https://ria.ru/20230417/podrostok-1865804706.html

Подростка, угрожавшего ножом директору школы в Волжском, отправили в тюрьму

Подростка, угрожавшего ножом директору школы в Волжском, отправили в тюрьму - РИА Новости, 17.04.2023

Подростка, угрожавшего ножом директору школы в Волжском, отправили в тюрьму

Подростка, который вломился в свою бывшую школу в городе Волжский Волгоградской области и угрожал директору ножом, суд приговорил к 1 году воспитательной... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T13:47

2023-04-17T13:47

2023-04-17T13:49

происшествия

волжский

волгоградская область

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дети

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ВОЛГОГРАД, 17 апр – РИА Новости. Подростка, который вломился в свою бывшую школу в городе Волжский Волгоградской области и угрожал директору ножом, суд приговорил к 1 году воспитательной колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Ранее мэрия Волжского сообщала, что днем 25 октября бывший ученик ворвался в школу №6, выломав входную дверь, но был "остановлен вахтером", который вызвал директора и нажал тревожную кнопку. После этого, по данным мэрии, молодой человек стал угрожать директору ножом. Его задержала полиция. По данным прокуратуры, подросток требовал от директора восстановить его в школе, из которой он был переведен в другое учебное заведение. Было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. По информации ведомства, в понедельник Волжский городской суд признал 16-летнего юношу виновным в "хулиганстве с угрозой применения насилия, с применением предмета, используемого в качестве оружия". "Суд приговорил фигуранта уголовного дела к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится в сообщении прокуратуры. Приговор в силу не вступил.

https://ria.ru/20230417/arest-1865738482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, волжский, волгоградская область, россия, дети, школа