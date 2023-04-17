https://ria.ru/20230417/pogoda-1865781294.html

Синоптик пообещала москвичам солнечную погоду на этой неделе

Синоптик пообещала москвичам солнечную погоду на этой неделе - РИА Новости, 17.04.2023

Синоптик пообещала москвичам солнечную погоду на этой неделе

Облачная погода в столице сменится солнечной на этой неделе, в будние дни ожидается до плюс 15 градусов, а к выходным воздух прогреется до плюс 17 градусов,... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T12:26

2023-04-17T12:26

2023-04-17T12:26

погода

общество

москва

татьяна позднякова

россия

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Облачная погода в столице сменится солнечной на этой неделе, в будние дни ожидается до плюс 15 градусов, а к выходным воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик отметила, что всю неделю погоду в столичном регионе будут определять антициклоны. "Во вторник и среду атмосферный фронт, который разделяет два антициклона, он проявит себя небольшими кратковременными дождями, такими локальными... значительного количества осадков с ними не ожидается. За счет того, что небо будет прикрыто облаками, ночная температура останется положительной, где-то в пределах плюс 5-7 градусов, дневная - на уровне плюс 13-15 градусов, то есть чуть выше климатической нормы", - рассказала Позднякова. Она добавила, что в последующие дни погоду уже будет определять антициклон, который сейчас располагается над Скандинавией и Балтикой, а значит восточный ветер сменится северным. "К нам будет поступать чуть более прохладный воздух. Погода в ночные часы без осадков, в переделах от 0 до плюс 7 градусов, то есть мы не ждем отрицательных температур, только в очень низких местах рельефа… Дневная температура будет по региону плюс 11-16, значит в Москве будет где-то в среднем около плюс 15 градусов. Облаков станет чуть меньше, особенно в пятницу, и поэтому солнечный прогрев будет определяющим", - сообщила Позднякова. Также она добавила, что в выходные дни атмосферное давление будет чуть ниже, так как воздух станет прогреваться и поэтому будет более легким. Минимальная температура в регионе - плюс 1-6, дневная температура плюс 12-17 градусов. "То есть, в принципе температура будет чуть выше климатической нормы, где-то градуса на 2, и по характеру погоды, она будет больше соответствовать последним числам апреля", - заключила Позднякова.

https://ria.ru/20230417/peterburg-1865763018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

погода, общество, москва, татьяна позднякова, россия