять антициклоны.
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"Во вторник и среду атмосферный фронт, который разделяет два антициклона, он проявит себя небольшими кратковременными дождями, такими локальными... значительного количества осадков с ними не ожидается. За счет того, что небо будет прикрыто облаками, ночная температура останется положительной, где-то в пределах плюс 5-7 градусов, дневная - на уровне плюс 13-15 градусов, то есть чуть выше климатической нормы", - рассказала Позднякова.
Она добавила, что в последующие дни погоду уже будет определять антициклон, который сейчас располагается над Скандинавией и Балтикой, а значит восточный ветер сменится северным.
"К нам будет поступать чуть более прохладный воздух. Погода в ночные часы без осадков, в переделах от 0 до плюс 7 градусов, то есть мы не ждем отрицательных температур, только в очень низких местах рельефа… Дневная температура будет по региону плюс 11-16, значит в Москве будет где-то в среднем около плюс 15 градусов. Облаков станет чуть меньше, особенно в пятницу, и поэтому солнечный прогрев будет определяющим", - сообщила Позднякова.
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Также она добавила, что в выходные дни атмосферное давление будет чуть ниже, так как воздух станет прогреваться и поэтому будет более легким. Минимальная температура в регионе - плюс 1-6, дневная температура плюс 12-17 градусов.
"То есть, в принципе температура будет чуть выше климатической нормы, где-то градуса на 2, и по характеру погоды, она будет больше соответствовать последним числам апреля", - заключила Позднякова.
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