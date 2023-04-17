https://ria.ru/20230417/podrostok-1865804706.html
Подростка, угрожавшего ножом директору школы в Волжском, отправили в тюрьму
Подростка, угрожавшего ножом директору школы в Волжском, отправили в тюрьму - РИА Новости, 17.04.2023
Подростка, угрожавшего ножом директору школы в Волжском, отправили в тюрьму
Подростка, который вломился в свою бывшую школу в городе Волжский Волгоградской области и угрожал директору ножом, суд приговорил к 1 году воспитательной... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:47
2023-04-17T13:47
2023-04-17T13:49
происшествия
волжский
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 17 апр – РИА Новости. Подростка, который вломился в свою бывшую школу в городе Волжский Волгоградской области и угрожал директору ножом, суд приговорил к 1 году воспитательной колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Ранее мэрия Волжского сообщала, что днем 25 октября бывший ученик ворвался в школу №6, выломав входную дверь, но был "остановлен вахтером", который вызвал директора и нажал тревожную кнопку. После этого, по данным мэрии, молодой человек стал угрожать директору ножом. Его задержала полиция. По данным прокуратуры, подросток требовал от директора восстановить его в школе, из которой он был переведен в другое учебное заведение. Было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. По информации ведомства, в понедельник Волжский городской суд признал 16-летнего юношу виновным в "хулиганстве с угрозой применения насилия, с применением предмета, используемого в качестве оружия". "Суд приговорил фигуранта уголовного дела к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится в сообщении прокуратуры. Приговор в силу не вступил.
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происшествия, волжский, волгоградская область, россия, дети, школа
Происшествия, Волжский, Волгоградская область, Россия, Дети, Школа
Подростка, угрожавшего ножом директору школы в Волжском, отправили в тюрьму
Суд приговорил подростка, угрожавшего ножом директору школы в Волжском, к году колонии
ВОЛГОГРАД, 17 апр – РИА Новости.
Подростка, который вломился в свою бывшую школу в городе Волжский Волгоградской области и угрожал директору ножом, суд приговорил к 1 году воспитательной колонии, сообщает
пресс-служба прокуратуры региона.
Ранее мэрия Волжского сообщала, что днем 25 октября бывший ученик ворвался в школу №6, выломав входную дверь, но был "остановлен вахтером", который вызвал директора и нажал тревожную кнопку. После этого, по данным мэрии, молодой человек стал угрожать директору ножом. Его задержала полиция. По данным прокуратуры, подросток требовал от директора восстановить его в школе, из которой он был переведен в другое учебное заведение. Было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.
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По информации ведомства, в понедельник Волжский городской суд признал 16-летнего юношу виновным в "хулиганстве с угрозой применения насилия, с применением предмета, используемого в качестве оружия".
"Суд приговорил фигуранта уголовного дела к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится в сообщении прокуратуры.
Приговор в силу не вступил.
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